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    Anlık Bildirim

    Apple, Macbook'lar için devrim niteliğinde bir klavye patenti aldı

    Teknoloji devi Apple, gelecek nesil MacBook'lar için devrim niteliğinde bir klavye patenti aldı. Yeni patent, alışık olduğumuz klavye deneyimini baştan aşağı değiştirecek.
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    Apple, Macbook'lar için devrim niteliğinde klavye patenti aldı Tam Boyutta Gör
    Cuppertino devi Apple, klavye teknolojileri konusunda devrim niteliğinde bir patent başvurusunda bulundu. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından paylaşılanlara göre Apple, MacBook klavyelerinde farklı semboller gösterilmesine izin verecek yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

    Yeni MacBook modellerinde karşımıza çıkabilir

    Bilindiği üzere günümüzde MacBook modelleri, önceden basılmış etiketler içeren statik bir klavye ve tuşların karanlık ortamlarda görünmesini pasif bir aydınlatma ile geliyor.Standart klavyelerde de karşımıza çıkan bu tasarım ise, uzun kullanım senaryolarında tuşların aşınması ile sonuçlanabiliyor. Ancak Apple, alışık olduğumuz klavye deneyimini baştan aşağı değiştirecek.

    Apple, Macbook'lar için devrim niteliğinde klavye patenti aldı Tam Boyutta Gör
    Patent dosyalarına göre Apple, her tuşun üst ve alt katmanlarda deliklere sahip olduğu bir klavye tasarımıyla yukarıda bahsettiğimiz sorunları ele alıyor. Bu sayede klavyenin altındaki arka aydınlatma, farklı sembolleri ve harfleri göstermek için her bir tuşu akıllı olarak aydınlatabilecek. 

    Patent ayrıca, her bir pixelin bağımsız olarak aydınlatıldığı Mikro-LED veya OLED tabanlı bir tasarımı da içeriyor. Bu sistemde her bir pixel klavye tuşlarını aydınlatmak için birbirinden ayrılacak. Böylece yeni tasarım, klavyede farklı şekiller, harfler, renkler, semboller, animasyonlar oluşturulmasına ve kontrol edilmesine fırsat tanıyacak.

    Son olarak Apple, bu yeni tasarım sayesinde klavyede yer alan tuş başlıklarında alüminyum da dahil olmak üzere metal gibi malzemelerin tercih edilebileceğini belirtiyor. Günümüzde akıllı cihaz üreticileri, gelecek planları doğrultusunda birçok patent başvurusunda bulunuyor. Ancak bunların çoğu hayata geçirilmeden rafa kaldırılıyor. Bu nedenle yeni patentin gelecek nesil MacBook modellerinde kullanılıp kullanılmayacağı şuan için bilinmiyor.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 2 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 2 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 3 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 3 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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