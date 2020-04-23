Apple kendi işlemcisi ile üreteceği Mac'i 2021'de piyasaya sürecek

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Geçtiğimiz ay sizlere Apple'ın artık Mac modellerinde Intel işlemcileri kullanma planı olmadığını ve kendi işlemcilerini geliştirmek için çalışmalara başladığını bildirmiştik. Gelen bilgilere göre ise şirketin kendi işlemcisini kullanacağı ilk Mac modelinin, 2021 yılında geleceğine işaret ediyor.

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Bloomberg'in haberine göre Apple'ın Mac bilgisayarlarda kullanacağı işlemci sekiz yüksek performanslı çekirdek ve en az dört enerji tasarruflu çekirdek barındıracak. Ayrıca şirketin toplamda on iki çekirdeğe sahip bu işlemcinin diğer sürümlerini geliştirdiği de düşünülüyor. Ayrıca ARM mimarisine sahip 12 çekirdekli bu işlemcinin, şu anda en son Apple iPhone ve iPad modellerinde kullanılan A13 işlemciden "çok daha hızlı" olacağı ifade edilmiş.

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Bloomberg, ARM işlemcili ilk cihazın yeni giriş seviyesi MacBook modeli olacağını öngörüyor. Ayrıca ikinci nesil yongaların zaten planlama aşamasında olduğu ve “A15” kod adı altında iPhone 2021 modellerinin işlemcisini temel aldığı düşünülüyor.

Performansı ve verimliliği artırmanın yanı sıra, Intel yongalarını bırakmak, Apple'ın Mac cihazlarının zamanlamasını daha iyi kontrol etme planının bir parçası olduğu söylenebilir. Zira son yıllarda Intel'in yol haritasını değiştirmesi, Apple'ın Macbook serisini gerektiği kadar hızlı bir şekilde güncellemesini engellemişti.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-23/apple-aims-to-sell-macs-with-its-own-chips-starting-in-2021

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