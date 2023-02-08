Apple, yurt dışı mağazalarında "şimdi al sonra öde" sistemini başlattı

Tam Boyutta Gör Apple, ödeme hizmetinin “ şimdi satın al sonra öde ” özelliğini bir süredir kendi içinde test ediyordu. Şirket şimdi bu özelliği binlerce perakende çalışanına açtı. Yakın zamanda da tüketicilerin kullanımına açılması bekleniyor.

Apple, iPhone için ters kablosuz şarj üzerinde çalışıyor 1 gün önce eklendi

Bir süredir Apple çalışanlarının test ettiği Apple Pay Later, alışveriş yapanların ödemelerini taksitlendirmelerine olanak tanıyor. Bu hizmet ilk olarak geçen Haziran ayında duyurulmuştu ve iOS 16 özelliklerinden biri olarak Eylül ayında kullanımı sunulması planlanmıştı. Şirket, teknik zorluklar nedeniyle 2023’e ertelemek durumunda kaldı. Hizmet, Apple’ın şirket içi girişimler için tasarladığı yeni bir finansal platformda çalışacak.

Yeni hizmet ilk etapta tüketicilerin Apple Pay aracılığıyla yaptığı satın alma işlemini faiz veya ek ücret ödemeden -6 haftada ödenen- 4 takside bölmelerine olanak tanıyacak.

Apple’ın Goldman Sachs Group Inc. ile birlikte çalışarak Apple Pay aylık taksitlendirme hizmetinin bir versiyonunu geliştirdiği söyleniyor. Bu hizmette yüksek tutarlı işlemlere taksit uygulanacak ancak hizmet bedeli alınacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Alışveriş Haberleri

Apple, mağazalarda "şimdi al sonra öde" sistemini başlattı