Apple, Türkiye’de iPhone pil değişim ücretine zam yaptı: İşte yeni fiyatlar

Apple, Eylül ayında duyurduğu iPhone 14 serisiyle zaten pil değişim ücretini artırarak 99 dolara (Türkiye'de 2.199 TL) yükseltmişti. Şimdi ise iPhone 14 serisi için halihazırda istenilen ücret sabit tutulacak ancak iPhone 13 ve daha eski modellerin pil değişim fiyatı 540 TL artırılacak. Bu fiyat artışı 1 Mart 2023 tarihinden itibaren başlayacak.
Türkiye'de 1 Mart 2023 itibariyle yeni iPhone pil değişim ücretleri
- iPhone 13 serisi: 1939 TL
- iPhone 12 serisi: 1939 TL
- iPhone 11 serisi: 1939 TL
- iPhone X serisi: 1939 TL
- iPhone 8 serisi: 1559 TL
- iPhone 7 serisi: 1559 TL
- iPhone 6 serisi: 1559 TL
- iPhone SE serisi: 1559 TL
Fiyat artışı, yalnızca cihazlarında AppleCare veya AppleCare+ bulunmayan müşterileri etkileyecek. AppleCare+ ile müşteriler, pil sağlıkları %80'in altına düştüğünde garanti kapsamında ücretsiz pil değişimi talep edebilirler.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d