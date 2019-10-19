Apple, Microsoft'u dünyanın en değerli şirketi koltuğundan indirdi

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Teknoloji devi Apple geçtiğimiz aylarda 1 trilyon dolarlık piyasa değeri ile dünyanın en değerli şirketi olmuştu. Ancak bu birincilik kısa sürmüş ve şirket koltuğunu Microsoft'a devretmek zorunda kalmıştı. Gelen haberlere göre Apple yeniden zirveye çıktı.

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Apple hisseleri tavan yaptı

Apple özellikle piyasaya sürdüğü iPhone 11 modellerinin beklenenden iyi satış grafiği yakalamasının ardından, 1.065 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı ve yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu. Koltuğunu kaybeden yazılım devi Microsoft ise 1.063 trilyon dolarlık piyasaya değeri ile ikinci sıraya yerleşti.

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Apple, tekrar dünyanın en değerli şirketi olmasını iPhone 11 modellerine borçlu. Zira geçtiğimiz Cuma günü, Apple hisseleri bir önceki yıla göre yüzde 50 artış göstererek günü 235.37 dolardan kapattı. Analistler yeni iPhone modellerinin özellikle Çin ve Hindistan gibi orta sınıf Android telefonların hakim olduğu pazarlarda iyi satış rakamlarına ulaştığını belirtiyorlar.

https://www.businessinsider.in/stock-market/news/apple-surpasses-microsoft-as-the-worlds-most-valuable-company/articleshow/71654985.cms