15 inç MacBook Air, WWDC etkinliğinde tanıtılacak

Tam Boyutta Gör Apple’ın 5 Haziran’da başlayacak Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda yeni yazılımları (iOS 17, watchOS 10, macOS 14, tvOS 17) tanıtacak. Özellikle iOS 17 yenilikleri neler olacak? çok merak ediliyor. Yazılım bir yana, Apple’ın aynı etkinlikte 15 inç MacBook Air gibi yeni donanımları da tanıtıması bekleniyor.

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Tasarım değişikliği beklenmiyor

Yeni MacBook’ların WWDC etkinliğinde tanıtılacağını biliyorduk ancak 15 inç MacBook Air’ın 5 Haziran’da gerçekleşecek geliştiriciler konferansı sırasında tanıtılacağı ilk kez doğrulandı. Apple analisti Kuo’ya göre 15 inçlik model çoklu GPU yapılandırmasıyla standart M2 çipten güç alacak.

Daha büyük ekran boyutu dışında tasarım anlamında 13 inçlik modelden farklı olmayacak. Yani, ekranda çentik, 1080p kamera, MagSafe 3 şarj bağlantı noktası, 2 adet USB-C/Thunderbolt 3 portu, 3.5mm kulaklık girişi, Touch ID’li klavye, Force Touch trackpad, yerini koruyacak. Yıldız Işığı, Gece Yarısı, Uzay Grisi ve Gümüş renk seçenekleri olacak.

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