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    Apple, MacOS işletim sisteminden Bitcoin Whitepaper'ını kaldırdı

    Apple, MacOS işletim sisteminin son beta sürümünde Bitcoin whitepaper'ını kaldırdı. MacOS Ventura 13.4 beta güncellemesiyle birlikte Virtual Scanner II adlı test tarayıcı uygulaması kaldırıldı.
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    Apple, MacOS işletim sisteminden Bitcoin Whitepaper'ını kaldırdı Tam Boyutta Gör

    MacOS işletim sistemindeki Virtual Scanner II içerisinde, 2017’den beri üretilen Bitcoin whitepaper’ın gizlendiği tespit edilmişti. MacOS Ventura 13.4 Beta 3 güncellemesiyle birlikte Bitcoin whitepaper’ı kaldırıldı.

    9to5Mac, konuyla ilgili olarak, “Bu, hem Bitcoin tanıtım belgesinin hem de dahili aracın asla normal kullanıcılar tarafından bulunamayacağına dair orijinal teorimizi hemen hemen doğruluyor.” ifadelerini kullandı.

    Apple, toplulukta dönen komplo teorilerinden hoşlanmamış olacak ki whitepaper’ı MacOS işletim sisteminin son sürümünden kaldırdı. Bitcoin whitepaper’ının, Capture uygulamasının içindeki bir klasörde, PDF’ler ve resimler gibi rastgele görünen diğer dosyalarla birlikte yer aldığı tespit edilmişti.

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    C28_ 36 dakika önce

    “Microsoft bulut oyun hizmetlerinde güçlü bir konuma sahip, CMA’nın elindeki kanıtlar Microsoft’un Activision Blizzard oyunlarını kendi bulut oyun hizmetine özel hale getirmeyi ticari açıdan faydalı bulacağını göstermiştir. Microsoft halihazırda küresel bulut oyun hizmetlerinin tahmini olarak %60-70’ine sahiptir. XBOX, Windows, Azure ve XBOX Cloud Gaming’e sahip olması nedeniyle bulut oyun alanında nice önemli güçlere sahiptir. Bu anlaşmayla birlikte Microsoft, Call of Duty, Overwatch ve World of Warcraft gibi önemli oyunlara sahip olacak. Bu sayede pazardaki avantajını pekiştirecektir. CMA’nın elindeki kanıtlar, bu anlaşmanın olmaması halinde Activision’ın gelecekte bulut platformları üzerinden oyun hizmeti sağlamaya başlayabileceğini göstermektedir. Bu bulut sistemi Birleşik Krallık’taki oyuncuların pahalı oyun konsolları ve PC’ler satın almaktan kaçınmalarını sağlıyor. Oynanabilirlik konusunda daha fazla esneklik ve seçenek sunuyor. Hızla büyümeye başlayan bulut oyun pazarında Microsoft’un böylesine güçlü bir pozisyon almasına izin vermek, bu fırsatların geliştirilmesi için bolca öneme sahip olan inovasyonu baltalama ihtimali doğuruyor.”

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