Apple Mac Pro tekerlek kitinin Türkiye fiyatı dudak uçuklatıyor

Tam Boyutta Gör Apple, bu ayın başında WWDC kapsamında yeni M2 Ultra çipli Mac Pro modelini tanıtmıştı. Bir süredir Mac Pro serisi Apple’ın resmi web sitesinde listelenmiyor ve satılmıyor olsa da bu ürün için geliştirilen “tekerlek kiti” Türkiye mağazasında satılıyor. Elbette bu ilginç bir şey değil. Zaten ilginç olan da ürünün satılması değil, hangi fiyata satılıyor olması.

Mac Pro tekerlek kitinin fiyatı iPhone 11 ediyor

Tam Boyutta Gör “Mac Pro Tekerlek Kiti” Türkiye’de Apple tarafından 23.219 TL’ye satılıyor. Ürünün ABD fiyatının ise 699 dolar olduğunu belirtelim. Bu kitin işlevini ise ürünün adı özetliyor diyebiliriz. Kaldı ki Apple da ürünün öne çıkan özeliğini “Mac Pro’nuza hareket kabiliyeti katar” olarak ifade ediyor. Öte yandan tekerlek kiti yerine iPhone 11 veya yine Apple mağazasından Apple Watch Series 8 (11.999 TL) + ikinci nesil AirPods Pro (6.899 TL) + MagSafe Duo şarj aygıtı (3.549 TL) ve bir de parlatma bezi (549 TL) almak mümkün.

Mac Pro 2023 tanıtıldı! Mac Pro 2. nesil özellikleri ve fiyatı 3 hf. önce eklendi

Mac Pro tekerlek kiti hem 2019 hem de 2023 model Mac Pro’lar ile uyumluyken kutusundan elbette sadece tekerlekler çıkmıyor. Kutu içeriğinde bir adet 1/4 inç - 4 mm altıgen tornavida ucu da bulunuyor. Apple ayrıca Mac Pro ayaklarının tekerleklerle değiştirildiğinden kasanın yüksekliğinin yaklaşık 2,54 cm arttığını da söylüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.