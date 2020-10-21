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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple MagSafe adaptörü Android cihazları da şarj ediyor

    iPhone 12 serisi bir model için MagSafe kablosuz şarj aksesuarları almayı planlıyorsanız Android cihazlarınızın da belirli şartlarda bu aksesuarlardan faydalanabileceğini unutmayın.
    1 gün
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    iPhone
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Oy Ver

    Apple MagSafe adaptörü Android cihazları da şarj ediyor

    Apple’ın iPhone 12 lansmanında duyurduğu MagSafe aksesuar ekosistemi önümüzdeki dönemde üreticiler için yeni bir gelir modeli oluşturacak. Manyetik modüller ile iPhone 12 modellerinin arkasına tutturulan MagSafe aksesuarları şarj plakasından cüzdana kadar pek çok şekilde karşımıza çıkacak.

    Android dışarıda kalmıyor

    Yapılan incelemelerde MagSafe kalbosuz şarj aksesuarının Android telefonlarına da uyumlu olduğu görülmüş. Zaten Qi kablosuz standardı destekleyen her cihazı şarj etme imkanı doğal olarak var ancak bazı kısıtlamalar mecut.

    İlginizi Çekebilir Avatar iPhone 12 serisinde çift SIM 5G kullanılamıyor

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro karşınızda"

    MagSafe kablosuz şarj adaptörü iPhone 12 modellerini 15W seviyesine kadar şarj edebiliyor. Android tarafında ise bunun 7.5W ile sınırlı olduğu tespit edilmiş. Yine de iyi bir değer sayılabilir.

    Diğer taraftan MagSafe özel çember şeklindeki manyetik hatlar ile sağlam bir şekilde iPhone 12 modellerinin arkasına yapışıyor. Android tarafında Galaxy Z Fold 2, Galaxy S20 FE ve Pixel 5 gibi belirli telefonların arkasına tam olarak oturduğu görülmüş ancak sağlam bir şekilde yapışmamış.

    Özellikle kablosuz şarj uyumlu Android cihazları taşıyan bireylerin olduğu ailelerde MagSafe şarj aksesuarları ortak bir kullanım sunabilir gibi görünüyor. Son olarak MagSafe cüzdan tutturulduğu zaman iPhone 12 modellerinin kablosuz şarj olamadığı belirtilmiş.



    https://wccftech.com/apples-magsafe-charger-will-wirelessly-charge-any-android-phone-but-wont-attach-on-all/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    43 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ogzhntf (Oğuzhan Tüfenk) 1 gün (düzenlendi) en beğenilen
    Bu yılın en gereksiz cihazı MagSafe seçilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    _turbo_ (kemal reis) 18 dk.
    Magsafe kablosuz sarj ettigine göre heralde sarj edecek, Lightning kablosu ANdroide uysa oda sarj eder. Bence bu senenin en iyi cihazi magsafe, kablsouz sarj ederken cihazi elimize alip kurcalayabilecegiz.
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    Büyük İskender (Özgür ) 1 sa.
    Fiyatı belli olmadı değil mi?
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    galaxyg (Yağız Tümer) 1 gün
    7.5 W ile iPhone 11 i kablosuz şarj ederken ısınma yaşıyorum hele türkiye gibi ülkede yazın şarj etmek alev topuna dönüşütüyor. 15 W nasıl olurdu acaba
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    Bay Robot ( tunc) 1 gün
    Şu meret için bataryayı küçülttüler. 3D touch gibi bu da silinip gidecek...
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    ogzhntf (Oğuzhan Tüfenk) 1 gün (düzenlendi) en beğenilen
    Bu yılın en gereksiz cihazı MagSafe seçilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    esmerbuyucu (E. B.) 1 gün ogzhntf
    Gereksiz değil. Seneye girişsiz iPhone gelecek, onun için bir ön gösterimdi 🙂
    1 Yanıt Yanıtla +1
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