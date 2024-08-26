Tam Boyutta Gör Apple, Eylül ayında düzenleyeceği iPhone 16 lansmanı için davetiyeleri göndermeye başladı. Başka bir deyişle yeni iPhone’ların tanıtılacağı tarih resmî olarak belli oldu. Apple Park’ta Steve Jobs Theater’da düzenlenecek Apple etkinliği TSİ 20.00’de başlayacak ve her zamanki gibi YouTube ve Apple sitesi, Apple TV ve mobil uygulamadan izlenebilecek.

iPhone 16 serisi neler sunacak? İşte beklenen yenilikler 1 ay önce eklendi

iPhone 16, 9 Eylül’de tanıtılacak

Tam Boyutta Gör Apple, 9 Eylül’de yeni iPhone’ları tanıtacak. iPhone 16 serisi, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max’ten oluşacak. Davetiyede “It's Glowtime” detayı dikkat çekiyor. iPhone 16 modellerinin eylem düğmesi dışında yeni capture butonuna sahip olacağı söyleniyordu. Yakalama düğmesi, iPhone ile fotoğraf çekimini daha hızlı, kolay hale getirecek ve basış sertliğine göre farklı işlevleri yerine getirecek.

iPhone 16 ile gelecek yenilikler neler olacak kısaca bahsedelim. Apple, iPhone 16 serisiyle ekranları büyütecek, tüm modellerde aynı işlemciyi kullanacak ancak Pro modellerde özellikle de 16 Pro ile 16 Pro Max arasında nasıl bir ayrım yapılacak henüz belli değil. Tasarımda Pro modellerde bir değişiklik beklenmezken, iPhone 16 ve iPhone 16 Plus’ta kamera düzeninin değişeceği söyleniyor. Yeni nesil iPhone’lar Apple Intelligence ile gelen ilk iPhone’lar olacak. Apple’ın iPhone 16 ile yeni renk seçenekleri de (Desert Titanium/Çöl Titanyum) sunması da beklenen bir şey.

Apple Eylül etkinliğinde tabii ki yalnızca iPhone 16 tanıtılmayacak. Apple Watch Series 10 ve AirPods 4 modellerinin de tanıtılması bekleniyor. Etkinlik sonrasında iOS 18 ile birlikte diğer işletim sistemlerinin final sürümünün ne zaman yayınlanacağı açıklanacak.

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Apple, iPhone 16 tanıtım tarihini resmen açıkladı