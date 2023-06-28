Apple Mac Pro tekerlek kitinin Türkiye fiyatı dudak uçuklatıyor

Mac Pro tekerlek kitinin fiyatı iPhone 11 ediyor
Mac Pro tekerlek kiti hem 2019 hem de 2023 model Mac Pro’lar ile uyumluyken kutusundan elbette sadece tekerlekler çıkmıyor. Kutu içeriğinde bir adet 1/4 inç - 4 mm altıgen tornavida ucu da bulunuyor. Apple ayrıca Mac Pro ayaklarının tekerleklerle değiştirildiğinden kasanın yüksekliğinin yaklaşık 2,54 cm arttığını da söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D