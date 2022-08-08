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    Apple, M2 ve M2 Pro çipli Mac Mini modellerini piyasaya sürecek

    Bloomberg'den Mark Gurman, teknoloji devi Apple'ın M2 ve M2 Pro çipli Mac mini modelleri hazırladığını söyeldi. Ancak cihazlar yeni bir tasarımla gelmeyecek.    
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    Apple, M2 ve M2 Pro çipli Mac Mini modellerini piyasaya sürecek
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    Bloomberg gazetecisi Mark Gurman, Apple'ın 2022'nin sonundan önce M2 ve M2 Pro yongaları ile güncellenmiş Mac mini moddellerini piyasaya sürmeyi planladığını bildirdi.

    Gurman'a göre Apple, geçen yılın sonunda M1 Pro'lu bir Mac mini çıkarmak istedi ancak şirket şimdi M2 ve M2 Pro yongalarına sahip Mac mini modellerini düşünüyor. Kötü haber ise bu nesil Mac mini'de yenilenmiş bir tasarım olmayacak.

    M2 Pro ve M2 Max çipli Macbook Pro da yolda

    Daha önce 9to5Mac, Apple'ın M2 çipli ve J473 kod adlı bir Mac mini modeline ek olarak, M2 Pro çipli J474 kod adlı bir başka Mac mini modeli daha geliştirdiğini açıklamıştı. Öte yandan Apple, M2 Max veya M2 Ultra çipli Mac mini sürümlerini ise piyasaya sürmeyi planlamıyor.

    Apple, M2 ve M2 Pro çipli Mac Mini modellerini piyasaya sürecek
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    Ayrıca Gurman, Apple'ın bu sonbaharda veya 2023 baharında M2 Pro ve M2 Max ile güncellenmiş MacBook Pro'yu tanıtabileceğini söyledi.

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