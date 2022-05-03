Apple, MacBook Pro üretimine tekrar başlıyor

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Çin'de yaşanan karantinalar sebebiyle MacBook Pro modellerinin teslim sürelerinde sorunlar yaşayan Apple'dan sevindiren haber geldi. Şanghay'da bulunan ve şirketin büyük tedarikçilerinden Quanta, üretime kademeli bir şekilde geri dönmeyi planlıyor.

Teslim süreleri kısalabilir

Quanta'nın Macbook Pro modellerinin tek tedarikçisi olduğunu söyleyen Analist Ming-Chi Kuo, Çin'de yaşanan kilitlenmeler sebebiyle teslimat sürelerinin üç ila beş hafta arasında arttığını bildirdi. Ayrıca bazı MacBook Pro seçeneklerinin teslimat zamanının Haziran 2022 ve Temmuz 2022'ye kadar uzamış durumda olduğunu dile getirdi.

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DigiTimes raporuna göre konuya yakın kaynaklar Cupertino merkezli devin tedarikçisinin Şanghay'daki üretim tesisinden yüksek sipariş rakamlarına ulaştığını belirtiyor. Bununla birlikte yakın gelecekte MacBook Pro modellerinin üretimindeki artış, teslimat sürelerinde yaşanan sorunların hafiflemesini sağlayabilir.

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