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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hasselblad kameralı OnePlus 9 Pro'nun görüntüleri yayınlandı

    OnePlus yeni amiral gemisi telefonlarını Mart ayında tanıtmayı planlıyor. Şirketin çok yakında duyuracağı OnePlus 9 Pro'nun Hasselblad imzalı kamerayla geleceği ortaya çıktı.
    07 Şubat 2021, 21:00 (1 hf.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Hasselblad kameralı OnePlus 9 Pro'nun görüntüleri yayınlandı
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    YouTuber Dave Lee, henüz resmiyet kazanmayan OnePlus 9 Pro'nun görüntülerini yayınladı. Amiral gemisi telefonun prototipindeki en dikkat çekici detay kamera ünitesinin üzerinde Hasselblad yazması.

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    Nokia ve Sony'nin kamera konusunda ZEISS ile iş birliği yaptığını hatırlıyoruz. Huawei ise bir süredir Leica ile çalışıyor. Görünüşe bakılırsa OnePlus artık İsveçli dev Hasselblad'den destek alacak.

    Hasselblad kameralı OnePlus 9 Pro'nun görüntüleri yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    OnePlus 9 Pro'nun arka tarafındaki dikdörtgen kamera ünitesinde ana sensör, ultra geniş açılı lens ve telefoto kamera yer alıyor. Dördüncü kamera derinlik sensörü veya makro kamera olabilir.

    120 Hz kavisli ekran

    Ön panede bizi sol üst köşesinde selfie kamerası için bir delik bulunan kavisli ekran karşılıyor. Sızdırılan fotoğraflara bakılırsa panel Quad-HD+ çözünürlüğü destekleyecek ve standart olarak 120 Hz'de çalışacak. Pil ömründen tasarruf etmek isteyenler 60 Hz'de kullanabilecek.

    Hasselblad kameralı OnePlus 9 Pro'nun görüntüleri yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    OnePlus 9 Pro'nun Qualcomm Snapdragon 888 işlemciden güç alması bekleniyor. Amiral gemisi telefon 65W kablolu ve 45W kablosuz şarj desteğine sahip 4.500 mAh pille gelecek. OnePlus 9 serisinin önümüzdeki ay tanıtılacağı söyleniyor.



    Kaynakça https://www.youtube.com/watch?v=3iLT6iDu8Ds https://www.phonearena.com/news/oneplus-9-pro-5g-hands-on-leak-hasselblad-camera-partnership_id129962 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    G glumerna (hiko baba) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sonunda öğrendiler kamerayı iyi yapmayı bu oneplus telefonların hepsinin lensleri tırt millete iyi diye satıyorlar. 8t modeli çıkardılar 2019un ortalama bir lensini iteliyorlar millete. İnşallah bu sefer düzgün bi lensle çıkar 9 modeli
    Sonunda öğrendiler kamerayı iyi yapmayı bu oneplus telefonların hepsinin lensleri tırt millete iyi diye satıyorlar. 8t modeli çıkardılar 2019un ortalama bir len...
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    Yanıtla +7
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    isakoc (isa koç) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Daha önce Motorola hasselblad ile çalışmıştı, iş sadece lensi kaliteli bir yerden almakla olmadığının kanıtıydı. Çok başarısız bir iş çıkmıştı.
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Bloodin 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hani Hasselblad Xiaomi'nin partneri olacaktı. Daha iş başlamadan Oneplus ile aldatmış :)
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    C Chillout 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Saçmaladılar iyice bu çinliler, düzgün kamera olması işin oraya hasselblad ya da leica yazman gerekmiyor, tamamen marketing tuzağı
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    G glumerna (hiko baba) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sonunda öğrendiler kamerayı iyi yapmayı bu oneplus telefonların hepsinin lensleri tırt millete iyi diye satıyorlar. 8t modeli çıkardılar 2019un ortalama bir lensini iteliyorlar millete. İnşallah bu sefer düzgün bi lensle çıkar 9 modeli
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    isakoc (isa koç) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Daha önce Motorola hasselblad ile çalışmıştı, iş sadece lensi kaliteli bir yerden almakla olmadığının kanıtıydı. Çok başarısız bir iş çıkmıştı.
    Yanıtla +5
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    N noobszle 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    umarım sadece , marka sponsorluğu yoktur gün sonunda Kamera performans i Samsung ve Apple in üstünde olur...
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    smart1978 (X Y) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    https://store.hasselblad.com/products/h6d-100c?from=homepage

    33bin birim ... Iyi fiyat.
    2 Yanıt Yanıtla
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    V V4LKyR 1 hf. ( Mesaj Silindi ) smart1978
    Medium format ama bu makine.
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    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) smart1978
    Hocam evet pahalı ama o makinenin hedef kitlesi biz değiliz.
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