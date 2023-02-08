Apple, yurt dışı mağazalarında "şimdi al sonra öde" sistemini başlattı

Bir süredir Apple çalışanlarının test ettiği Apple Pay Later, alışveriş yapanların ödemelerini taksitlendirmelerine olanak tanıyor. Bu hizmet ilk olarak geçen Haziran ayında duyurulmuştu ve iOS 16 özelliklerinden biri olarak Eylül ayında kullanımı sunulması planlanmıştı. Şirket, teknik zorluklar nedeniyle 2023’e ertelemek durumunda kaldı. Hizmet, Apple’ın şirket içi girişimler için tasarladığı yeni bir finansal platformda çalışacak.
Yeni hizmet ilk etapta tüketicilerin Apple Pay aracılığıyla yaptığı satın alma işlemini faiz veya ek ücret ödemeden -6 haftada ödenen- 4 takside bölmelerine olanak tanıyacak.
Apple’ın Goldman Sachs Group Inc. ile birlikte çalışarak Apple Pay aylık taksitlendirme hizmetinin bir versiyonunu geliştirdiği söyleniyor. Bu hizmette yüksek tutarlı işlemlere taksit uygulanacak ancak hizmet bedeli alınacak.Kaynakça https://www.engadget.com/apple-retail-staff-testing-buy-now-pay-later-service-055037747.html https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-08/apple-expands-test-of-its-pay-later-service-to-retail-staff Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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