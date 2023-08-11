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    Bruce Lee hakkında ilk anime olan House of Lee'nin tanıtımı yayınlandı

    Bruce Lee'nin ilk anime projesi olan House of Lee, 2024 yılında gösterime girecek. İşte merakla beklenen yapımdan ilk tanıtım videosu.                           
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    Bruce Lee'nin ilk animesi House of Lee'nin tanıtımı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Bruce Lee Entertainment, ikonik aktör ve dövüş sanatları ustası Bruce Lee'nin maceralarını konu alan anime dizisi House Of Lee için ilk teaser'ı yayınladı.

    2024 yılında yayınlanacak

    İlk büyük fragman, 13 Ağustos'ta sinemalarda gösterime girecek olan "Exit Dragon" filminin 4K yeniden gösteriminin galasıyla birlikte gösterilecek. "House of Lee" yazarları animeyi, efsanevi Bruce Lee'nin dünyanın karanlığa gömülmesini önlemek için ejderha savaşçılarından oluşan bir ekip kurduğu bir aksiyon dizisi olarak tanımlıyor.

    Dizinin Bruce Lee'nin ünlü "Karanlıkta yürüdüklerinin farkında olmayanlar, asla ışığı aramazlar." sözünden esinlendiği belirtilirken, "House of Lee "nin 2024 yılında prömiyer yapması planlanıyor. Animenin ilk sezonunda kaç bölümün yer alacağı ise henüz belli değil.

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