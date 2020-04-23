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    Huawei, Google Haritalar'ın alternatifini buldu: HERE WeGo

    ABD yasakları nedeniyle cihazlarında Google servis ve uygulamalarını kullanamayan Huawei, kendi uygulama marketi AppGallery'ye HERE WeGo navigasyon uygulamasını ekledi.
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    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Huawei, Google Haritalar'ın alternatifini buldu: HERE WeGo
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    Çinli telekomünikasyon devi Huawei, ABD yasakları nedeniyle cihazlarına entegre edemediği Google servis ve uygulamalarına alternatif arama çalışmalarına devam ediyor. Gelen bilgilere göre şirket Google Haritalar'ın yerini alacak navigasyon uygulamasını buldu.

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    Huawei artık kendi uygulama mağazası olan AppGallery'de dünyanın en çok kullanılan ikinci navigasyon uygulaması HERE WeGo'yu listelemeye başladı. Uygulama, her ne kadar Google Haritalar düzeyinde olmasa da, sunduğu özellikler ve navigasyon işlevi ile son derece iyi bir alternatif olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

    Huawei, Google Haritalar'ın alternatifini buldu: HERE WeGo
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    Huawei TomTom ile görüşüyordu

    Huawei ABD yasağı sonrasında navigasyon uygulaması ve verileri için TomTom ile bir anlaşma imzalamıştı. Ancak bu haber sonrasında, TomTom ile yapılan anlaşmaya ne olduğu henüz bilinmiyor.

    HERE WeGo sunduğu çeşitli özellikler arasında, haritaları indirmeye izin veriyor ve böylece kullanıcılar internet bağlantısı olmadan rotalara göz atabiliyorlar. Ayrıca, dünya genelinde 1300'den fazla şehirde toplu taşıma hakkında bilgi de sunan uygulamada, otobüs bileti fiyatları ve taksi ücreti gibi önemli bilgiler de sunuluyor. Ayrıca HERE WeGo, tıpkı Google Haritalar'da olduğu gibi trafik durumu ve hedefe ulaşmak için alternatif rota belirleme gibi özellikleri de barındırıyor.



    https://pocketnow.com/huawei-users-now-have-a-real-google-maps-alternative-here-maps-gets-listed-on-appgallery Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    azizfikri 1 sa. en beğenilen nick bırakmamışsınız lan
    Yüce mevlâm başka dert vermesin.
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mr. Jingles 28 sn.
    HERE WeGo aslında bildiğimiz eski Ovi Maps’in kendisi. N82 ve 808 PureView kullandığım zamanlarda çok iyiydi.
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    maximus8282 (maximus ) 1 dk.
    Nokia zamanından beri kullanıyorum Here Uygulamasını, çok doğru bir seçim yapmışlar.
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    tolgatelli (Tolga Telli) 44 dk.
    Aslında Huawei App Galeri iyi gidiyor bence ama Corono'dan sonra tüm dünya yaptırım uygulayabilir Çin'e. Bugün İngiltere ,daha önce Huawei ile yaptığı 5G altyapı anlaşmasını iptal etti. Türkiye'de Vodafone'nun işi çok zor duruma düşebilir tüm baz istasyonu altyapısı Huawei ile nerdeyse.
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    Elefue (Hakan Kömürcü) 1 sa.
    Yandex yok mu yandex...???
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    Evil.Morty 1 sa.
    Şahsen, Here uygulaması google maps ve apple mapdne daha iyi
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 1 sa.
    Hizmet şu an ne durumda bilmiyorum ama Symbian ve Lumia kullandığım zamanlar gayet yeterliydi.
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    esmerbuyucu (E. B.) 2 sa.
    "Omo Googlo sorvosloro yok" diyenlere istersen Samanyolu Galaksisi'nin haritasını sun, zihniyeti değiştiremezsin
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    nick bırakmamışsınız lan 1 sa. esmerbuyucu
    mesele harita değil bence sadece. adam bu haritadan çiğköfteci arasa bulabilecek mi acaba yakındaki yerleri?
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    H34RTL3SS (yakup yakupoğlu) 2 sa.
    "her ne kadar google map düzeyinde olmasada" bazen daha iyi sonuçlar veriyor işim gereği navigasyona baya ihtiyacım oluyor ve google mapte bulamadığım yolları yeni yolları here wego da bulabiliyorum tabiki ilk tercihim google maps street view baya etkili oluyor bu tercihimde ama kullanıldıkça gelişecektir tavsiye ederim
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    781 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    huawei, here wego ve
    4 etiket daha navigasyon appgallery google haritalar Mobil Teknolojiler
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