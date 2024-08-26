Apple, iPhone 16 tanıtım tarihini resmen açıkladı

iPhone 16, 9 Eylül’de tanıtılacak
iPhone 16 ile gelecek yenilikler neler olacak kısaca bahsedelim. Apple, iPhone 16 serisiyle ekranları büyütecek, tüm modellerde aynı işlemciyi kullanacak ancak Pro modellerde özellikle de 16 Pro ile 16 Pro Max arasında nasıl bir ayrım yapılacak henüz belli değil. Tasarımda Pro modellerde bir değişiklik beklenmezken, iPhone 16 ve iPhone 16 Plus’ta kamera düzeninin değişeceği söyleniyor. Yeni nesil iPhone’lar Apple Intelligence ile gelen ilk iPhone’lar olacak. Apple’ın iPhone 16 ile yeni renk seçenekleri de (Desert Titanium/Çöl Titanyum) sunması da beklenen bir şey.
Apple Eylül etkinliğinde tabii ki yalnızca iPhone 16 tanıtılmayacak. Apple Watch Series 10 ve AirPods 4 modellerinin de tanıtılması bekleniyor. Etkinlik sonrasında iOS 18 ile birlikte diğer işletim sistemlerinin final sürümünün ne zaman yayınlanacağı açıklanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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