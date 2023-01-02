Apple, Türkiye’de iPhone pil değişim ücretine zam yaptı: İşte yeni fiyatlar

Tam Boyutta Gör Apple, resmi Reddit hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada iPhone 14'ten daha eski tüm iPhone modelleri için garanti dışı iPhone pil değişim fiyatını artıracağını duyurdu. Fiyat değişimi iPhone 14 serisi hariç tüm iPhone modelleri için Türkiye'de yüzde 38 oranında artırılacak.

Apple, Eylül ayında duyurduğu iPhone 14 serisiyle zaten pil değişim ücretini artırarak 99 dolara (Türkiye'de 2.199 TL) yükseltmişti. Şimdi ise iPhone 14 serisi için halihazırda istenilen ücret sabit tutulacak ancak iPhone 13 ve daha eski modellerin pil değişim fiyatı 540 TL artırılacak. Bu fiyat artışı 1 Mart 2023 tarihinden itibaren başlayacak.

Türkiye'de 1 Mart 2023 itibariyle yeni iPhone pil değişim ücretleri

Tam Boyutta Gör Halihazırda iPhone X’ten iPhone 13 serisine kadar Apple Türkiye’deki garanti dışı pil değişim fiyatı 1.399 TL. iPhone SE ve iPhone 8'e kadar ise pil değişimi 1.019 TL. Bu fiyat 1 Mart 2023 itibariyle 540 TL artacak. iPhone 14 serisi için istenilen 2.199 TL değişim ücretinin değişmeyeceğini bir kez daha belirtelim. İşte model model yeni iPhone pil değişim ücretleri:

iPhone 13 serisi: 1939 TL

iPhone 12 serisi: 1939 TL

iPhone 11 serisi: 1939 TL

iPhone X serisi: 1939 TL

iPhone 8 serisi: 1559 TL

iPhone 7 serisi: 1559 TL

iPhone 6 serisi: 1559 TL

iPhone SE serisi: 1559 TL

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Fiyat artışı, yalnızca cihazlarında AppleCare veya ‌AppleCare‌+ bulunmayan müşterileri etkileyecek. ‌AppleCare‌+ ile müşteriler, pil sağlıkları %80'in altına düştüğünde garanti kapsamında ücretsiz pil değişimi talep edebilirler.

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Apple, iPhone pil değişim ücretine zam yaptı: İşte yeni fiyatlar