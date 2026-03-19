    Apple, iPhone'lardaki klavye sorununu yıllar sonra çözdü

    Apple, iOS 26.4 RC sürümünü yayınladı. Güncelleme, yeni Apple Music, erişilebilirlik özellikleri ve emojiler getirmenin yanı sıra iPhone'lardaki sinir bozucu klavye sorununu gideriyor.

    ios 26.4 rc klavye sorunu çözüldü Tam Boyutta Gör
    Apple, geliştiriciler ve genel beta test kullanıcılarına iOS 26.4 RC güncellemesini sundu. iOS 26.4 resmi sürüm notlarında da belirtildiği üzere, güncelleme iPhone’larda yıllardır süren klavye sorununu gideriyor.

    iOS 26.4, klavyede hızlı yazınca ortaya çıkan sorunu çözüyor

    iPhone’larda hızlı yazarken bazı karakterlerin atlanmasına neden olan bir hata var. Klavyedeki karaktere dokunulmuş gibi görünüyor ancak eklenmiyordu. Atlanan karakterler, otomatik düzeltmenin çalışma şeklini de etkiliyordu çünkü otomatik düzeltme, atlanan bir karakter olduğunda kullanıcının ne yazmak istediğini tahmin edemiyordu.

    Sosyal ağ platformlarında bu hataya ilişkin birçok şikayet var. Kullanıcılar, klavyenin iOS 26 güncellemesiyle çok daha kötü hale geldiğini, çok fazla yazım hatasına yol açtığını söylüyor. iOS 26.4 güncellemesi ile bu sorun giderilecek.

    Kapışılan 9.000 euro'luk elektrikli araba

    Profil resmi
    rfve 4 gün önce

    Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]

    Profil resmi
    Emin Oral 5 gün önce

    Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç

    E
    erhanakansel 1 hafta önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    Profil resmi
    maligezgin 1 hafta önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
