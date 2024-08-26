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    Apple, iPhone 16 tanıtım tarihini resmen açıkladı

    Apple Eylül etkinliği tarihi kısa bir süre önce duyuruldu. iPhone 16 Pro ne zaman çıkacak? sorusu iPhone 16 tanıtım tarihinin resmî olarak açıklanmasıyla yanıt buldu.
    apple iphone 16 lasman etkinliği tarihi Tam Boyutta Gör
    Apple, Eylül ayında düzenleyeceği iPhone 16 lansmanı için davetiyeleri göndermeye başladı. Başka bir deyişle yeni iPhone’ların tanıtılacağı tarih resmî olarak belli oldu. Apple Park’ta Steve Jobs Theater’da düzenlenecek Apple etkinliği TSİ 20.00’de başlayacak ve her zamanki gibi YouTube ve Apple sitesi, Apple TV ve mobil uygulamadan izlenebilecek.

    iPhone 16, 9 Eylül’de tanıtılacak

    iPhone 16 tanıtım tarihi Tam Boyutta Gör
    Apple, 9 Eylül’de yeni iPhone’ları tanıtacak. iPhone 16 serisi, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max’ten oluşacak. Davetiyede “It's Glowtime” detayı dikkat çekiyor. iPhone 16 modellerinin eylem düğmesi dışında yeni capture butonuna sahip olacağı söyleniyordu. Yakalama düğmesi, iPhone ile fotoğraf çekimini daha hızlı, kolay hale getirecek ve basış sertliğine göre farklı işlevleri yerine getirecek.

    iPhone 16 ile gelecek yenilikler neler olacak kısaca bahsedelim. Apple, iPhone 16 serisiyle ekranları büyütecek, tüm modellerde aynı işlemciyi kullanacak ancak Pro modellerde özellikle de 16 Pro ile 16 Pro Max arasında nasıl bir ayrım yapılacak henüz belli değil. Tasarımda Pro modellerde bir değişiklik beklenmezken, iPhone 16 ve iPhone 16 Plus’ta kamera düzeninin değişeceği söyleniyor. Yeni nesil iPhone’lar Apple Intelligence ile gelen ilk iPhone’lar olacak. Apple’ın iPhone 16 ile yeni renk seçenekleri de (Desert Titanium/Çöl Titanyum) sunması da beklenen bir şey.

    Apple Eylül etkinliğinde tabii ki yalnızca iPhone 16 tanıtılmayacak. Apple Watch Series 10 ve AirPods 4 modellerinin de tanıtılması bekleniyor. Etkinlik sonrasında iOS 18 ile birlikte diğer işletim sistemlerinin final sürümünün ne zaman yayınlanacağı açıklanacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 1 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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