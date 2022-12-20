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    AB karar verdi: Akıllı telefonlar için çıkarılabilir piller geri dönüyor

    Avrupa Birliği (AB), elektronik cihazlar için yeni pil standartları getirmeye hazırlanıyor. Yeni düzenleme, akıllı telefon tasarımlarında büyük bir değişikliğe sebep olabilir. 
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    AB karar verdi: Akıllı telefonlar çıkarılabilir pil kullanacak! Tam Boyutta Gör
    Yakın zamanda tüm akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlarda USB Type-C şarj bağlantı noktalarını zorunlu hale getiren Avrupa Birliği (AB), şimdi de pilleri daha sürdürülebilir ve tekrar kullanılabilir hale getirmeyi amaçlayan yeni bir yönetmelik üzerinde çalışıyor. Yeni düzenleme, geride bıraktığımız çıkarılabilir batarya ve kapaklı telefonları geri getirebilir.

    Akıllı telefonlar için çıkarılabilir bataryalar geri dönüyor

    Bildirilenlere göre yeni düzenleme, teknoloji firmalarının pillere daha kolay ulaşılan bir tasarıma geçmelerini gerektirecek. Böylece cihazların pil kapağı veya vidaları çıkartılarak pil değişimi yapılabilmesi hedefliyor. Peki bu, çıkarılabilir pillerin akıllı telefonlara dönüşü anlamına gelebilir mi? Henüz bilmiyoruz. Ancak elektronik cihazları daha sürdürülebilir hale getireceğini ve ömürlerini uzatacağını söyleyebiliriz. Ayrıca yeni düzenleme kabul edilirse, AB haricinde dünyanın geri kalanı için de yeni bir standart belirleyecek.

    Yeni AB yasasının, elektronik cihazlarda kullanılan piller, endüstriyel piller, otomotiv pilleri dahil olmak üzere AB'de satılan tüm pil türleri için geçerli olması bekleniyor. Bununla birlikte pil üreticileri, 2024'ün başlarından itibaren pillerin sökülme aşamasından geri dönüşüm sürecine kadar ürünlerin toplam karbon ayak izini raporlamak zorunda kalacak.

    Apple, Google ve Samsung için kötü haber

    Toplanan bu veriler ise Temmuz 2027'e kadar yürürlüğe girecek olan piller için maksimum CO2 sınırının belirlenmesinde kullanılacak. AB'nin yeni yönetmeliği, henüz parlamento ve konsey tarafından onaylanmadı. Ancak yeni değişikliğin Apple, Google ve Samsung gibi popüler cihaz üreticileri için yeni tasarım arayışlarına neden olacağını söyleyebiliriz. 

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

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    AssetGroup 1 gün önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 6 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 6 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 1 hafta önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 hafta önce

    ow ye

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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