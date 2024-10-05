Apple, iPhone 16 Pro'ları ilk defa Hindistan'da üretmeye başladı

İlk defa Pro modeller Hindistan'da üretiliyor
Apple, 2017 yılında Hindistan'da iPhone üretimine başladı ve iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus ve iPhone 13 dahil olmak üzere eski nesil iPhone'ların üretimini ülkede gerçekleştiriyor. Çin'e bağımlılığı azaltmak isteyen teknoloji devi, iPhone 16 Pro ile beraber ilk defa Pro modellerinin üretimini Hindistan'da gerçekleştirmeye başladı.
Kaynaklar, Foxconn'un iPhone 16, 16 Plus ve Pro Max modellerini, Pegatron'un ise iPhone 16, 16 Plus ve 16 Pro modellerini ürettiğini belirtiyor. Tata Electronics ise temel iPhone 16 modelini üretiyor.
Ülkedeki yatırımlarını arttırıyor
IDC, Apple'ın 2024 yılında Hindistan'da 12 ila 12,5 milyon iPhone satışı gerçekleştirmesini bekliyor. Bu rakam, 2023'e göre yaklaşık yüzde 25'lik bir büyüme anlamına geliyor. Şirket, Apple ürünlerine yönelik büyüyen pazar nedeniyle giderek önem kazanan ülkedeki yatırımlarını stratejik olarak artırırken, Hindistan'da dört Apple mağazası daha açmayı planlıyor.
Apple'ın Hindistan'daki iPhone üretimini arttırması, Çin dışında üretimi çeşitlendirme stratejisiyle örtüşüyor. Şirket geçen yıl iPad üretiminin bir kısmını Vietnam'a kaydırmıştı ancak Hindistan hükümeti Apple'ı Hindistan'da iPad montajı yapmaya davet ediyor. Ek olarak, Hindistan hükümeti Apple'ı önümüzdeki yıllarda MacBook ve iMac'ler dahil olmak üzere tüm ürün yelpazesini yerel olarak üretmeye teşvik ediyor.
Apple, ülkedeki üretim üssünü genişletmeyi ve önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde tüm iPhone'larının dörtte birini Hindistan'da üretmeyi hedefliyor. Şirket şu anda küresel iPhone üretimini yüzde 14'ünü ülkede gerçekleştiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.