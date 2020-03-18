Apple mağazaları süresiz kapatıldı

Koronavirüs salgınının Çin dışında tehlikeli bir biçimde yayılmaya başlaması global teknoloji devlerini de tedirgin etmiş durumda. Mağazalarını kısa süreliğine kapatma kararı alan Apple’dan yeni bir hamle geldi.

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Apple salgının durdurulduğu Çin’de 42 mağazasını yeniden faaliyete geçirme kararı almıştı. Bunun aksine Çin dışında bulunan mağazaların ise 27 Mart tarihine kadar kapalı kalması kararlaştırılmıştı.

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Koronavirüs salgının İtalya ve Fransa gibi ülkelerde çok ağır seyretmesi nedeniyle Apple kararını değiştirdi. Çin dışındaki Apple mağazaları ikinci bir talimata kadar kapalı kalacak. Apple tam olarak zaman bildirmiyor ancak Mart sonu zaten kesin gibiydi. Bu bakımdan Nisan sonuna kadar da uzayabilir.

Zaten pek çok ülke halkın serbest dolaşımını sınırlandırmak amacıyla ticari noktaların kapatılmasına karar vermişti. Bu bakımdan Apple mağazalarının da kapalı olması kaçınılmazdı. Salgının gidişatına göre Apple mağazalarının kaderi de belli olacak.

https://www.engadget.com/2020/03/17/apple-says-retail-stores-closed-until-further-notice/

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