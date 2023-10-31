Apple M3 Pro, önceki nesil M2 Pro’dan daha az performans çekirdeğine sahip

Daha az performans çekirdeği ve daha az bant genişliği
Eğer hatırlamıyorsanız, önceki nesil M2 Pro, toplamda 12 adet işlemci çekirdeğine sahipti. Aslında bu sayı M3 Pro ile aynı ancak detaylara baktığımızda bir şeylerin farklı olduğunu görüyoruz. M2 Pro, 8 adet performans çekirdeğine ve 4 adet verimlilik çekirdeğine sahipken M3 Pro ise 6 adet performans çekirdeğine ve 6 adet verimlilik çekirdeğine sahip. Ancak düşürülen tek şey bu değil, M2 Pro’da 19 çekirdekli bir GPU bulunurken M3 Pro’da bu sayı 18 adede düşüyor.
Yukarıdakilere ek olarak ayrıca M3 Pro'nun bellek bant genişliğinin M2 Pro'dan yüzde 25 daha düşük olduğunu fark ettik. Üstteki resmi Apple görselinde göreceğiniz gibi M3 Pro'nun 150GB/s bellek bant genişliğine sahipken M2 Pro ise 200GB/s bellek bant genişliğine sahip. Apple’ın neden böyle bir hamle yaptığı belli değil. Eğer bu, pil ömrü için yapılmışsa bile ilginç bir durum. Zira M2 Pro işlemcili 14 inç MacBook Pro ile M3 Pro işlemcili MacBook Pro aynı 18 saatlik pil ömrüne sahip. Dolayısıyla tüm bunlar 3nm işlem sürecinin verimliliği konusunda soru işaretleri yaratıyor.
Bu arada Apple'ın M2 serisi ile M3'ü karşılaştırmaktan kaçındığını da belirtelim. Yani resmi olarak aslında M2 ile M3 yongaları arasındaki saf performans farkını bilmiyoruz.Kaynakça https://wccftech.com/m3-pro-has-fewer-performance-cores-and-lower-memory-bandwidth-than-m2-pro/ https://www.apple.com/tr/mac/compare/?modelList=MacBook-Pro-14-M2,MacBook-Pro-14-M3x,MacBook-Pro-14-M3 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.