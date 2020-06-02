Apple kendi microLED fabrikasını kuruyor

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Apple’ın uzun süredir cihazlarında microLED ekran teknolojisi kullanmak istediği biliniyor. Firmanın üretimi kime yaptıracağı merakla beklenirken çok farklı bir hamlenin haberi geldi.

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330 milyon dolar

Tayvan yerel basınında çıkan haberlere göre Apple ülkede bir microLED fabrikası kurmak istiyor ve bunun için 330 milyon dolarlık bir yatırım kararı almış durumda. İnşa edilecek bu tesisin ülkenin en büyük LED üreticisi Epistar ve LCD üreticisi AU Optronics ile ortak işletileceği de gelen bilgiler arasında.

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Apple’ın microLED ekranları ilk olarak Apple Watch modellerinde kullanmak istediği gündeme gelmişti. Bunun için iki Tayvanlı firma ile tedarik anlaşması yapıldığı ifade ediliyor. Apple bir süre harici kaynaklardan tedariğe devam edecek ve muhtemelen gelecek yıl itibariyle kendi tesisinden microLED sağlamaya başlayacak. Zaten uzun bir süredir Kaliforniya’daki gizli bir tesiste microLED testlerinin yapıldığı biliniyor.

MicroLED nedir?

MicroLED teknolojisi mikroskopik derecede küçük LED’leri ifade ediyor. Her bir pikseli oluşturan microLED’ler yüksek enerji verimliliğine ve uzun ömre sahip. Ayrıca parlaklık açısından da OLED teknolojisinden oldukça ileride ve yanma problemi yaşanmıyor. MicroLED ekranların yakın gelecekte OLED ekranlardan daha popüler olacağına inanılıyor.

https://www.techpowerup.com/267959/apple-invests-usd-330-million-into-micro-led-factory

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