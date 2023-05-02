15 inç MacBook Air, WWDC etkinliğinde tanıtılacak

Tasarım değişikliği beklenmiyor
Yeni MacBook’ların WWDC etkinliğinde tanıtılacağını biliyorduk ancak 15 inç MacBook Air’ın 5 Haziran’da gerçekleşecek geliştiriciler konferansı sırasında tanıtılacağı ilk kez doğrulandı. Apple analisti Kuo’ya göre 15 inçlik model çoklu GPU yapılandırmasıyla standart M2 çipten güç alacak.
Daha büyük ekran boyutu dışında tasarım anlamında 13 inçlik modelden farklı olmayacak. Yani, ekranda çentik, 1080p kamera, MagSafe 3 şarj bağlantı noktası, 2 adet USB-C/Thunderbolt 3 portu, 3.5mm kulaklık girişi, Touch ID’li klavye, Force Touch trackpad, yerini koruyacak. Yıldız Işığı, Gece Yarısı, Uzay Grisi ve Gümüş renk seçenekleri olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah