Apple M1 işlemcili yeni Mac'ler iPhone'lardaki uygulamaları bozdu

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Cihazlarını Apple M1 işlemcili yeni Mac'lerle senkronize eden bazı iPhone sahipleri garip bir sorun yaşamaya başladılar. Kullanıcılar akıllı telefonlarında üçüncü parti uygulamaları çalıştıramadıklarını söylüyorlar.

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Önceden yüklü olarak gelmemiş tüm uygulamaların başlatıldıktan hemen sonra çökerek kapandığı belirtiliyor. Yani sorun yaşayan kullanıcılar için iPhone ve iPad'lerde üçüncü parti uygulama kullanmak imkansız hale gelmiş durumda.

App Store'dan uygulama da indirilmiyor

Bu konuyla ilgili ilk şikayetler Apple Silicon işlemcili yeni Mac'lerin piyasaya sürülmesinden bir ay sonra yani 2020'nin Aralık ayında ortaya çıktı. Kullanıcılara göre sorun iPhone veya iPad'i Finder kullanarak bilgisayarla senkronize ettikten sonra başlıyor.

Cihaz sahipleri için tek sorun uygulamaların kapanması değil. App Store üzerinden yeni uygulama bile yükleyemiyorlar. Apple henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmış değil. Büyük olasılıkla şirket önümüzdeki günlerde bu can sıkcı sorunu giderecek.

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