Apple, eskiyen ürünler listesini yeniledi: İşte modası geçen Apple cihazlar

5K Retina ekrana sahip ilk iMac modeli Phil Schiller tarafından “Şimdiye kadar yaptığı en çılgıncasına muhteşem Mac. Nefes kesici 14.7 milyon piksel ekran, daha hızlı CPU ve grafikler, Fusion Drive ve Thunderbolt 2 ile bugüne kadarki en güzel ve en güçlü iMac” olarak tanıtılmıştı.
Apple, ayrıca Apple Watch Series 2 akıllı saati klasik ürün listesine ekledi. 2016’da tanıtılan saat, en son watchOS 6.3 güncellemesini aldı.
Hangi Apple ürünleri klasik ve eski kabul ediliyor?
Apple, vintage ürünler listesine 5 yıldan daha uzun bir süre boyunca üretilmeyen ve 7 yıldan eski olmayan ürünleri ekliyor. Şirket, klasik ürünler arasına aldığı cihazları için birkaç istisna dışında donanım servisi vermeyi kesiyor. Eski ürünler listesine de 7 yıldan daha uzun önce üretimden kaldırılmış ürünler ekleniyor. Eskiyen ürünlerde hiçbir istisna yok; servis sağlayıcılar eski ürünler için parça sipariş edemiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam