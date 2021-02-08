Apple, iPhone'larda kullandığı kamera teknolojisini çalmakla suçlanıyor

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Apple, iPhone'larda kullandığı Face ID ve kamera özellikleriyle ilgili yasal bir mücadele ile karşı karşıya. Teksas'ın Batı Bölgesi'ndeki ABD Bölge Mahkemesi'nde şirketin beş patenti kasten ihlal ettiği iddiasıyla Apple aleyhine dava açıldı.

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Söz konusu teknolojiler kilit açma, fotoğraf veya video çekme gibi kullanıcıların akıllı telefonla etkileşime girmesine yardımcı olan işlevleri kapsıyor. Davacı taraf Dr. Timothy Pryor tarafından kurulan Gesture Technology Partners şirketi.

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Dr. Pryor'un davaya konu beş patentin tek mucidi olduğu söyleniyor. Apple'ın ise Face ID, Akıllı HDR, fotoğraflarda yüz tanıma ve optik görüntü sabitleme gibi bir takım işlevlerde fikri mülkiyet haklarını ihlal etmekle suçlandığını belirtelim.

Apple ile iletişime geçti

Davada ayrıca Pryor ve Apple'ın daha önce iş birliği yaptığına yönelik detaylar da var. Mucitin söz konusu patentler hakkında şirkete başvurduğu ancak bu girişimlerinden herhangi bir sonuç alamadığı bildirildi.

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Dr. Timothy Pryor, kendisine ait patentlerin ihlal edilmesi nedeniyle uğradığı tüm zararın karşılanması için Apple'dan tazminat talep ediyor. Ayrıca tazminat faizi, avukatlık ücretleri ve diğer yasal masrafların da ödenmesini istiyor.

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