Tam Boyutta Gör iPhone 16 serisi, 9 Eylül'de Apple'ın 'It's Glowtime' etkinliğinde diğer bazı ürünlerle beraber tanıtılacak. Apple Intelligence desteği ve diğer iyileştirmelerle beraber Apple, yeni modellerin daha fazla satacağına inanıyor. Bu nedenle, iPhone 16 arzını geçen yılki iPhone 15 serisine kıyasla %10 arttırdığı tahmin ediliyor.

Nikkei Asia'nın haberine göre, Apple, tedarikçilerine iPhone 16 arzını 88 milyon ila 90 milyon ünite arasına çıkarmaları talimatı verdi. Çin muhtemelen bu ilk sevkiyatın çoğunluğunu oluşturacak. Ancak raporda Huawei'nin yeniden canlanması nedeniyle Apple'ın bölgeye hakim olmasının daha zor olacağı belirtiliyor.

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Apple Intelligence'ın satışlarda etkili olmayacağı iddiası

Haitong Securities'in yönetici müdürü Jeff Pu, Apple Intelligence'ın başlangıçta iPhone 16 modellerinin satışlarında önemli bir faktör olmayacağını iddia ediyor. Bunun yerine, 2025 yılında Apple'ın üretken yapay zeka ekosistemini geliştirmesinin satışların artışında daha etkili olacağını savunuyor. Ancak, daha önce yapılan çeşitli analizler, Samsung'un Galaxy AI'ının müşterilerin Galaxy S24 modellerine geçişinde önemli bir faktör olduğunu ortaya koymuştu. Bu nedenle, bu tahminin ne kadar doğru olduğunu yakında görme imkanına kavuşacağız.

Pu, müşterilerin iPhone 16'ya geçmek için daha rekabetçi fiyat ve yetenekli bir soğutma sistemi gibi faktörleri tercih ettiklerini belirtti. Tüm iPhone 16 modellerinin önceki nesil gibi standart olarak 8 GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Bu değer, cihaz içi yapay zeka yetenekleri için yeterli olmayabilir. iPhone 17 serisinin ise 12 GB RAM ile geleceği iddia ediliyor, dolayısıyla gelişmiş cihaz içi yapay zeka özellikleri için kullanıcılar bir nesil daha beklemek zorunda kalabilir.

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Apple, iPhone 16 serisinden ümitli: Arzı %10 daha fazla olacak