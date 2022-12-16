Apple, Macbook'lar için devrim niteliğinde bir klavye patenti aldı

Tam Boyutta Gör Cuppertino devi Apple, klavye teknolojileri konusunda devrim niteliğinde bir patent başvurusunda bulundu. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından paylaşılanlara göre Apple, MacBook klavyelerinde farklı semboller gösterilmesine izin verecek yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

Yeni MacBook modellerinde karşımıza çıkabilir

Bilindiği üzere günümüzde MacBook modelleri, önceden basılmış etiketler içeren statik bir klavye ve tuşların karanlık ortamlarda görünmesini pasif bir aydınlatma ile geliyor.Standart klavyelerde de karşımıza çıkan bu tasarım ise, uzun kullanım senaryolarında tuşların aşınması ile sonuçlanabiliyor. Ancak Apple, alışık olduğumuz klavye deneyimini baştan aşağı değiştirecek.

Tam Boyutta Gör Patent dosyalarına göre Apple, her tuşun üst ve alt katmanlarda deliklere sahip olduğu bir klavye tasarımıyla yukarıda bahsettiğimiz sorunları ele alıyor. Bu sayede klavyenin altındaki arka aydınlatma, farklı sembolleri ve harfleri göstermek için her bir tuşu akıllı olarak aydınlatabilecek.

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Patent ayrıca, her bir pixelin bağımsız olarak aydınlatıldığı Mikro-LED veya OLED tabanlı bir tasarımı da içeriyor. Bu sistemde her bir pixel klavye tuşlarını aydınlatmak için birbirinden ayrılacak. Böylece yeni tasarım, klavyede farklı şekiller, harfler, renkler, semboller, animasyonlar oluşturulmasına ve kontrol edilmesine fırsat tanıyacak.

Son olarak Apple, bu yeni tasarım sayesinde klavyede yer alan tuş başlıklarında alüminyum da dahil olmak üzere metal gibi malzemelerin tercih edilebileceğini belirtiyor. Günümüzde akıllı cihaz üreticileri, gelecek planları doğrultusunda birçok patent başvurusunda bulunuyor. Ancak bunların çoğu hayata geçirilmeden rafa kaldırılıyor. Bu nedenle yeni patentin gelecek nesil MacBook modellerinde kullanılıp kullanılmayacağı şuan için bilinmiyor.

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