Apple, MacBook Pro üretimine tekrar başlıyor

Çin'de yaşanan karantinalar sebebiyle MacBook Pro modellerinin teslim sürelerinde sorunlar yaşayan Apple'dan sevindiren haber geldi. Şanghay'da bulunan ve şirketin büyük tedarikçilerinden Quanta, üretime kademeli bir şekilde geri dönmeyi planlıyor.
Teslim süreleri kısalabilir
Quanta'nın Macbook Pro modellerinin tek tedarikçisi olduğunu söyleyen Analist Ming-Chi Kuo, Çin'de yaşanan kilitlenmeler sebebiyle teslimat sürelerinin üç ila beş hafta arasında arttığını bildirdi. Ayrıca bazı MacBook Pro seçeneklerinin teslimat zamanının Haziran 2022 ve Temmuz 2022'ye kadar uzamış durumda olduğunu dile getirdi.
DigiTimes raporuna göre konuya yakın kaynaklar Cupertino merkezli devin tedarikçisinin Şanghay'daki üretim tesisinden yüksek sipariş rakamlarına ulaştığını belirtiyor. Bununla birlikte yakın gelecekte MacBook Pro modellerinin üretimindeki artış, teslimat sürelerinde yaşanan sorunların hafiflemesini sağlayabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.