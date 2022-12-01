Apple, eskiyen ürünler listesini yeniledi: İşte modası geçen Apple cihazlar

Tam Boyutta Gör Apple, 1 Aralık tarihinde klasik ve eskiyen ürünler listesini güncelledi. Şirkete göre, 2013 sonu 21.5 inç ve 27 inç iMac’ler, 2014 ortası 21.5 inç iMac ve 2014 sonu 27 inç Retina 5K ekranlı iMac artık eskimiş Mac’ler arasında.

5K Retina ekrana sahip ilk iMac modeli Phil Schiller tarafından “Şimdiye kadar yaptığı en çılgıncasına muhteşem Mac. Nefes kesici 14.7 milyon piksel ekran, daha hızlı CPU ve grafikler, Fusion Drive ve Thunderbolt 2 ile bugüne kadarki en güzel ve en güçlü iMac” olarak tanıtılmıştı.

Apple, ayrıca Apple Watch Series 2 akıllı saati klasik ürün listesine ekledi. 2016’da tanıtılan saat, en son watchOS 6.3 güncellemesini aldı.

Hangi Apple ürünleri klasik ve eski kabul ediliyor?

Apple, vintage ürünler listesine 5 yıldan daha uzun bir süre boyunca üretilmeyen ve 7 yıldan eski olmayan ürünleri ekliyor. Şirket, klasik ürünler arasına aldığı cihazları için birkaç istisna dışında donanım servisi vermeyi kesiyor. Eski ürünler listesine de 7 yıldan daha uzun önce üretimden kaldırılmış ürünler ekleniyor. Eskiyen ürünlerde hiçbir istisna yok; servis sağlayıcılar eski ürünler için parça sipariş edemiyor.

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