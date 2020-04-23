Huawei, Google Haritalar'ın alternatifini buldu: HERE WeGo

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Çinli telekomünikasyon devi Huawei, ABD yasakları nedeniyle cihazlarına entegre edemediği Google servis ve uygulamalarına alternatif arama çalışmalarına devam ediyor. Gelen bilgilere göre şirket Google Haritalar'ın yerini alacak navigasyon uygulamasını buldu.

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Huawei artık kendi uygulama mağazası olan AppGallery'de dünyanın en çok kullanılan ikinci navigasyon uygulaması HERE WeGo'yu listelemeye başladı. Uygulama, her ne kadar Google Haritalar düzeyinde olmasa da, sunduğu özellikler ve navigasyon işlevi ile son derece iyi bir alternatif olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

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Huawei TomTom ile görüşüyordu

Huawei ABD yasağı sonrasında navigasyon uygulaması ve verileri için TomTom ile bir anlaşma imzalamıştı. Ancak bu haber sonrasında, TomTom ile yapılan anlaşmaya ne olduğu henüz bilinmiyor.

HERE WeGo sunduğu çeşitli özellikler arasında, haritaları indirmeye izin veriyor ve böylece kullanıcılar internet bağlantısı olmadan rotalara göz atabiliyorlar. Ayrıca, dünya genelinde 1300'den fazla şehirde toplu taşıma hakkında bilgi de sunan uygulamada, otobüs bileti fiyatları ve taksi ücreti gibi önemli bilgiler de sunuluyor. Ayrıca HERE WeGo, tıpkı Google Haritalar'da olduğu gibi trafik durumu ve hedefe ulaşmak için alternatif rota belirleme gibi özellikleri de barındırıyor.

https://pocketnow.com/huawei-users-now-have-a-real-google-maps-alternative-here-maps-gets-listed-on-appgallery

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