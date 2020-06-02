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    Apple Watch ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple kendi microLED fabrikasını kuruyor

    Apple gelecek cihazlarında kullanmak üzere microLED ekranları kendisi üretmeye karar verdi ve Tayvan’ın iki önemli ekran üreticisi ile birlikte bir tesis inşa etmeye başladı.
    1 gün (Son Güncelleme: 20 sa.)
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    Apple Watch
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple kendi microLED fabrikasını kuruyor
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    Apple’ın uzun süredir cihazlarında microLED ekran teknolojisi kullanmak istediği biliniyor. Firmanın üretimi kime yaptıracağı merakla beklenirken çok farklı bir hamlenin haberi geldi.

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    330 milyon dolar

    Tayvan yerel basınında çıkan haberlere göre Apple ülkede bir microLED fabrikası kurmak istiyor ve bunun için 330 milyon dolarlık bir yatırım kararı almış durumda. İnşa edilecek bu tesisin ülkenin en büyük LED üreticisi Epistar ve LCD üreticisi AU Optronics ile ortak işletileceği de gelen bilgiler arasında.

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    Apple’ın microLED ekranları ilk olarak Apple Watch modellerinde kullanmak istediği gündeme gelmişti. Bunun için iki Tayvanlı firma ile tedarik anlaşması yapıldığı ifade ediliyor. Apple bir süre harici kaynaklardan tedariğe devam edecek ve muhtemelen gelecek yıl itibariyle kendi tesisinden microLED sağlamaya başlayacak. Zaten uzun bir süredir Kaliforniya’daki gizli bir tesiste microLED testlerinin yapıldığı biliniyor.

    MicroLED nedir?

    MicroLED teknolojisi mikroskopik derecede küçük LED’leri ifade ediyor. Her bir pikseli oluşturan microLED’ler yüksek enerji verimliliğine ve uzun ömre sahip. Ayrıca parlaklık açısından da OLED teknolojisinden oldukça ileride ve yanma problemi yaşanmıyor. MicroLED ekranların yakın gelecekte OLED ekranlardan daha popüler olacağına inanılıyor.



    https://www.techpowerup.com/267959/apple-invests-usd-330-million-into-micro-led-factory Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    serdarcenk (Serdar Cenk Güvenç) 1 gün en beğenilen
    2 cm değil de mm olmasın?
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    interwap (Volkan ) 19 sa.
    Tesis rayına otursun Apple Epistar ve AU Optronics'i bir güzel bertaraf eder.
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    cy2828 (Y C) 20 sa. yeni yorumcu
    Apple bak ya büyüdükçe büyüyor ..
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    Bay Robot ( tunc) 20 sa.
    Sarayın günlük masrafına fabrika kuruyor adamlar
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    ByLeoN13 (Abdullah Bildirici) 23 sa.
    yazılar tamamda matematik kısmı sınıfta kalmış 1920X1080p ekranda dikeyde 1920 adet pixel koyarsanız ki amoled gibi üçgen bir yerleşimde oldğunu düşünürseniz her led 100 mikro metre deseniz bir o kadarda boşluk ikinci led ile arasında olacak yani bir led bir boşluk bir led sıralamsıyla gidecek dolayısıla her pixelin 200 mikro metre kapladığını düşünürsek 1920 adet pixel yukarı doğru çıkarsanız aşağıdan yukarıya 200uM*1920 = 0.38 metre yani 38 santim yapacaktır. böyle bir ekranı ancak laptopda kullanırsın yani o 100 mikrometreden daha azdır led boyutu ayrıca 2 santimden ince ekranlara 10 yıldan fazla bir zamandır inildi diye biliyorum. biraz dikkat yazılarda yanıltmayın
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    CoreXXX (fatih tat) 23 sa.
    Apple yerli değil olmaz. Her şeyi kendin üret😄 bizim trollerin fikri bu
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    Shifu oogway 1 gün
    Tim Cook ishal olsa haber yapacaklar
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    FoBç (Fırat Orak) 22 sa. yeni yorumcu Shifu oogway
    Yok canım onu haber yapmazda ne bilim bu korona ya yakalansa güzel bir haber olur sonraki ceo konuşulmaya başlanır
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    serdarcenk (Serdar Cenk Güvenç) 1 gün en beğenilen
    2 cm değil de mm olmasın?
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