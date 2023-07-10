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    Apple, Joaquin Phoenix başrollü Napoleon filminin ilk fragmanını yayınladı

    Apple, yönetmen koltuğunda Ridley Scott'ın oturduğu, başrolünü ise Joaquin Phoenix'in canlandırdığı Napoleon filminin ilk fragmanını yayınladı.                  
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    Apple, Joaquin Phoenix'li Napoleon filminin fragmanını yayınladı Tam Boyutta Gör
    Oscar ödüllü oyuncu Joaquin Phoenix'in Fransız imparatoru ve askeri liderini canlandırdığı Napoleon filminin ilk fragmanı YouTube'da yayınlandı.

    Napolyon'un hayatına farklı bir bakış

    Filmin yapımcıları, Napolyon Bonapart'ın kökenlerine ve iktidara meteorik yükselişine, Vanessa Kirby tarafından canlandırılan tek gerçek aşkı karısı Josephine ile olan büyüleyici ilişkisinin perspektifinden alışılmadık bir bakış vaat ediyor. Film ayrıca Napolyon'un ünlü savaşlarını da yansıtıyor.

    Ridley Scott'ın yönetmen koltuğunda oturdupu filmin yapımcılığını ise Scott Free Productions ile birlikte Apple Studios üstlendi. Ayrıca Scott ve Phoenix'in de yapımcılar arasında yer aldığını belirtelim.

    Napoleon'un 22 Kasım 2023 tarihinde sinemalarda gösterime girmesi bekleniyor.

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    mk148a 4 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 5 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 6 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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