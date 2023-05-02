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    Anlık Bildirim

    15 inç MacBook Air, WWDC etkinliğinde tanıtılacak

    Daha büyük ekranlı MacBok Air, sonunda geliyor. Mark Gurman’a göre Apple, 15 inç MacBook Air modelini WWDC etkinliğinde tanıtmayı planlıyor.                     
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    15 inç macbook air wwdc etkinliğinde tanıtılacak Tam Boyutta Gör
    Apple’ın 5 Haziran’da başlayacak Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda yeni yazılımları (iOS 17, watchOS 10, macOS 14, tvOS 17) tanıtacak. Özellikle iOS 17 yenilikleri neler olacak? çok merak ediliyor. Yazılım bir yana, Apple’ın aynı etkinlikte 15 inç MacBook Air gibi yeni donanımları da tanıtıması bekleniyor.

    Tasarım değişikliği beklenmiyor

    Yeni MacBook’ların WWDC etkinliğinde tanıtılacağını biliyorduk ancak 15 inç MacBook Air’ın 5 Haziran’da gerçekleşecek geliştiriciler konferansı sırasında tanıtılacağı ilk kez doğrulandı. Apple analisti Kuo’ya göre 15 inçlik model çoklu GPU yapılandırmasıyla standart M2 çipten güç alacak.

    Daha büyük ekran boyutu dışında tasarım anlamında 13 inçlik modelden farklı olmayacak. Yani, ekranda çentik, 1080p kamera, MagSafe 3 şarj bağlantı noktası, 2 adet USB-C/Thunderbolt 3 portu, 3.5mm kulaklık girişi, Touch ID’li klavye, Force Touch trackpad, yerini koruyacak. Yıldız Işığı, Gece Yarısı, Uzay Grisi ve Gümüş renk seçenekleri olacak.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 1 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 2 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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