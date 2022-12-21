Apple, Mac masaüstü bilgisayarlar için kendin onar programını başlattı

Kendi kendi onarım programı artık M1 iMac, M1 Mac Mini ve Mac Studio için orijinal yedek parçalar, araçlar ve kılavuzlar sunuyor. Studio Display de bu programa dahil. Mac masaüstü ve Studio Display’e yönelik yeni genişletme şu an için Amerika ile sınırlı ve diğer ülkedeki kullanıcılar için ne zaman hizmet verilmeye başlanacağı hususunda bir bilgi yok. M1 çipli MacBook Air ve MacBook Pro için de self servis programı şu an yalnızca Amerika’da.
iPhone tarafında yedek parça satışı, iPhone SE, iPhone 12 ve iPhone 13 ile sınırlı. Şirket, bu iPhone’lar için kendin tamir et hizmetini Nisan ayında Amerika’da vermeye başladı. Hizmet, bu ayın başlarında Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, İspanya, İsveç ve İngiltere’de verilmeye başlandı.
Apple kendi kendine tamir et programı hangi cihazları kapsıyor?
- iPhone SE
- iPhone 12
- iPhone 13
- M1 MacBook Air
- M1 MacBook Pro
- M1 Mac mini
- M1 iMac
- Studio Display
- Mac Studio
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...