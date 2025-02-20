Apple’ın yeni C1 çipi gelecek iPhone’lar için çok önemli: İşte nedeni

Tam Boyutta Gör Herkes iPhone SE 4’ü beklerken Apple, bir sürpriz yaparak iPhone 16e’yi tanıttı. Ancak bu cihaz, sadece bütçe dostu bir iPhone 16 versiyonu olmanın ötesinde, Apple ekosisteminde önemli bir değişimin başlangıcını temsil ediyor. Bunun sebebi, iPhone 16e ile birlikte gelen C1 modem çipi.

Bu, Apple’ın bir iPhone için geliştirdiği ilk modem çipi ve şirketin Qualcomm modemlerine olan bağımlılığını azaltma yolundaki en büyük adımlarından biri. Apple, bu yeni çipin iPhone’larda şimdiye kadar görülen en enerji verimli modem olduğunu iddia ediyor ve “hızlı ve güvenilir 5G bağlantısı” sunduğunu belirtiyor.

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Apple, C1 modem hakkında teknik detayları açıklamadı. Dolayısıyla C1 modemin iPhone 16 serisinde kullanılan Qualcomm yapımı Snapdragon X75’e kıyasla ne seviyede performans sergileyeceğini şimdilik bilmiyoruz.

Apple neden kendi modemini üretiyor?

Apple, geçmişten bu yana hem donanım hem de yazılım tarafından kontrolü elinde tutmayı seven bir şirket olmuştur. Bu sayede daha iyi deneyim verebileceklerini düşünüyorlar. Firmanın, 2020’de Mac bilgisayarlarında Intel işlemcileri terk edip kendi geliştirdiği Apple Silicon çiplerine geçiş yapması buna bir örnek. Şimdi benzer bir hamleyi modem çipleri için de yapıyor.

Tam Boyutta Gör C1 modemi ile iPhone 16e'nin batarya tüketimini azaltarak daha uzun kullanım süresi sunacağını söyleyen Apple, yazılım ve donanım optimizasyonlarıyla modem performansını daha verimli hale getiriyor. Qualcomm gibi üçüncü parti üreticilere olan bağımlılığı azaltarak ise maliyetleri düşürüyor. Apple’ın önceki yıllarda Qualcomm ile yaşadığı patent savaşlarını düşündüğümüzde, şirketin bu hamlesinin sadece teknik değil, aynı zamanda stratejik bir karar olduğu da açık.

Bir de işin yapay zeka tarafı var. Akıllı telefonların AI tabanlı özellikler ve büyük dil modelleri ile daha fazla işlem yapması, enerji verimliliğini her zamankinden daha kritik hale getiriyor. Ek olarak Apple, C1 ile birlikte cihaz içindeki tasarımın da değiştiğini söylüyor. Şirket detay vermese de, bu yeni iç tasarım daha fazla alan açmış ve daha büyük bataryayı mümkün kılmış olabilir.

Bu, bir anlamda test

5G teknolojisi hız açısından büyük avantajlar sunsa da yüksek enerji tüketimi ve aşırı ısınma gibi sorunlarla karşı karşıya. Özellikle yoğun veri aktarımı sırasında telefonlar hızla ısınıyor ve batarya hızla tükeniyor. Eğer C1 çipi Apple’ın iddia ettiği kadar verimli çalışırsa, iPhone kullanıcıları daha uzun pil ömrü ve daha az ısınan cihazlar ile karşılaşabilir.

Apple, C1’in genel performansını şimdi iPhone 16e ile milyonlarca cihazda test edecek. Bu, iPhone 17 veya iPhone 18 için de bir veri girdisi olacaktır. Eğer istenen seviyede değilse Apple’ın olası C2 modemini geliştirdiğini ve yeni nesil iPhone’larda kullandığını görebiliriz.

Hatırlanacağı üzere Apple, eskiden iPhone'larda hem Intel hem de Qualcomm'dan gelen modemleri kullanıyordu. Ancak Qualcomm modemlerin daha iyi olması nedeniyle Apple'ın tercihi bu tarafa kaymıştı. Hatta Apple, 2019'da Intel'in modem birimini satın almıştı. Muhtemelen o dönemden bu yana firma, kendi çipini geliştiriyor. Bu, C1 modeminin ilk olarak neden amiral gemisi modellerde kullanılmadığını da açıklıyor.

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Apple’ın yeni C1 çipi gelecek iPhone’lar için çok önemli