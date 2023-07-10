Apple, Joaquin Phoenix başrollü Napoleon filminin ilk fragmanını yayınladı

Tam Boyutta Gör Oscar ödüllü oyuncu Joaquin Phoenix'in Fransız imparatoru ve askeri liderini canlandırdığı Napoleon filminin ilk fragmanı YouTube'da yayınlandı.

Oppenheimer'da tek bir bilgisayar efekti bile kullanılmadı 2 gün önce eklendi

Napolyon'un hayatına farklı bir bakış

Filmin yapımcıları, Napolyon Bonapart'ın kökenlerine ve iktidara meteorik yükselişine, Vanessa Kirby tarafından canlandırılan tek gerçek aşkı karısı Josephine ile olan büyüleyici ilişkisinin perspektifinden alışılmadık bir bakış vaat ediyor. Film ayrıca Napolyon'un ünlü savaşlarını da yansıtıyor.

Ridley Scott'ın yönetmen koltuğunda oturdupu filmin yapımcılığını ise Scott Free Productions ile birlikte Apple Studios üstlendi. Ayrıca Scott ve Phoenix'in de yapımcılar arasında yer aldığını belirtelim.

Napoleon'un 22 Kasım 2023 tarihinde sinemalarda gösterime girmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.