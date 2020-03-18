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    Apple mağazaları süresiz kapatıldı

    Çin dışındaki ülkelerde koronavirüs salgınının hızla artması nedeniyle Apple mağazaları süresiz olarak kapatıldı. Daha önce 27 Mart tarihine kadar kapalı kalacağı duyurulmuştu.
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    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple mağazaları süresiz kapatıldı

    Koronavirüs salgınının Çin dışında tehlikeli bir biçimde yayılmaya başlaması global teknoloji devlerini de tedirgin etmiş durumda. Mağazalarını kısa süreliğine kapatma kararı alan Apple’dan yeni bir hamle geldi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Apple, koronavirüs nedeniyle Çin dışındaki tüm fiziksel mağazalarını kapatıyor

    Süresiz kapandı

    Apple salgının durdurulduğu Çin’de 42 mağazasını yeniden faaliyete geçirme kararı almıştı. Bunun aksine Çin dışında bulunan mağazaların ise 27 Mart tarihine kadar kapalı kalması kararlaştırılmıştı.

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    Koronavirüs salgının İtalya ve Fransa gibi ülkelerde çok ağır seyretmesi nedeniyle Apple kararını değiştirdi. Çin dışındaki Apple mağazaları ikinci bir talimata kadar kapalı kalacak. Apple tam olarak zaman bildirmiyor ancak Mart sonu zaten kesin gibiydi. Bu bakımdan Nisan sonuna kadar da uzayabilir.

    Zaten pek çok ülke halkın serbest dolaşımını sınırlandırmak amacıyla ticari noktaların kapatılmasına karar vermişti. Bu bakımdan Apple mağazalarının da kapalı olması kaçınılmazdı. Salgının gidişatına göre Apple mağazalarının kaderi de belli olacak.



    https://www.engadget.com/2020/03/17/apple-says-retail-stores-closed-until-further-notice/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    2 Avatar Avatar
    Bay Robot ( tunc) 1 gün
    Öyle başlıklar atıyorsunuz ki okuyanda sonsuza kadar kapandı sanacak...
    Yanıtla +2
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 gün
    Apple bir şey olmaz internet satış ile zararı kapatırlar
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