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    Apple, iPhone 16 Pro'ları ilk defa Hindistan'da üretmeye başladı

    Apple, Hindistan'daki yatırımlarını arttırıyor. Teknoloji devi Pro modelleri de dahil olmak üzere bütün iPhone 16 modellerini Hindistan'da üretmeye başladı.    
    Apple, iPhone 16 Pro'ları ilk defa Hindistan'da üretmeye başladı Tam Boyutta Gör
    Apple, ürünlerine yönelik büyüyen bir pazar olması sebebiyle Hindistan'daki yatırımlarını arttırıyor.Teknoloji devi Pro modelleri de dahil olmak üzere bütün iPhone 16 modellerini Hindistan'da üretmeye başladı.

    İlk defa Pro modeller Hindistan'da üretiliyor

    Apple, 2017 yılında Hindistan'da iPhone üretimine başladı ve iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus ve iPhone 13 dahil olmak üzere eski nesil iPhone'ların üretimini ülkede gerçekleştiriyor. Çin'e bağımlılığı azaltmak isteyen teknoloji devi, iPhone 16 Pro ile beraber ilk defa Pro modellerinin üretimini Hindistan'da gerçekleştirmeye başladı.

    Kaynaklar, Foxconn'un iPhone 16, 16 Plus ve Pro Max modellerini, Pegatron'un ise iPhone 16, 16 Plus ve 16 Pro modellerini ürettiğini belirtiyor. Tata Electronics ise temel iPhone 16 modelini üretiyor.

    Ülkedeki yatırımlarını arttırıyor

    IDC, Apple'ın 2024 yılında Hindistan'da 12 ila 12,5 milyon iPhone satışı gerçekleştirmesini bekliyor. Bu rakam, 2023'e göre yaklaşık yüzde 25'lik bir büyüme anlamına geliyor. Şirket, Apple ürünlerine yönelik büyüyen pazar nedeniyle giderek önem kazanan ülkedeki yatırımlarını stratejik olarak artırırken, Hindistan'da dört Apple mağazası daha açmayı planlıyor.

    Apple'ın Hindistan'daki iPhone üretimini arttırması, Çin dışında üretimi çeşitlendirme stratejisiyle örtüşüyor. Şirket geçen yıl iPad üretiminin bir kısmını Vietnam'a kaydırmıştı ancak Hindistan hükümeti  Apple'ı Hindistan'da iPad montajı yapmaya davet ediyor. Ek olarak, Hindistan hükümeti Apple'ı önümüzdeki yıllarda MacBook ve iMac'ler dahil olmak üzere tüm ürün yelpazesini yerel olarak üretmeye teşvik ediyor. 

    Apple, ülkedeki üretim üssünü genişletmeyi ve önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde tüm iPhone'larının dörtte birini Hindistan'da üretmeyi hedefliyor. Şirket şu anda küresel iPhone üretimini yüzde 14'ünü ülkede gerçekleştiriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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