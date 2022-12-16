Apple, Macbook'lar için devrim niteliğinde bir klavye patenti aldı

Yeni MacBook modellerinde karşımıza çıkabilir
Bilindiği üzere günümüzde MacBook modelleri, önceden basılmış etiketler içeren statik bir klavye ve tuşların karanlık ortamlarda görünmesini pasif bir aydınlatma ile geliyor.Standart klavyelerde de karşımıza çıkan bu tasarım ise, uzun kullanım senaryolarında tuşların aşınması ile sonuçlanabiliyor. Ancak Apple, alışık olduğumuz klavye deneyimini baştan aşağı değiştirecek.
Patent ayrıca, her bir pixelin bağımsız olarak aydınlatıldığı Mikro-LED veya OLED tabanlı bir tasarımı da içeriyor. Bu sistemde her bir pixel klavye tuşlarını aydınlatmak için birbirinden ayrılacak. Böylece yeni tasarım, klavyede farklı şekiller, harfler, renkler, semboller, animasyonlar oluşturulmasına ve kontrol edilmesine fırsat tanıyacak.
Son olarak Apple, bu yeni tasarım sayesinde klavyede yer alan tuş başlıklarında alüminyum da dahil olmak üzere metal gibi malzemelerin tercih edilebileceğini belirtiyor. Günümüzde akıllı cihaz üreticileri, gelecek planları doğrultusunda birçok patent başvurusunda bulunuyor. Ancak bunların çoğu hayata geçirilmeden rafa kaldırılıyor. Bu nedenle yeni patentin gelecek nesil MacBook modellerinde kullanılıp kullanılmayacağı şuan için bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...