Hasselblad kameralı OnePlus 9 Pro'nun görüntüleri yayınlandı

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YouTuber Dave Lee, henüz resmiyet kazanmayan OnePlus 9 Pro'nun görüntülerini yayınladı. Amiral gemisi telefonun prototipindeki en dikkat çekici detay kamera ünitesinin üzerinde Hasselblad yazması.

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Nokia ve Sony'nin kamera konusunda ZEISS ile iş birliği yaptığını hatırlıyoruz. Huawei ise bir süredir Leica ile çalışıyor. Görünüşe bakılırsa OnePlus artık İsveçli dev Hasselblad'den destek alacak.

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OnePlus 9 Pro'nun arka tarafındaki dikdörtgen kamera ünitesinde ana sensör, ultra geniş açılı lens ve telefoto kamera yer alıyor. Dördüncü kamera derinlik sensörü veya makro kamera olabilir.

120 Hz kavisli ekran

Ön panede bizi sol üst köşesinde selfie kamerası için bir delik bulunan kavisli ekran karşılıyor. Sızdırılan fotoğraflara bakılırsa panel Quad-HD+ çözünürlüğü destekleyecek ve standart olarak 120 Hz'de çalışacak. Pil ömründen tasarruf etmek isteyenler 60 Hz'de kullanabilecek.

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OnePlus 9 Pro'nun Qualcomm Snapdragon 888 işlemciden güç alması bekleniyor. Amiral gemisi telefon 65W kablolu ve 45W kablosuz şarj desteğine sahip 4.500 mAh pille gelecek. OnePlus 9 serisinin önümüzdeki ay tanıtılacağı söyleniyor.

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