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    Apple M1 işlemcili yeni Mac'ler iPhone'lardaki uygulamaları bozdu

    Apple M1 işlemciye sahip yeni Mac'lerle senkronize edilen iPhone ve iPad'lerde garip bir sorun ortaya çıktı. Kullanıcılar cihazlarında üçüncü parti uygulamaları çalıştıramıyor.
    02 Şubat 2021, 17:00 (2 hf.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    7

    Apple M1 işlemcili yeni Mac'ler iPhone'lardaki uygulamaları bozdu
    Tam Boyutta Gör

    Cihazlarını Apple M1 işlemcili yeni Mac'lerle senkronize eden bazı iPhone sahipleri garip bir sorun yaşamaya başladılar. Kullanıcılar akıllı telefonlarında üçüncü parti uygulamaları çalıştıramadıklarını söylüyorlar.

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    Önceden yüklü olarak gelmemiş tüm uygulamaların başlatıldıktan hemen sonra çökerek kapandığı belirtiliyor. Yani sorun yaşayan kullanıcılar için iPhone ve iPad'lerde üçüncü parti uygulama kullanmak imkansız hale gelmiş durumda.

    App Store'dan uygulama da indirilmiyor

    Bu konuyla ilgili ilk şikayetler Apple Silicon işlemcili yeni Mac'lerin piyasaya sürülmesinden bir ay sonra yani 2020'nin Aralık ayında ortaya çıktı. Kullanıcılara göre sorun iPhone veya iPad'i Finder kullanarak bilgisayarla senkronize ettikten sonra başlıyor.

    Cihaz sahipleri için tek sorun uygulamaların kapanması değil. App Store üzerinden yeni uygulama bile yükleyemiyorlar. Apple henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmış değil. Büyük olasılıkla şirket önümüzdeki günlerde bu can sıkcı sorunu giderecek.



    Kaynakça https://www.reddit.com/r/ios/comments/la7hb1/all_nonpreinstalled_apps_crash_upon_launch_iphone/ https://discussions.apple.com/thread/252182225 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    6 6s 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Olur öyle. Sorunun çözümü için anında müdahale ediliyorsa hangi marka olursa olsun taşlamanın alemi yok. Mesela son zamanlarda Microsoft'a çok yükleniyor, çok ufak bir kesimde görülen hatalar sanki bütün bilgisayar göçtü gibi taşa tutuluyor. Windows 10'u çıktığı günden beri en kötü bilgisayardan tut en sağlam makineye kadar kullandım, birkaç mavi ekrandan fazla sorun yaşamadım ben.
    Olur öyle. Sorunun çözümü için anında müdahale ediliyorsa hangi marka olursa olsun taşlamanın alemi yok. Mesela son zamanlarda Microsoft'a çok yükleniyor, çok u...
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    1 Yanıt Yanıtla +23
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    crazywinner3 2 hf. ( Mesaj Silindi ) 6s
    Yazılımda olur böyle hatalar. Bazı kullanıcılar bu gerçeği kabul etmek istemiyor.
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    Stumaster 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Böyle hatalar olması elbette çok normal ve eğer şirketler bununla hemen ilgilenip giderirse çok güzel.

    Fakat bu şirketler milyon dolarlık şirketler, araştırma ve geliştirmeler için milyonlarca dolar harcanıyor. ABD'nin büyük yazılım şirketlerinde bu tür hatalar kullanıcıya gönderilmeden önce giderilmeli, bu tür hatalı yazılımları amatör gruplar sunmuyorlar artık. Ayıp yani.

    Böyle problemler son zamanlarda bu şirketler çeşitli durumlarda rekorlar kırarken artmaya başladı ve devam ediyor, artık bir durup gidişata bakma zamanları geldi de geçiyor.
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    vozy (Vatan Yiğit) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tüm ihtimaller neden test edilmiyor ki? Kullanıcıları kobay olarak mı kullanıyorlar ne yapıyorlar nasıl bir ekipleri var
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    drjacob (... ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    1 güncelleme ile düzelir 😀
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    6 6s 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Olur öyle. Sorunun çözümü için anında müdahale ediliyorsa hangi marka olursa olsun taşlamanın alemi yok. Mesela son zamanlarda Microsoft'a çok yükleniyor, çok ufak bir kesimde görülen hatalar sanki bütün bilgisayar göçtü gibi taşa tutuluyor. Windows 10'u çıktığı günden beri en kötü bilgisayardan tut en sağlam makineye kadar kullandım, birkaç mavi ekrandan fazla sorun yaşamadım ben.
    1 Yanıt Yanıtla +23
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    crazywinner3 2 hf. ( Mesaj Silindi ) 6s
    Yazılımda olur böyle hatalar. Bazı kullanıcılar bu gerçeği kabul etmek istemiyor.
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