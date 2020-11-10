Apple M1 watt başına en performanslı işlemci olma iddiasında

Apple’ın tarihindeki en büyük atılımlarından birisi olarak gösterilen ARM tabanlı masa üstü işlemcisi bugün resmiyet kazandı. Uzun zamandır üzerinde çalışılan Apple Silicon ya da yeni adıyla Apple M1 yonga seti çok iddialı.
Apple M1 neler sunuyor?
Uzun yıllardır mobil tarafta özelleştirilmiş ARM mimarisi ve grafik mimarisi projeleri ile büyük tecrübe kazanan Apple nihayet bu tecrübesini masa üstüne taşıyor. İlk etapta dizüstü bilgisayarlarda boy gösterecek Apple M1 bu tecrübenin ürünü.
Ayrıca Bkz. "Fruit Ninja uzun bir aradan sonra geri döndü"İlginizi Çekebilir En hızlı MacBook Air karşınızda
Apple M1 yonga setinde 8 adet özelleştirilmiş ARM çekirdeği yer alıyor. Önceki iddialarda yer alan 12 çekirdek şimdilik tercih edilmemiş. 4 adet performans ve 4 adet verimlilik çekirdeği ile yükler dengeleniyor. Performans çekirdeklerinde 12MB Seviye 2 ön bellek paylaşılırken verimlilik çekirdeklerinde ise 4MB Seviye 2 ön bellek paylaşılıyor.
Grafik tarafında 8 adet küme toplamda 128 işlem birimi barındırıyor. Performans 2.6 TFLOPS seviyesine kadar çıkabiliyor. Yapay zeka performansını katlayarak arttıran nöral motor ise 16 çekirdekli.
5nm sürecinde geliştirilen Apple M1 yonga seti 16 milyar transistör ile etkileyici bir oran sunuyor. Apple watt başına masa üstünün en hızlı yongası olduğu iddiasında. 10W ısıl tasarım değerinde en son dizüstü işlemcilerine göre 2 kat daha performanslı ve watt başına da 3 kat daha iyi performans sunma iddiasında.
Apple elbette macOS BigSur işletim sistemine de önemli optimizasyonlar yaparak mükemmel bir donanım ve yazılım uyumu sağlıyor. Öyle ki yeni MacBook Air kapağı daha yarıya kadar kaldırdığınızda uykudan uyanarak sistemi hazır hale getiriyor. Özellikle nöral motor sayesinde Mac ekosisteminde Face ID gibi pek çok yeniliği görebileceğiz.
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
https://www.anandtech.com/show/16226/apple-silicon-m1-a14-deep-dive
İlk etapta 13'' Pro ve Air için ARM modelleri çıkacağını ve 16'' Pro modelinin güncellenmesine belli bir süre daha olduğunu aylarca söyledik. Şu anda 16 inç Pro almayı düşünen birisinin beklemesinin pek mantıklı olmadığını söyledik.
Performans artışının reklamını rahatça yapabilmeleri ve ARM işlemci için gerçekten bir gövde gösterisi yapılabilmesi için önce düşük modellerin yenilenmesi gerekir. Çünkü Apple ilk etapta i9 16" Pro'daki kadar güçlü bir ARM işlemcili cihaz çıkaramayacaktı. Hatta ve hatta 16" Pro'nun ARM'ye geçmeden önce son bir Intel güncellemesi alma ihtimali bile olduğu söyleniyor, ki bu yönde sızıntılar da var. Bu olmasa bile 16" Pro modelinin yenilenmesine en ama en iyi ihtimalle en az 6-8 ay var.
Cok değil 1.5 ay önce söyledik bunları. Şu anda 16" Pro'ların fiyatları ortada. 16" Pro almayıp bekleyen arkadaşlar, keşke biraz tavsiyelerimizi dikkate alsaydınız.
16" Pro konusunu bir kenara bırakırsak, şu anda ARM'li MacBook'larda inanılmaz iştah kabartıcı geliştirmeler yok. Ayrıca yeni bir mimariye geçiş sürecinin kobayı olacaksınız. Yok şu uygulama çalışmadı, yok şu hata verdi, yok şu kasıyor. Eğer şu an bir MacBook'unuz yoksa, hali hazırda satışta olan neredeyse tüm sorunlarından arındırılmış güncel bir Intel işlemcili MacBook cihaz alıp, 4-5 yıl rahatça kullandıktan sonra ARM sistemi tamamen oturunca ARM'li bir MacBook'a geçişi yapmanızın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Yeni her zaman sorunludur, denenir, birkaç yıl sonra anca oturur. Bu hep böyledir. ARM sistemin tam olarak kusursuz bir şekilde oturması uzmanlara göre en az 2, ortalama ise 4-5 yıl kadar sürecek. Apple bile zaten tam olarak geçişin 2 yılda tamamlanmasını ön gördüğünü belirtmişti ki bu pandemiden önceydi.
Özet olarak ARM MAC'ler en az 2 yıl, "casual dediğimiz düz kullanıcı kitlesine" hitap eden ürünler olacak.
Herkese iyi forumlar.
Yersenkirschen tabi.
Hani Intel yeni işlemci çıkarınca eskisinde yüzde 10 hızlı yüzde 20 hızlı diyor ya...
Bunlar hızını alamamış yüzde 300 hızlı makina yapmışlar.
Adama sormazlar mı "lan bu bu kadar hızlı ise şu an satamadığın satışta olan halen piyasadakileri kim ne yapsın?"
Son olarak piyasada iyi denilecek yüksek okuma yazma hızına sahip 256GB SSD 550TL seviylerinde, 512GB SSD 850TL seviyelerinde iken Apple'ın şu konfigürasyon fiyatları saçmalına bir son vermesi gerekiyor. Hadi bu disk boyutları arasında 300 TL değil de gitsin 1000TL fark alsın, ona da razıyız ama şu an bu fiyat farklılıkları ciddi saçmalık.
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