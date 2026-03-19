Tam Boyutta Gör Apple, geliştiriciler ve genel beta test kullanıcılarına iOS 26.4 RC güncellemesini sundu. iOS 26.4 resmi sürüm notlarında da belirtildiği üzere, güncelleme iPhone’larda yıllardır süren klavye sorununu gideriyor.

iOS 26.4, klavyede hızlı yazınca ortaya çıkan sorunu çözüyor

iPhone’larda hızlı yazarken bazı karakterlerin atlanmasına neden olan bir hata var. Klavyedeki karaktere dokunulmuş gibi görünüyor ancak eklenmiyordu. Atlanan karakterler, otomatik düzeltmenin çalışma şeklini de etkiliyordu çünkü otomatik düzeltme, atlanan bir karakter olduğunda kullanıcının ne yazmak istediğini tahmin edemiyordu.

Sosyal ağ platformlarında bu hataya ilişkin birçok şikayet var. Kullanıcılar, klavyenin iOS 26 güncellemesiyle çok daha kötü hale geldiğini, çok fazla yazım hatasına yol açtığını söylüyor. iOS 26.4 güncellemesi ile bu sorun giderilecek.

Apple, iPhone'lardaki klavye sorununu yıllar sonra çözdü

