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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, iPhone'larda kullandığı kamera teknolojisini çalmakla suçlanıyor

    Apple akıllı telefonlarında kullandığı kamera teknolojileriyle ilgili patent ihlali yaptığı gerekçesiyle mahkemeye verildi. Şirketin beş patenti kasten ihlal ettiği iddia ediliyor.
    08 Şubat 2021, 11:30 (Güncellendi, 1 hf.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple, iPhone'larda kullandığı kamera teknolojisini çalmakla suçlanıyor
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    Apple, iPhone'larda kullandığı Face ID ve kamera özellikleriyle ilgili yasal bir mücadele ile karşı karşıya. Teksas'ın Batı Bölgesi'ndeki ABD Bölge Mahkemesi'nde şirketin beş patenti kasten ihlal ettiği iddiasıyla Apple aleyhine dava açıldı.

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    Söz konusu teknolojiler kilit açma, fotoğraf veya video çekme gibi kullanıcıların akıllı telefonla etkileşime girmesine yardımcı olan işlevleri kapsıyor. Davacı taraf Dr. Timothy Pryor tarafından kurulan Gesture Technology Partners şirketi.

    Apple, iPhone'larda kullandığı kamera teknolojisini çalmakla suçlanıyor
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    Dr. Pryor'un davaya konu beş patentin tek mucidi olduğu söyleniyor. Apple'ın ise Face ID, Akıllı HDR, fotoğraflarda yüz tanıma ve optik görüntü sabitleme gibi bir takım işlevlerde fikri mülkiyet haklarını ihlal etmekle suçlandığını belirtelim.

    Apple ile iletişime geçti

    Davada ayrıca Pryor ve Apple'ın daha önce iş birliği yaptığına yönelik detaylar da var. Mucitin söz konusu patentler hakkında şirkete başvurduğu ancak bu girişimlerinden herhangi bir sonuç alamadığı bildirildi.

    Apple, iPhone'larda kullandığı kamera teknolojisini çalmakla suçlanıyor
    Tam Boyutta Gör

    Dr. Timothy Pryor, kendisine ait patentlerin ihlal edilmesi nedeniyle uğradığı tüm zararın karşılanması için Apple'dan tazminat talep ediyor. Ayrıca tazminat faizi, avukatlık ücretleri ve diğer yasal masrafların da ödenmesini istiyor.



    Kaynakça https://www.patentlyapple.com/patently-apple/2021/02/apple-has-been-sued-by-gesture-technology-partners-for-infringing-four-key-camera-patents.html https://www.scribd.com/document/493462778/Gesture-Technology-v-Apple-Patent-Infringement Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen isakoc
    Peki şahsın ya da firmanın o patenti elinde tutmak için yıllarca kuruluşlara ödediği para ne olacak.

    Siz patent için başvurulduğunda ilgili kuruluşların tamam bu buluş senin yazdık deftere falan mı dediğini düşünüyorsunuz?

    Patent uygulama prosedürleri neler hiç bilginiz var mı?
    Peki şahsın ya da firmanın o patenti elinde tutmak için yıllarca kuruluşlara ödediği para ne olacak. Siz patent için başvurulduğunda ilgili kuruluşlar...
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    1 Yanıt Yanıtla +17
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    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hayatında patent işi ile uğraşmamış insanların patent konusunda büyük firmalara şakşakçılık yapması kadar komik birşey daha olamaz...
    Yanıtla +9
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu patent saçmalığı bitmeli artık. İyi niyetle getirilmiş, fikir sahibinin hakkını korumayı amaçlamış bir sistem artık neredeyse sadece birilerini yolmak, zor duruma sokmak için kullanılıyor.
    Bu patent saçmalığı bitmeli artık. İyi niyetle getirilmiş, fikir sahibinin hakkını korumayı amaçlamış bir sistem artık neredeyse sadece birilerini yolmak, zor d...
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    X Xloud 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Apple alışık önce çalıp sonra tazminat ödemeye. Daha ucuza geliyor heralde
    Yanıtla +3
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    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hayatında patent işi ile uğraşmamış insanların patent konusunda büyük firmalara şakşakçılık yapması kadar komik birşey daha olamaz...
    Yanıtla +9
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    V V4LKyR 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu nasıl bir başlıktır? iPhone gitti Apple'ı dava etti sandım, çok ilginç.
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    isakoc (isa koç) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kesinlikle paten saçmalığı kalkmalı sadece kritik teknolojilerde kendini kanıtlamış buluşlara patent verilmeli. Yak birileri şirket kuruyorhiçbir ürün olmadığı halde patentini almak. Sonra yıllar geçiyor bekliyor birileri o hayali olarak aldıkları patentin çok benzeri haline kullanarak bir teknoloji yapıyor sonra hemen onlara dava açıyorlar bu şirket bizim patent imizi çaldı. Hakikatten de ciddiye alıp ceza veriyorlar sormuyorlar ki sen patent buldun ama atıyorum 2 yıl olmuş ne yaptın bu patentte bir şeyler rettin mi üretti sen getir de bakalım diye sormuyor.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) isakoc
    Peki şahsın ya da firmanın o patenti elinde tutmak için yıllarca kuruluşlara ödediği para ne olacak.

    Siz patent için başvurulduğunda ilgili kuruluşların tamam bu buluş senin yazdık deftere falan mı dediğini düşünüyorsunuz?

    Patent uygulama prosedürleri neler hiç bilginiz var mı?
    1 Yanıt Yanıtla +17
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu patent saçmalığı bitmeli artık. İyi niyetle getirilmiş, fikir sahibinin hakkını korumayı amaçlamış bir sistem artık neredeyse sadece birilerini yolmak, zor duruma sokmak için kullanılıyor.
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