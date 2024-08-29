Apple, iPhone 16 serisinden ümitli: Arzı %10 daha fazla olacak

Nikkei Asia'nın haberine göre, Apple, tedarikçilerine iPhone 16 arzını 88 milyon ila 90 milyon ünite arasına çıkarmaları talimatı verdi. Çin muhtemelen bu ilk sevkiyatın çoğunluğunu oluşturacak. Ancak raporda Huawei'nin yeniden canlanması nedeniyle Apple'ın bölgeye hakim olmasının daha zor olacağı belirtiliyor.
Apple Intelligence'ın satışlarda etkili olmayacağı iddiası
Haitong Securities'in yönetici müdürü Jeff Pu, Apple Intelligence'ın başlangıçta iPhone 16 modellerinin satışlarında önemli bir faktör olmayacağını iddia ediyor. Bunun yerine, 2025 yılında Apple'ın üretken yapay zeka ekosistemini geliştirmesinin satışların artışında daha etkili olacağını savunuyor. Ancak, daha önce yapılan çeşitli analizler, Samsung'un Galaxy AI'ının müşterilerin Galaxy S24 modellerine geçişinde önemli bir faktör olduğunu ortaya koymuştu. Bu nedenle, bu tahminin ne kadar doğru olduğunu yakında görme imkanına kavuşacağız.
Pu, müşterilerin iPhone 16'ya geçmek için daha rekabetçi fiyat ve yetenekli bir soğutma sistemi gibi faktörleri tercih ettiklerini belirtti. Tüm iPhone 16 modellerinin önceki nesil gibi standart olarak 8 GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Bu değer, cihaz içi yapay zeka yetenekleri için yeterli olmayabilir. iPhone 17 serisinin ise 12 GB RAM ile geleceği iddia ediliyor, dolayısıyla gelişmiş cihaz içi yapay zeka özellikleri için kullanıcılar bir nesil daha beklemek zorunda kalabilir.Kaynakça https://wccftech.com/apple-increased-iphone-16-supply-by-10-percent-compared-to-iphone-15/ https://asia.nikkei.com/Business/Technology/Apple-orders-over-10-more-iPhones-than-last-year-on-AI-bet Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.