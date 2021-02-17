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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, iPhone'larda tamir süresini azaltacak bir planlama için düğmeye bastı

    iPhone Arka Sistemi adı verilen yeni teknik ile iPhone 12 modellerinin arka kısmı komple olarak hızlı bir şekilde değiştirilebiliyor. Böylece tam değişime ihtiyaç bırakmıyor.
    17 Şubat 2021, 14:33 (13 sa.)
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    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple, iPhone'larda tamir süresini azaltacak bir planlama için düğmeye bastı
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    Elektronik cihazlarına verdiği önem kadar teknik servis konusunda da verimlilik hedefleyen Apple’ın bir sonraki hamlesi cihaz değişimini en aza indirmeyi hedefliyor. Konu iPhone 12 ve iPhone 12 mini odağında gelişecek.

    iPhone Arka Sistemi nedir?

    Apple’a tarihi bir gelir getiren iPhone 12 satışları bu yıl da firmayı zirvede tutacak gibi görünüyor. Bununla birlikte iPhone 12 serisinde ortaya çıkabilecek teknik sorunlara da daha hızlı müdahale gerekiyor. Diğer taraftan Apple muhtemel cihaz değişim taleplerini de azaltmak istiyor.

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    Teknik servis ortaklarına gönderilen yeni bir açıklamaya göre iPhone 12 ve iPhone 12 mini modellerinin daha hızlı tamiratı için iPhone Arka Sistemi adında yeni bir set hazırlanıyor. Bu paket içerisinde ekran ve arka kamera hariç arka panele entegre edilmiş tüm bileşenler yer alacak. Tamirat sırasında bu set mevcut arka kısım ile değiştirilecek ve değişime gerek kalmayacak.

    Örneğin arka camı tuzla buz olmuş bir iPhone 12 modelinde ekran ve kamera sistemi sabit kalarak bu arka sistem entegre edildiğinde sorun çözülmüş olacak. Güç sorunu, ana devre kartında hasar, Face ID sorunu veya kaplamada sorun yaşayan modellerin tamiratında arka sistemin kullanılması isteniyor.

    23 Şubat tarihinden itibaren iPhone Arka Sistemi kullanıma sunulacak. Sistemin iPhone 12 ve iPhone 12 mini modellerinin satışta olduğu tüm ülkelerde kullanılacağı ifade ediliyor. Bununla birlikte iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modelleri şimdilik programın dışında bırakılmış.



    https://appleinsider.com/articles/21/02/16/new-apple-service-system-could-make-iphone-repairs-easier-more-efficient Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    1
    Androge0s (Atakan ) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yanılmıyorsam ab bu durumdan çok rahatsızdı, çevre kirlilği yüzünden değişim değil tamire zorluyorlar.



    Apple'da buna istinaden bunu yapıyor diye düşünüyorum, tamir etmek değiştirmeye göre daha maliyetlidir muhtemelen. Öncelikle mühendislik olarak uygun olacak sonra da tamir için servis tutacaksın ya da insan eğiteceksin.
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    esmerbuyucu (E. B.) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) Androge0s
    Tamamen maliyetle alakalı. Apple'ın da işine gelmiştir çünkü ekran ve kamera en maliyetli bi parça, tamamen değiştirmek yerine bunları değiştirmeyecek. Her iki taraf için mantıklı bir adım. Geri kalan parçalar zaten ya materyallerine ayrılıp geri dönüştürülüyor ya da tamir edilip refurbished olarak satılıyor.



    AB çevre kirliliği konusunda çelişkili adımlar da atıyor, ayrılan Birleşik Krallık bile böyle. Önceliklerinin çevre kirliliği olduğunu sanmam.
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    infom@n (Uğur Doğan) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Androge0s
    Appel'da bozuk cihazı foxconn'a verip sağlamını alıyor.
    Foxconn'da bozuk parçayı üreticisine veriyor yenisini alıyor.
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