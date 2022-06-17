Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple M2 işlemcisinin ilk benchmark skoru ortaya çıktı

    Apple’ın WWDC 2022’de tanıttığı yeni nesil işlemcisi M2, Geekbench’te ortaya çıktı. M2’nin benchmark sonuçları oldukça iyi bir güncellemeyi gözler önüne seriyor.
    3

    Apple M2, Geekbench'te gözüktü
    Tam Boyutta Gör

    Apple, WWDC 2022 geliştirici konferansında M2 işlemcisini ve M2 işlemcili ilk cihazlarını tanıtmıştı. M1’e göre ciddi performans ve verimlilik iyileştirmeleri sunduğu iddia edilen M2, popüler benchmark platformu Geekbench’te gözüktü. M2 işlemcili MacBook Pro olduğu düşünülen cihazın skorları, oldukça heyecan verici.

    M2, önceki nesile göre %20 performans artışı sağlıyor

    M2 işlemcisinin Geekbench 5 skoru, işlemci hakkında yeni detayları gösteriyor. M2 işlemcisi, M1 işlemcilerindeki gibi 3.2GHz yerine 3.49GHz hızında çalışıyor. Tek çekirdek performansında %11,56 artış ile 1919 puan alan M2, çok çekirdek performansında %19,45 artış ile 8928 puan almayı başarmış. Böylece Apple’ın M2 işlemcisi, tek çekirdek performansında Core i9-12900K’a oldukça yaklaşıyor.

    M2 işlemcisi, Metal benchmark testinde ise 30627 puan alarak M1’in 21001’lik puanına fark atıyor. Böylece 10 çekirdekli grafik birime sahip M2'nin, maksimum 8 çekirdekli grafik birimine sahip M1'e karşı ciddi bir güncelleme aldığı belli oluyor. Geekbench’te görülen M2 işlemcisinin aktif soğutma sistemli MacBook Pro modeline ait olduğu düşünülüyor, bu nedenle M2 işlemcili MacBook Air biraz daha farklı bir performans gösterebilir.

    Kaynakça https://www.macrumors.com/2022/06/15/m2-geekbench-benchmark/ https://twitter.com/VadimYuryev/status/1537107352171663360/photo/1
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Katlanabilir kayık: Oru Lake

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 13
    Apple iPhone 13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP OMEN 4H0H3EA
    HP OMEN 4H0H3EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PQUEEN-GAMER
    PQUEEN-GAMER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız