Apple, Joaquin Phoenix başrollü Napoleon filminin ilk fragmanını yayınladı

Napolyon'un hayatına farklı bir bakış
Filmin yapımcıları, Napolyon Bonapart'ın kökenlerine ve iktidara meteorik yükselişine, Vanessa Kirby tarafından canlandırılan tek gerçek aşkı karısı Josephine ile olan büyüleyici ilişkisinin perspektifinden alışılmadık bir bakış vaat ediyor. Film ayrıca Napolyon'un ünlü savaşlarını da yansıtıyor.
Ridley Scott'ın yönetmen koltuğunda oturdupu filmin yapımcılığını ise Scott Free Productions ile birlikte Apple Studios üstlendi. Ayrıca Scott ve Phoenix'in de yapımcılar arasında yer aldığını belirtelim.
Napoleon'un 22 Kasım 2023 tarihinde sinemalarda gösterime girmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)