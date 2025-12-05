Giriş
    iPhone Air ikinci elde çok daha fazla değer kaybediyor

    iPhone Air, serinin diğer modellerine göre çok daha hızlı değer kaybediyor. Telefon, ilk 10 hafta verilerine göre, depolama seçeneğine bağlı olarak yüzde 40,3 ile yüzde 47,7 arasında değer kaybetti.

    iPhone Air ikinci elde çok daha fazla değer kaybediyor Tam Boyutta Gör
    Apple'ın ultra ince modeli iPhone Air satışlarda bekleneni veremiyor gibi görünüyor ve bu durum ikinci el değerine de yansımış durumda. SellCell’in 40’tan fazla ABD merkezli geri alım şirketinin verilerini kullanarak yaptığı yeni analiz, iPhone 17 serisinin on haftalık değer kaybını ortaya koyuyor. Buna göre iPhone Air, depolama seçeneğine bağlı olarak şimdiden yüzde 40,3 ile yüzde 47,7 arasında değer kaybetmiş durumda.

    iPhone 17 serisinin 10 haftalık değer kaybı

    iPhone Air ikinci elde çok daha fazla değer kaybediyor
    256 GB’lık iPhone Air’in ABD satış fiyatı 999 dolar olmasına rağmen, ikinci elde şu anda yüzde 40,3 daha ucuza alıcı buluyor. 1.199 dolarlık 512 GB model değerinin yüzde 45’ini kaybetmiş durumda. 1 TB’lık model ise 1.399 dolarlık çıkış fiyatına rağmen bugün yalnızca 668 dolar ediyor, bu da yüzde 47,7’lik bir düşüş demek. Karşılaştırmak gerekirse, geçen yıl 128 GB iPhone 16 Plus aynı sürede yüzde 41,6 değer kaybetmişti. 128 GB temel iPhone 16 ise on haftada yüzde 44,2 gerilemişti.

    iPhone modellerinin 10 haftalık ortalama değer kaybı

    iPhone Air ikinci elde çok daha fazla değer kaybediyor
    iPhone 17 serisinin geri kalan modelleri ise seleflerine göre daha iyi bir ikinci el performansı gösteriyor; ortalama değer kaybı on haftada yüzde 34,6. Serinin en iyi durumda olan modeli 256 GB iPhone 17 Pro Max yalnızca yüzde 26,1 düşüş gösterdi. 256 GB iPhone 17 Pro’nun kaybı yüzde 32, temel 256 GB iPhone 17’nin düşüşü ise buna yakın, yüzde 33 seviyesinde.

    Daha önce Apple'ın iPhone Air üretimin azaltacağı yönünde haberler ortaya çıkmıştı. Bu veriler, satış miktarı açısından da serinin diğer modellerinin gerisinde kalan Air'in çok fazla ilgi görmediğinin bir diğer kanıtı niteliğinde.

