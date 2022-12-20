AB karar verdi: Akıllı telefonlar için çıkarılabilir piller geri dönüyor

Tam Boyutta Gör Yakın zamanda tüm akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlarda USB Type-C şarj bağlantı noktalarını zorunlu hale getiren Avrupa Birliği (AB), şimdi de pilleri daha sürdürülebilir ve tekrar kullanılabilir hale getirmeyi amaçlayan yeni bir yönetmelik üzerinde çalışıyor. Yeni düzenleme, geride bıraktığımız çıkarılabilir batarya ve kapaklı telefonları geri getirebilir.

Akıllı telefonlar için çıkarılabilir bataryalar geri dönüyor

Bildirilenlere göre yeni düzenleme, teknoloji firmalarının pillere daha kolay ulaşılan bir tasarıma geçmelerini gerektirecek. Böylece cihazların pil kapağı veya vidaları çıkartılarak pil değişimi yapılabilmesi hedefliyor. Peki bu, çıkarılabilir pillerin akıllı telefonlara dönüşü anlamına gelebilir mi? Henüz bilmiyoruz. Ancak elektronik cihazları daha sürdürülebilir hale getireceğini ve ömürlerini uzatacağını söyleyebiliriz. Ayrıca yeni düzenleme kabul edilirse, AB haricinde dünyanın geri kalanı için de yeni bir standart belirleyecek.

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Yeni AB yasasının, elektronik cihazlarda kullanılan piller, endüstriyel piller, otomotiv pilleri dahil olmak üzere AB'de satılan tüm pil türleri için geçerli olması bekleniyor. Bununla birlikte pil üreticileri, 2024'ün başlarından itibaren pillerin sökülme aşamasından geri dönüşüm sürecine kadar ürünlerin toplam karbon ayak izini raporlamak zorunda kalacak.

Apple, Google ve Samsung için kötü haber

Toplanan bu veriler ise Temmuz 2027'e kadar yürürlüğe girecek olan piller için maksimum CO2 sınırının belirlenmesinde kullanılacak. AB'nin yeni yönetmeliği, henüz parlamento ve konsey tarafından onaylanmadı. Ancak yeni değişikliğin Apple, Google ve Samsung gibi popüler cihaz üreticileri için yeni tasarım arayışlarına neden olacağını söyleyebiliriz.

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