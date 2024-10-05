Apple, iPhone 16 Pro'ları ilk defa Hindistan'da üretmeye başladı

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Tam Boyutta Gör Apple, ürünlerine yönelik büyüyen bir pazar olması sebebiyle Hindistan'daki yatırımlarını arttırıyor.Teknoloji devi Pro modelleri de dahil olmak üzere bütün iPhone 16 modellerini Hindistan'da üretmeye başladı.

İlk defa Pro modeller Hindistan'da üretiliyor

Apple, 2017 yılında Hindistan'da iPhone üretimine başladı ve iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus ve iPhone 13 dahil olmak üzere eski nesil iPhone'ların üretimini ülkede gerçekleştiriyor. Çin'e bağımlılığı azaltmak isteyen teknoloji devi, iPhone 16 Pro ile beraber ilk defa Pro modellerinin üretimini Hindistan'da gerçekleştirmeye başladı.

Kaynaklar, Foxconn'un iPhone 16, 16 Plus ve Pro Max modellerini, Pegatron'un ise iPhone 16, 16 Plus ve 16 Pro modellerini ürettiğini belirtiyor. Tata Electronics ise temel iPhone 16 modelini üretiyor.

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Ülkedeki yatırımlarını arttırıyor

IDC, Apple'ın 2024 yılında Hindistan'da 12 ila 12,5 milyon iPhone satışı gerçekleştirmesini bekliyor. Bu rakam, 2023'e göre yaklaşık yüzde 25'lik bir büyüme anlamına geliyor. Şirket, Apple ürünlerine yönelik büyüyen pazar nedeniyle giderek önem kazanan ülkedeki yatırımlarını stratejik olarak artırırken, Hindistan'da dört Apple mağazası daha açmayı planlıyor.

Apple'ın Hindistan'daki iPhone üretimini arttırması, Çin dışında üretimi çeşitlendirme stratejisiyle örtüşüyor. Şirket geçen yıl iPad üretiminin bir kısmını Vietnam'a kaydırmıştı ancak Hindistan hükümeti Apple'ı Hindistan'da iPad montajı yapmaya davet ediyor. Ek olarak, Hindistan hükümeti Apple'ı önümüzdeki yıllarda MacBook ve iMac'ler dahil olmak üzere tüm ürün yelpazesini yerel olarak üretmeye teşvik ediyor.

Apple, ülkedeki üretim üssünü genişletmeyi ve önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde tüm iPhone'larının dörtte birini Hindistan'da üretmeyi hedefliyor. Şirket şu anda küresel iPhone üretimini yüzde 14'ünü ülkede gerçekleştiriyor.

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Apple, iPhone 16 Pro'ları ilk defa Hindistan'da üretmeye başladı