Apple, Mac masaüstü bilgisayarlar için kendin onar programını başlattı

Kendi kendi onarım programı artık M1 iMac, M1 Mac Mini ve Mac Studio için orijinal yedek parçalar, araçlar ve kılavuzlar sunuyor. Studio Display de bu programa dahil. Mac masaüstü ve Studio Display’e yönelik yeni genişletme şu an için Amerika ile sınırlı ve diğer ülkedeki kullanıcılar için ne zaman hizmet verilmeye başlanacağı hususunda bir bilgi yok. M1 çipli MacBook Air ve MacBook Pro için de self servis programı şu an yalnızca Amerika’da.

iPhone tarafında yedek parça satışı, iPhone SE, iPhone 12 ve iPhone 13 ile sınırlı. Şirket, bu iPhone’lar için kendin tamir et hizmetini Nisan ayında Amerika’da vermeye başladı. Hizmet, bu ayın başlarında Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, İspanya, İsveç ve İngiltere’de verilmeye başlandı.

Apple kendi kendine tamir et programı hangi cihazları kapsıyor?

iPhone SE

iPhone 12

iPhone 13

M1 MacBook Air

M1 MacBook Pro

M1 Mac mini

M1 iMac

Studio Display

Mac Studio

