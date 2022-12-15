Apple, iPhone'ların eleştiri alan tarayıcı özelliğini kaldırabilir

Apple, iPhone ve iPad'ler için geri adım atacak mı?
Gurman, WebKit'in kaldırılması konusunda ek ayrıntı veya olası bir zaman aralığı paylaşmadı. Ancak bu hareket, iPhone ve iPad'de yer alan web tarayıcıların Chrome ve Firefox'ta karşımıza çıkan (Google Blink veya Mozilla Quantum gibi) alternatif tarayıcı motorlarını kullanmasına izin verecek. Böylece bu tarayıcılar, WebKit'in özelliklerine ve geliştirme planına bağlı olmayacak.
Ayrıca Gurman, yeni kararın pazarda rekabetin arttırılmasını amaçlayan AB'nin Dijital Piyasalar Yasası'na yanıt olarak geldiğini söyledi. Apple'ın diğer bölgelerdeki gereksinimi kaldırıp kaldırmayacağı ise henüz bilinmiyor.
iOS'ta tarayıcı rekabetini engelliyor
Günümüzde Apple, iOS cihazlarda yer alan Chrome, Edge, Firefox, Opera ve DuckDuckGo gibi popüler web tarayıcıları için WebKit'i şart koşuyor. Bu durumun ise üçüncü taraf tarayıcılar ile Safari arasında sınırlı bir farklılaşmaya neden olduğu belirtiliyor. Apple daha önce, WebKit gereksiniminin öncelikle güvenlik ve gizlilik hususları nedeniyle uygulandığını belirtmişti, ancak bazıları politikayı rekabete aykırı buluyor.
Bu yılın başlarında, Birleşik Krallık ve diğer ülkelerde yer alan bir grup yazılım mühendisi, iOS WebKit sınırlamasının "rekabete son derece aykırı "olduğunu söyledi ve şirketi bu sınırlamayı kaldırmaya teşvik etti. Grup ayrıca, Safari’nin WebKit kullanan üçüncü taraf tarayıcılarda bulunmayan çeşitli özellikler ile öne çıkarıldığını vurguladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...