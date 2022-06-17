Apple M2 işlemcisinin ilk benchmark skoru ortaya çıktı

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Apple, WWDC 2022 geliştirici konferansında M2 işlemcisini ve M2 işlemcili ilk cihazlarını tanıtmıştı. M1’e göre ciddi performans ve verimlilik iyileştirmeleri sunduğu iddia edilen M2, popüler benchmark platformu Geekbench’te gözüktü. M2 işlemcili MacBook Pro olduğu düşünülen cihazın skorları, oldukça heyecan verici.

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M2, önceki nesile göre %20 performans artışı sağlıyor

M2 işlemcisinin Geekbench 5 skoru, işlemci hakkında yeni detayları gösteriyor. M2 işlemcisi, M1 işlemcilerindeki gibi 3.2GHz yerine 3.49GHz hızında çalışıyor. Tek çekirdek performansında %11,56 artış ile 1919 puan alan M2, çok çekirdek performansında %19,45 artış ile 8928 puan almayı başarmış. Böylece Apple’ın M2 işlemcisi, tek çekirdek performansında Core i9-12900K’a oldukça yaklaşıyor.

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M2 işlemcisi, Metal benchmark testinde ise 30627 puan alarak M1’in 21001’lik puanına fark atıyor. Böylece 10 çekirdekli grafik birime sahip M2'nin, maksimum 8 çekirdekli grafik birimine sahip M1'e karşı ciddi bir güncelleme aldığı belli oluyor. Geekbench’te görülen M2 işlemcisinin aktif soğutma sistemli MacBook Pro modeline ait olduğu düşünülüyor, bu nedenle M2 işlemcili MacBook Air biraz daha farklı bir performans gösterebilir.

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