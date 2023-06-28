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    Apple Mac Pro tekerlek kitinin Türkiye fiyatı dudak uçuklatıyor

    Apple, aksesuarları ve bunlar için belirlediği fiyatlar ile her zaman gündemde olmaya devam ediyor. Bu bağlamda Apple Mac Pro tekerlek kitinin Türkiye fiyatı hayli “dikkat çekici” seviyede bulunuyor.
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    Apple Mac Pro tekerlek kitinin Türkiye fiyatı dudak uçuklatıyor Tam Boyutta Gör
    Apple, bu ayın başında WWDC kapsamında yeni M2 Ultra çipli Mac Pro modelini tanıtmıştı. Bir süredir Mac Pro serisi Apple’ın resmi web sitesinde listelenmiyor ve satılmıyor olsa da bu ürün için geliştirilen “tekerlek kiti” Türkiye mağazasında satılıyor. Elbette bu ilginç bir şey değil. Zaten ilginç olan da ürünün satılması değil, hangi fiyata satılıyor olması.

    Mac Pro tekerlek kitinin fiyatı iPhone 11 ediyor

    Apple Mac Pro tekerlek kitinin Türkiye fiyatı dudak uçuklatıyor Tam Boyutta Gör
    “Mac Pro Tekerlek Kiti” Türkiye’de Apple tarafından 23.219 TL’ye satılıyor. Ürünün ABD fiyatının ise 699 dolar olduğunu belirtelim. Bu kitin işlevini ise ürünün adı özetliyor diyebiliriz. Kaldı ki Apple da ürünün öne çıkan özeliğini “Mac Pro’nuza hareket kabiliyeti katar” olarak ifade ediyor. Öte yandan tekerlek kiti yerine iPhone 11 veya yine Apple mağazasından Apple Watch Series 8 (11.999 TL) + ikinci nesil AirPods Pro (6.899 TL) + MagSafe Duo şarj aygıtı (3.549 TL) ve bir de parlatma bezi (549 TL) almak mümkün.

    Mac Pro tekerlek kiti hem 2019 hem de 2023 model Mac Pro’lar ile uyumluyken kutusundan elbette sadece tekerlekler çıkmıyor. Kutu içeriğinde bir adet 1/4 inç - 4 mm altıgen tornavida ucu da bulunuyor. Apple ayrıca Mac Pro ayaklarının tekerleklerle değiştirildiğinden kasanın yüksekliğinin yaklaşık 2,54 cm arttığını da söylüyor.

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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

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    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 5 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 5 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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    sınırsız mobil internet aliexpress yanlışlıkla onayladım taharet musluğu kapanmıyor whea uncorrectable error nedir ilgör spor

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