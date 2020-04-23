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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple kendi işlemcisi ile üreteceği Mac'i 2021'de piyasaya sürecek

    Teknoloji devi Apple'ın Mac modellerinde Intel işlemcileri kullanmaktan vazgeçeceğini sizlere bildirmiştik. Sızan haberlere göre şirketin kendi işlemcisini kullanacağı Mac, 2021 yılında gelecek.
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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Apple kendi işlemcisi ile üreteceği Mac'i 2021'de piyasaya sürecek
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    Geçtiğimiz ay sizlere Apple'ın artık Mac modellerinde Intel işlemcileri kullanma planı olmadığını ve kendi işlemcilerini geliştirmek için çalışmalara başladığını bildirmiştik. Gelen bilgilere göre ise şirketin kendi işlemcisini kullanacağı ilk Mac modelinin, 2021 yılında geleceğine işaret ediyor.

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    Bloomberg'in haberine göre Apple'ın Mac bilgisayarlarda kullanacağı işlemci  sekiz yüksek performanslı çekirdek ve en az dört enerji tasarruflu çekirdek barındıracak. Ayrıca şirketin toplamda on iki çekirdeğe sahip bu işlemcinin diğer sürümlerini geliştirdiği de düşünülüyor. Ayrıca ARM mimarisine sahip 12 çekirdekli bu işlemcinin, şu anda en son Apple iPhone ve iPad modellerinde kullanılan A13 işlemciden "çok daha hızlı" olacağı ifade edilmiş.

    Apple kendi işlemcisi ile üreteceği Mac'i 2021'de piyasaya sürecek
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    Apple, Intel'e bağlı olmak istemiyor

    Bloomberg, ARM işlemcili ilk cihazın yeni giriş seviyesi MacBook modeli olacağını öngörüyor. Ayrıca ikinci nesil yongaların zaten planlama aşamasında olduğu ve “A15” kod adı altında iPhone 2021 modellerinin işlemcisini temel aldığı düşünülüyor.

    Performansı ve verimliliği artırmanın yanı sıra, Intel yongalarını bırakmak, Apple'ın Mac cihazlarının zamanlamasını daha iyi kontrol etme planının bir parçası olduğu söylenebilir. Zira son yıllarda Intel'in yol haritasını değiştirmesi, Apple'ın Macbook serisini gerektiği kadar hızlı bir şekilde güncellemesini engellemişti.



    https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-23/apple-aims-to-sell-macs-with-its-own-chips-starting-in-2021 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    esmerbuyucu (E. B.) 1 sn.
    Merak uyandırıcı bir hareket. iPad'te kullanılan Ax işlemcileri gayet güçlü.
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    .V. 10 dk.
    Fiyat politikası yüzünden hiçbir zaman yollarımız kesişmeyecek fakat gerçekten teknoloji içeren apple haberlerini okumayı seviyorum. 68k mimarisi ardından powerpc yolcuğu ve intele geçiş. Şimdi de Palo Alto semi'yi yıllar önce almanın ve harcanan çabanın sonucu. Nihayet bilgisayarda çalışmaya layık kıvama geldi demek(umarım core m ayarından daha ciddidir) Bu artık bilgisayar tarafında istedikleri kar marjını yaklayabilecekler demek, ilk telefon tarafında gördüğümüz çekirdeklerin saat hızı ve sayıca yüksek örneklerini görürüz nasıl olsa işletim sistemleri bu yapıya uygun, sonrası zaten ucu açık ipler ellerinde. Satış açısından ise şöyle düşnüyüyorum artık bir mac hiçbir pc ile doğrudan kıyaslanamayacak olması bunun işlemcisi öze,l mac bu pc ile karşılaştırma muhabbetlerine gidecek, hacintosh fantazisi olanlar pc alayım ne farkı var ikisi de intel işlemcili diyemeyecek, sırf bunlar bile satışları artıracağını düşünüyorum.
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    interwap (Volkan ) 16 dk.
    Yani Apple modelleri AMD görmeden kendi yongalarına kavuşacak. (Bir ara Apple Ryzen söylentileri vardı.)
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    .V. 9 dk. interwap
    Apple bu yola girdiyse artık sadece pro model ağır iş yükü olan cihazlarda bir sonraki modellerde belki.
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