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    Apple, iPhone 5C'yi klasik ürünler listesine ekledi: Peki bu ne anlama geliyor?

    Apple, beş renk seçeneği ile piyasaya sürülen ilk iPhone modelini "klasik ürünler" listesine dahil etti. Peki bu durum iPhone 5C sahipleri için ne anlam ifade ediyor?
    6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple, iPhone 5C'yi klasik ürünler listesine ekledi: Peki bu ne anlama geliyor?
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    Apple, iPhone 5C akıllı telefon modelini "klasik ürünler" listesine eklediğini duyurdu. Şirket 5 yıldan uzun süredir satışta olmayan ürünlerini bu listeye dahil ediyor. En son eklenen model de iPhone 5C oldu.

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    Cihaz 2013 yılında iPhone 5'in daha uygun fiyatlı versiyonu olarak ortaya piyasaya sürülmüştü. A6 yonga setinden güç alan iPhone 5c, 4 inç ekran ve 8 megapiksel çözünürlüklü tek arka kamera içeriyor.

    Apple, iPhone 5C'yi klasik ürünler listesine ekledi: Peki bu ne anlama geliyor?
    Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefon beş renk seçeneğine sahip ilk iPhone olarak geldi. Apple cihazı beyaz, mavi, pembe, yeşil ve sarı renk seçenekleriyle tüketicilere sunmuştu.

    Klasik ürünler listesine eklenmek ne anlama geliyor?

    Apple yetkili servis merkezleri, gerekli yedek parçaların mevcut olmaması durumunda teknolojik açıdan eski kabul edilen bu ürünler için onarım hizmeti vermeyebiliyor. Listeye eklenen iPhone 5C de artık bu kategoriye dahil oldu.

    Apple, iPhone 5C'yi klasik ürünler listesine ekledi: Peki bu ne anlama geliyor?
    Tam Boyutta Gör

    2022 yılına geldiğimizde iPhone 5C tamamen emekliye ayrılacak. Apple bu tarih itibarıyla akıllı telefona verilen desteği hiçbir istisna olmaksızın kesecek

    iPhone 5C ile aynı gün tanıtılan iPhone 5S, mağazalarda daha uzun süre satışta kaldığı için henüz klasik bir cihaz olarak kabul edilmiyor.



    https://support.apple.com/en-us/HT201624 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    32 dakika önce
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    49 dakika önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Tuthan come on (Temmuz Kocaoğlu) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Ne anlama geliyormuş?
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    cand. 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Güzeldi ama touch idsiz tercih edilmedi
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    mck94 (Mustafa çağrı Keklik) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Aslinda cok guzel bir seriydi. Fiyat olarak o donem daha uygun fiyatlara gelseydi turkiyeye cok tercih edilebilirdi.
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    hareketliperde (tuluy ....) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    hep mavisini almak istemiştim :/
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