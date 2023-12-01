Apple, üretimini ABD’ye kaydırıyor: Fiyatlar artabilir!

Tam Boyutta Gör Önde gelen bir OSAT (dış kaynaklı yarı iletken montaj ve test) hizmet sağlayıcısı olan Amkor, ABD'de gelişmiş bir çip paketleme tesisi kurmayı planladığını açıkladı. Şirket, Arizona'da yer alacak ve TSMC tarafından yakınlardaki bir fabrikada üretilen çipleri paketlemek için kullanılacak yeni tesise yaklaşık 2 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. Apple, tesisin en büyük müşterisi olmaya hazırlanıyor.

Apple ve Amkor ortaklığı

Peoria, Arizona yakınlarında kurulacak olan gelişmiş paketleme tesisi, tamamen inşa edilip donatıldığında 46.451 metrekarelik devasa bir son teknoloji üretim kampüsüne sahip olacak. Bilgisayar, otomotiv ve iletişim uygulamalarına yönelik çiplerin ileri düzeyde paketlenmesi ve test edilmesi için Amkor'un öncü teknolojilerini kullanacak olan Peoria fabrikasının ilk aşamasının iki ila üç yıl içinde, yani 2025 veya 2026'da faaliyete geçmesi bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Amkor, Peoria tesisinin stratejik yönünü ve ilk üretim kapasitesini şekillendirmek için Apple ile kapsamlı bir işbirliği yaptığını söyledi. Apple tesisin ilk ve en büyük müşterisi olacak ve tesisi yakınlardaki TSMC Fab 21'de üretilen çipleri paketlemek ve test etmek için kullanacak.

TSMC'nin ABD’deki Fab 21 tesisi 2025'in sonlarında N5, N5P, N4, N4P ve N4X süreç teknolojilerini kullanarak çip üretecek. Bu arada TSMC, N3 yani 3nm sürecindeki çipleri ise 2026’da devreye almayı planlıyor. 3nm çipler TSMC’nin anavatanında halihazırda Apple için üretiliyor. Bu yongalar iPhone ve MacBook’larda bir süredir kullanılıyor.

iPhone 15 dahil tüm Apple ürünlerinin Türkiye fiyatına zam geldi 10 sa. önce eklendi

Hem ABD hem de Apple, yarı iletken ve ürünlerin üretimini ABD’ye taşımak istiyor. TSMC ve Amkor’un kurduğu tesisler ve diğer yatırımlar bunların temelini sağlayacak. Elbette Apple bir anda iPhone veya diğer ürünlerinin üretimini Çin'den hemen buralara kaydırmayacak. Ancak kademeli olarak süreç bu yolda ilerleyecek. Üretimin ABD’ye kayması aynı zamanda çalışan maliyeti başta olmak üzere birtakım maliyet artışlarını gündeme getiriyor. Tedarik zincirindeki fiyat artışları Apple ürünlerinde muhtemel bir fiyat artışını ileride tetikleyebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.