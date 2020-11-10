Apple M1 watt başına en performanslı işlemci olma iddiasında

Apple’ın tarihindeki en büyük atılımlarından birisi olarak gösterilen ARM tabanlı masa üstü işlemcisi bugün resmiyet kazandı. Uzun zamandır üzerinde çalışılan Apple Silicon ya da yeni adıyla Apple M1 yonga seti çok iddialı.

Apple M1 neler sunuyor?

Uzun yıllardır mobil tarafta özelleştirilmiş ARM mimarisi ve grafik mimarisi projeleri ile büyük tecrübe kazanan Apple nihayet bu tecrübesini masa üstüne taşıyor. İlk etapta dizüstü bilgisayarlarda boy gösterecek Apple M1 bu tecrübenin ürünü.

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Apple M1 yonga setinde 8 adet özelleştirilmiş ARM çekirdeği yer alıyor. Önceki iddialarda yer alan 12 çekirdek şimdilik tercih edilmemiş. 4 adet performans ve 4 adet verimlilik çekirdeği ile yükler dengeleniyor. Performans çekirdeklerinde 12MB Seviye 2 ön bellek paylaşılırken verimlilik çekirdeklerinde ise 4MB Seviye 2 ön bellek paylaşılıyor.

Grafik tarafında 8 adet küme toplamda 128 işlem birimi barındırıyor. Performans 2.6 TFLOPS seviyesine kadar çıkabiliyor. Yapay zeka performansını katlayarak arttıran nöral motor ise 16 çekirdekli.

5nm sürecinde geliştirilen Apple M1 yonga seti 16 milyar transistör ile etkileyici bir oran sunuyor. Apple watt başına masa üstünün en hızlı yongası olduğu iddiasında. 10W ısıl tasarım değerinde en son dizüstü işlemcilerine göre 2 kat daha performanslı ve watt başına da 3 kat daha iyi performans sunma iddiasında.

Apple elbette macOS BigSur işletim sistemine de önemli optimizasyonlar yaparak mükemmel bir donanım ve yazılım uyumu sağlıyor. Öyle ki yeni MacBook Air kapağı daha yarıya kadar kaldırdığınızda uykudan uyanarak sistemi hazır hale getiriyor. Özellikle nöral motor sayesinde Mac ekosisteminde Face ID gibi pek çok yeniliği görebileceğiz.

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