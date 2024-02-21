Apple, maç skorlarını takip etmek için Apple Sports uygulamasını kullanıma sundu

Bundesliga, LaLiga, Liga MX, Ligue 1 ve Serie A'nın da takip edilebileceği uygulamaya önümüzdeki sezonlarda MLB, NFL, NCAAF, NWSL ve WNBA desteği gelecek.
Apple, son yıllarda canlı spor etkinliklerine ilgisini arttırıyor. Şirket, futbol yayın hizmeti olan MLS Season Pass'i geçen yıl kullanıma sunmuştu. Şirket, aynı zamanda 2022'den beri Friday Night Baseball'u da yayınlıyor. Uygulama, doğrudan spor yayın hizmetlerine bağlanarak kullanıcıların oyunları canlı olarak izlemesi için doğrudan Apple TV Plus'a veya diğer desteklenen yayın hizmetlerine geçmesine olanak tanıyor. Uygulama ile bahis oynanamıyor ve kullanıcılar isterlerse bahis oranlarını devre dışı bırakabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.