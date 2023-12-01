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    Anlık Bildirim

    Apple, üretimini ABD’ye kaydırıyor: Fiyatlar artabilir!

    Önde gelen yarı iletken firması Amkor, ABD’de 2 milyar dolarlık yeni bir tesis kuracağını duyurdu. Apple ise Amkor ile işbirliğine gittiğini ve tesisin en büyük müşterisi olacağını açıkladı.
    Apple, üretimini ABD’ye kaydırıyor: Fiyatlar artabilir! Tam Boyutta Gör
    Önde gelen bir OSAT (dış kaynaklı yarı iletken montaj ve test) hizmet sağlayıcısı olan Amkor, ABD'de gelişmiş bir çip paketleme tesisi kurmayı planladığını açıkladı. Şirket, Arizona'da yer alacak ve TSMC tarafından yakınlardaki bir fabrikada üretilen çipleri paketlemek için kullanılacak yeni tesise yaklaşık 2 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. Apple, tesisin en büyük müşterisi olmaya hazırlanıyor.

    Apple ve Amkor ortaklığı

    Peoria, Arizona yakınlarında kurulacak olan gelişmiş paketleme tesisi, tamamen inşa edilip donatıldığında 46.451 metrekarelik devasa bir son teknoloji üretim kampüsüne sahip olacak. Bilgisayar, otomotiv ve iletişim uygulamalarına yönelik çiplerin ileri düzeyde paketlenmesi ve test edilmesi için Amkor'un öncü teknolojilerini kullanacak olan Peoria fabrikasının ilk aşamasının iki ila üç yıl içinde, yani 2025 veya 2026'da faaliyete geçmesi bekleniyor.

    Apple, üretimini ABD’ye kaydırıyor: Fiyatlar artabilir! Tam Boyutta Gör
    Amkor, Peoria tesisinin stratejik yönünü ve ilk üretim kapasitesini şekillendirmek için Apple ile kapsamlı bir işbirliği yaptığını söyledi. Apple tesisin ilk ve en büyük müşterisi olacak ve tesisi yakınlardaki TSMC Fab 21'de üretilen çipleri paketlemek ve test etmek için kullanacak.

    TSMC'nin ABD’deki Fab 21 tesisi 2025'in sonlarında N5, N5P, N4, N4P ve N4X süreç teknolojilerini kullanarak çip üretecek. Bu arada TSMC, N3 yani 3nm sürecindeki çipleri ise 2026’da devreye almayı planlıyor. 3nm çipler TSMC’nin anavatanında halihazırda Apple için üretiliyor. Bu yongalar iPhone ve MacBook’larda bir süredir kullanılıyor.

    Hem ABD hem de Apple, yarı iletken ve ürünlerin üretimini ABD’ye taşımak istiyor. TSMC ve Amkor’un kurduğu tesisler ve diğer yatırımlar bunların temelini sağlayacak. Elbette Apple bir anda iPhone veya diğer ürünlerinin üretimini Çin'den hemen buralara kaydırmayacak. Ancak kademeli olarak süreç bu yolda ilerleyecek. Üretimin ABD’ye kayması aynı zamanda çalışan maliyeti başta olmak üzere birtakım maliyet artışlarını gündeme getiriyor. Tedarik zincirindeki fiyat artışları Apple ürünlerinde muhtemel bir fiyat artışını ileride tetikleyebilir.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/apple-to-become-first-customer-for-amkors-dollar2-billion-arizona-chip-packaging-facility https://www.apple.com/newsroom/2023/11/apple-announces-expanded-partnership-with-amkor-for-silicon-packaging/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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