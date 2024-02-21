Apple, maç skorlarını takip etmek için Apple Sports uygulamasını kullanıma sundu

Tam Boyutta Gör Apple bugün, Apple Sports adında yeni bir iPhone uygulamasını kullanıma sundu. Uygulama, kullanıcılara çok sayıda büyük spor ligindeki skorları, takım istatistiklerini, bahis oranlarını ve daha fazlasını takip etme imkanı sunuyor. Apple Sports, NBA, NHL, NCAA, Premier League ve Apple'ın yayın haklarına sahip olduğu Amerkan futbol ligi olan MLS dahil olmak üzere diğer birçok ligi destekliyor.

Bundesliga, LaLiga, Liga MX, Ligue 1 ve Serie A'nın da takip edilebileceği uygulamaya önümüzdeki sezonlarda MLB, NFL, NCAAF, NWSL ve WNBA desteği gelecek.

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Apple, son yıllarda canlı spor etkinliklerine ilgisini arttırıyor. Şirket, futbol yayın hizmeti olan MLS Season Pass'i geçen yıl kullanıma sunmuştu. Şirket, aynı zamanda 2022'den beri Friday Night Baseball'u da yayınlıyor. Uygulama, doğrudan spor yayın hizmetlerine bağlanarak kullanıcıların oyunları canlı olarak izlemesi için doğrudan Apple TV Plus'a veya diğer desteklenen yayın hizmetlerine geçmesine olanak tanıyor. Uygulama ile bahis oynanamıyor ve kullanıcılar isterlerse bahis oranlarını devre dışı bırakabiliyor.

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Apple, maç skor takibi için Apple Sports'u kullanıma sundu