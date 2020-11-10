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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple M1 watt başına en performanslı işlemci olma iddiasında

    ARM tabanlı özelleştirilmiş çekirdek mimarisini barındıran Apple M1 adındaki yonga seti watt başına sektördeki en iyi performansı sunan işlemci olma iddiasında.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple M1 watt başına en performanslı işlemci olma iddiasında

    Apple’ın tarihindeki en büyük atılımlarından birisi olarak gösterilen ARM tabanlı masa üstü işlemcisi bugün resmiyet kazandı. Uzun zamandır üzerinde çalışılan Apple Silicon ya da yeni adıyla Apple M1 yonga seti çok iddialı.

    Apple M1 neler sunuyor?

    Uzun yıllardır mobil tarafta özelleştirilmiş ARM mimarisi ve grafik mimarisi projeleri ile büyük tecrübe kazanan Apple nihayet bu tecrübesini masa üstüne taşıyor. İlk etapta dizüstü bilgisayarlarda boy gösterecek Apple M1 bu tecrübenin ürünü.

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    Apple M1 yonga setinde 8 adet özelleştirilmiş ARM çekirdeği yer alıyor. Önceki iddialarda yer alan 12 çekirdek şimdilik tercih edilmemiş. 4 adet performans ve 4 adet verimlilik çekirdeği ile yükler dengeleniyor. Performans çekirdeklerinde 12MB Seviye 2 ön bellek paylaşılırken verimlilik çekirdeklerinde ise 4MB Seviye 2 ön bellek paylaşılıyor.

    Grafik tarafında 8 adet küme toplamda 128 işlem birimi barındırıyor. Performans 2.6 TFLOPS seviyesine kadar çıkabiliyor. Yapay zeka performansını katlayarak arttıran nöral motor ise 16 çekirdekli.

    Apple M1 watt başına en performanslı işlemci olma iddiasında

    5nm sürecinde geliştirilen Apple M1 yonga seti 16 milyar transistör ile etkileyici bir oran sunuyor. Apple watt başına masa üstünün en hızlı yongası olduğu iddiasında. 10W ısıl tasarım değerinde en son dizüstü işlemcilerine göre 2 kat daha performanslı ve watt başına da 3 kat daha iyi performans sunma iddiasında.

    Apple elbette macOS BigSur işletim sistemine de önemli optimizasyonlar yaparak mükemmel bir donanım ve yazılım uyumu sağlıyor. Öyle ki yeni MacBook Air kapağı daha yarıya kadar kaldırdığınızda uykudan uyanarak sistemi hazır hale getiriyor. Özellikle nöral motor sayesinde Mac ekosisteminde Face ID gibi pek çok yeniliği görebileceğiz.

    Apple M1 watt başına en performanslı işlemci olma iddiasında
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    ilkerinanç

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    32 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    49 dakika önce
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    tplon (şükrü kılıbık) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İşlemci çok güzel, 10 watt tdp değeri kısmını atlamamak lazım tahminimce yeni macbook air fansız olacaktır 10 watt tdp fanla soğutmaya gerek duyulacak bir ısı değil ve böylece termal macun değişim derdi de ortadan kalkacak ve ömür boyu laptopun içini açmaya gerek kalmayacak bence çok önemli bir konu. Diğer bir konu ise bir yazılım öğrencisi olarak macbook zaten aklımdaydı fakat bu m1 işlemcinin microsoft uygulamaları ile uyumluluğu, geliştiriciler açısından diğer uyumluluklar vs nasıl olacak apple kendi uygulamalarını elbette entegre edip sunar fakat en basitinden c# gibi microsoft'un yazılım dilleriyle çalışanlar için durum ne olacak ya da kabaca .NET'e dayalı program geliştiricilerinin durumu ne olacak bunlardan bahsedildi mi ?
    İşlemci çok güzel, 10 watt tdp değeri kısmını atlamamak lazım tahminimce yeni macbook air fansız olacaktır 10 watt tdp fanla soğutmaya gerek duyulacak bir ısı d...
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    Yanıtla +21
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    digitayf (tayf karşıyaka) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Gerçekten “apple reinvented the cpu”. İnanılmaz bir sıçrama yaptılar. Kimse kusura bakmasın piyasanın kanını 14nm ile emen intele ağır bir tokat oldu. 15-20 saat pil ömrü gibi inanılmaz değerler veren, 6k ekran çalıştırabilen bir ultrabook düşünün. Apple hisselerini %2-3 artacaktır.
    Gerçekten “apple reinvented the cpu”. İnanılmaz bir sıçrama yaptılar. Kimse kusura bakmasın piyasanın kanını 14nm ile emen intele ağır bir tokat oldu. 15-20 sa...
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    1 Yanıt Yanıtla +20
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    uurcan5172 (Uğurcan Çetin) 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) suslu76
    Dostum o kadar pahalı değil Sadece Türkiye'de yaşıyorsun 😉
    3 Yanıt Yanıtla +15
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    Yorumlar (34) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    suslu76 (suleyman u.) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ayrica Anandtech detayli bir tahmin raporu hazirlmis.
    https://www.anandtech.com/show/16226/apple-silicon-m1-a14-deep-dive
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    NomadCRY (Emin Demircan) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Evet dediklerimiz, tahmin ettiklerimiz bir bir doğru çıktı. ARM ne oldu fos çıktı. MacBook Pro 16" almayıp beklemeyi seçenler, tavsiyelerimizi dinlemeyenler şu an oldukça pişmandır eminim ki. Beklemeyecektiniz arkadaşlar bu ARM'leri. Hali hazırda 16" MacBook Pro kullanan arkadaşlarımız ise keyifle cihazlarını kullansınlar.
    İlk etapta 13'' Pro ve Air için ARM modelleri çıkacağını ve 16'' Pro modelinin güncellenmesine belli bir süre daha olduğunu aylarca söyledik. Şu anda 16 inç Pro almayı düşünen birisinin beklemesinin pek mantıklı olmadığını söyledik.


    Performans artışının reklamını rahatça yapabilmeleri ve ARM işlemci için gerçekten bir gövde gösterisi yapılabilmesi için önce düşük modellerin yenilenmesi gerekir. Çünkü Apple ilk etapta i9 16" Pro'daki kadar güçlü bir ARM işlemcili cihaz çıkaramayacaktı. Hatta ve hatta 16" Pro'nun ARM'ye geçmeden önce son bir Intel güncellemesi alma ihtimali bile olduğu söyleniyor, ki bu yönde sızıntılar da var. Bu olmasa bile 16" Pro modelinin yenilenmesine en ama en iyi ihtimalle en az 6-8 ay var.

    Cok değil 1.5 ay önce söyledik bunları. Şu anda 16" Pro'ların fiyatları ortada. 16" Pro almayıp bekleyen arkadaşlar, keşke biraz tavsiyelerimizi dikkate alsaydınız.

    16" Pro konusunu bir kenara bırakırsak, şu anda ARM'li MacBook'larda inanılmaz iştah kabartıcı geliştirmeler yok. Ayrıca yeni bir mimariye geçiş sürecinin kobayı olacaksınız. Yok şu uygulama çalışmadı, yok şu hata verdi, yok şu kasıyor. Eğer şu an bir MacBook'unuz yoksa, hali hazırda satışta olan neredeyse tüm sorunlarından arındırılmış güncel bir Intel işlemcili MacBook cihaz alıp, 4-5 yıl rahatça kullandıktan sonra ARM sistemi tamamen oturunca ARM'li bir MacBook'a geçişi yapmanızın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Yeni her zaman sorunludur, denenir, birkaç yıl sonra anca oturur. Bu hep böyledir. ARM sistemin tam olarak kusursuz bir şekilde oturması uzmanlara göre en az 2, ortalama ise 4-5 yıl kadar sürecek. Apple bile zaten tam olarak geçişin 2 yılda tamamlanmasını ön gördüğünü belirtmişti ki bu pandemiden önceydi.

    Özet olarak ARM MAC'ler en az 2 yıl, "casual dediğimiz düz kullanıcı kitlesine" hitap eden ürünler olacak.

    Herkese iyi forumlar.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 20 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Hem de öyle böyle hızlı değil. Tam 3 kat yani yüzde 300 performans farkı var.
    Yersenkirschen tabi.
    Hani Intel yeni işlemci çıkarınca eskisinde yüzde 10 hızlı yüzde 20 hızlı diyor ya...
    Bunlar hızını alamamış yüzde 300 hızlı makina yapmışlar.
    Adama sormazlar mı "lan bu bu kadar hızlı ise şu an satamadığın satışta olan halen piyasadakileri kim ne yapsın?"
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    omerakcakaya (ömer akçakaya) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben anlamadım.. şimdi fiyatı 14.299 tl olan m1 li yeni mbp 13, fiyatı 19.999 TL ye çıkan 10. nesil işlemci i5 li mbp 13 den daha mı hızlı? bu işte bir terslik yok mu? hangi akıl mantık ben anlamadım.
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    raxetul (Emrah Urhan) 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tanıtımlarda parantez içinde M1 işlemcisi için hep "Macbook Air'ın kendi sınıfındaki işlemciler arasında" denildi. Macbook Pro için performans katlaması 2 kat olduğu söyleniyor ama tam bir açıklık yok. Aynı işlemci farklı frekans muhtemelen ama bu konuda biraz detay vermesi gerkiyordu Apple'ın.

    Son olarak piyasada iyi denilecek yüksek okuma yazma hızına sahip 256GB SSD 550TL seviylerinde, 512GB SSD 850TL seviyelerinde iken Apple'ın şu konfigürasyon fiyatları saçmalına bir son vermesi gerekiyor. Hadi bu disk boyutları arasında 300 TL değil de gitsin 1000TL fark alsın, ona da razıyız ama şu an bu fiyat farklılıkları ciddi saçmalık.
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    sendemail (umit erdem) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    inkıredıbli feeest , tamam da biri bana 1 adet dosyayı sürükle bırak şeklinde ipad e atmayı göstersin , bu sade , basit bir şekilde olmadıkça olmuyor işte inkıredibli feeest işleri...
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    .Space. (Hamza KARAOGLU) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    M1 gercekten hiz, batarya konusunda gercekten iyi gelmis görünüyor. Daha elime ulasmadan eskiyen i5 8. nesil Pro 16 gb MBP, iade mi etsem, yoksa yola devam mi desem? Bilemedim. Varmi yardim edelebilecek?
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    scientia 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Beş gün sonra her yer test videolarıyla dolar zaten. Buradaki tek sıkıntı geçiş sürecinde olmamız. Web browser odaklı insanlar için OK ama tonlarca dev tools var kullandığımız. Onları da beklemek lazım. Beş sene geçmeyi düşünmüyorum. Elimdeki cihazla idare edeceğim (MBP 2014).
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    Androge0s (Atakan ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    İşlemciler çok güçlü ona şüphe yok ancak bu nasıl sunumdu? Şu kadar x daha güçlü şu kadar x daha iyi. Gökkuşağı renkleriyle x'li tablo hazırlamışlar önümüze koydular. Prodüksiyon falan aşmış ona lafım yok ancak bu kadar saçma sunum şekli mi olur? Doğru düzgün veri koymuyorsun, sentetik test yapmıyorsun, eksi nesili karşısına geçirip şu kadar daha performanslı şu kadar daha verimli demiyorsun. 2005'de ki Steve Jobs'un yaptığı sunuma bak buna bak. Prodüksiyon vs. aşmış ancak sunumda asıl önemli olan şeyler verilmemiş. Apple gerçekten garip bir şirket, birkaç yıl sonra herhalde çok güzel yaptık eskisinden daha iyi oldu, müthiş oldu bakın güçlendirdik falan diyip sunumu bitirecekler.
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    Worm Holes (Kostok ) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Benim en takdir kısım, Apple m1 chipli modelleri çok düşük fiyattan satmamak adına intel işlemcilere zam yapmış. Yeni alacakların apple silicon almasını istiyor ama çok da ucuza satmak istemiyor anladığım kadarıyla
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    suslu76 (suleyman u.) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Worm Holes
    Hangi modelin fiyati artmis? Amerika magazasinda herhangi bir artis yok. Belki Turkiye'de dolar kuru guncellemesi yapmislardir.
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    5449 kez okundu.
    31 kişi, toplam 34 yorum yazdı.

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