Apple M3 Pro, önceki nesil M2 Pro’dan daha az performans çekirdeğine sahip

Tam Boyutta Gör Apple, yeni M3, M3 Pro ve M3 Max işlemcilerini kısa süre önce tanıttı ve yeni MacBook Pro modellerinin içerisine yerleştirdi. Gelişmiş 3nm teknolojisiyle üretilen yeni işlemciler rakip yonga setlerinden daha az güç tüketirken watt başına daha yüksek performans sağlıyorlar. Ancak bu iyileştirmelere rağmen, M2 Pro ile karşılaştırıldığında Apple'ın bazı açılardan, özellikle de performans çekirdeği sayısı ve bellek bant genişliği açısından M3 Pro’yu zayıflattığını görüyoruz.

Daha az performans çekirdeği ve daha az bant genişliği

Eğer hatırlamıyorsanız, önceki nesil M2 Pro, toplamda 12 adet işlemci çekirdeğine sahipti. Aslında bu sayı M3 Pro ile aynı ancak detaylara baktığımızda bir şeylerin farklı olduğunu görüyoruz. M2 Pro, 8 adet performans çekirdeğine ve 4 adet verimlilik çekirdeğine sahipken M3 Pro ise 6 adet performans çekirdeğine ve 6 adet verimlilik çekirdeğine sahip. Ancak düşürülen tek şey bu değil, M2 Pro’da 19 çekirdekli bir GPU bulunurken M3 Pro’da bu sayı 18 adede düşüyor.

Tam Boyutta Gör Performans çekirdeklerindeki bu azalma, Apple'ın etkinliği sırasında pazarlama slaytlarının M2 Pro ile M3 Pro arasında yalnızca yüzde 10'luk bir fark göstermesinin bir nedeni olabilir. Apple'ın pil konusunda daha fazlasını sunmak için en yeni silikonun performans bütçesini kasıtlı olarak düşürmeyi amaçlamış olması mümkün olsa da gerçek dünya testleri gelene kadar bu, şimdilik sadece bir düşünce.

Apple M3, M3 Pro ve M3 Max tanıtıldı 10 sa. önce eklendi

Yukarıdakilere ek olarak ayrıca M3 Pro'nun bellek bant genişliğinin M2 Pro'dan yüzde 25 daha düşük olduğunu fark ettik. Üstteki resmi Apple görselinde göreceğiniz gibi M3 Pro'nun 150GB/s bellek bant genişliğine sahipken M2 Pro ise 200GB/s bellek bant genişliğine sahip. Apple’ın neden böyle bir hamle yaptığı belli değil. Eğer bu, pil ömrü için yapılmışsa bile ilginç bir durum. Zira M2 Pro işlemcili 14 inç MacBook Pro ile M3 Pro işlemcili MacBook Pro aynı 18 saatlik pil ömrüne sahip. Dolayısıyla tüm bunlar 3nm işlem sürecinin verimliliği konusunda soru işaretleri yaratıyor.

Bu arada Apple'ın M2 serisi ile M3'ü karşılaştırmaktan kaçındığını da belirtelim. Yani resmi olarak aslında M2 ile M3 yongaları arasındaki saf performans farkını bilmiyoruz.

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