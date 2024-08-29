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    Anlık Bildirim

    Apple, iPhone 16 serisinden ümitli: Arzı %10 daha fazla olacak

    Apple, 9 Eylül'de tanıtılacak olan iPhone 16 serisinin, Apple Intelligence desteği ve diğer iyileştirmelerle beraber daha fazla satacağına inanıyor. Bazı analistler ise farklı düşünüyor.
    Apple, iPhone 16 serisinden ümitli: Arzı %10 daha fazla olacak Tam Boyutta Gör
    iPhone 16 serisi, 9 Eylül'de Apple'ın 'It's Glowtime' etkinliğinde diğer bazı ürünlerle beraber tanıtılacak. Apple Intelligence desteği ve diğer iyileştirmelerle beraber Apple, yeni modellerin daha fazla satacağına inanıyor. Bu nedenle, iPhone 16 arzını geçen yılki iPhone 15 serisine kıyasla %10 arttırdığı tahmin ediliyor.

    Nikkei Asia'nın haberine göre, Apple, tedarikçilerine iPhone 16 arzını 88 milyon ila 90 milyon ünite arasına çıkarmaları talimatı verdi. Çin muhtemelen bu ilk sevkiyatın çoğunluğunu oluşturacak. Ancak raporda Huawei'nin yeniden canlanması nedeniyle Apple'ın bölgeye hakim olmasının daha zor olacağı belirtiliyor.

    Apple Intelligence'ın satışlarda etkili olmayacağı iddiası

    Haitong Securities'in yönetici müdürü Jeff Pu, Apple Intelligence'ın başlangıçta iPhone 16 modellerinin satışlarında önemli bir faktör olmayacağını iddia ediyor. Bunun yerine, 2025 yılında Apple'ın üretken yapay zeka ekosistemini geliştirmesinin satışların artışında daha etkili olacağını savunuyor.  Ancak, daha önce yapılan çeşitli analizler, Samsung'un Galaxy AI'ının müşterilerin Galaxy S24 modellerine geçişinde önemli bir faktör olduğunu ortaya koymuştu. Bu nedenle, bu tahminin ne kadar doğru olduğunu yakında görme imkanına kavuşacağız.

    Pu, müşterilerin iPhone 16'ya geçmek için daha rekabetçi fiyat ve yetenekli bir soğutma sistemi gibi faktörleri tercih ettiklerini belirtti. Tüm iPhone 16 modellerinin önceki nesil gibi standart olarak 8 GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Bu değer, cihaz içi yapay zeka yetenekleri için yeterli olmayabilir. iPhone 17 serisinin ise 12 GB RAM ile geleceği iddia ediliyor, dolayısıyla gelişmiş cihaz içi yapay zeka özellikleri için kullanıcılar bir nesil daha beklemek zorunda kalabilir.

    Kaynakça https://wccftech.com/apple-increased-iphone-16-supply-by-10-percent-compared-to-iphone-15/ https://asia.nikkei.com/Business/Technology/Apple-orders-over-10-more-iPhones-than-last-year-on-AI-bet
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 4 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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