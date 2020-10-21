Apple MagSafe adaptörü Android cihazları da şarj ediyor

Apple’ın iPhone 12 lansmanında duyurduğu MagSafe aksesuar ekosistemi önümüzdeki dönemde üreticiler için yeni bir gelir modeli oluşturacak. Manyetik modüller ile iPhone 12 modellerinin arkasına tutturulan MagSafe aksesuarları şarj plakasından cüzdana kadar pek çok şekilde karşımıza çıkacak.

Android dışarıda kalmıyor

Yapılan incelemelerde MagSafe kalbosuz şarj aksesuarının Android telefonlarına da uyumlu olduğu görülmüş. Zaten Qi kablosuz standardı destekleyen her cihazı şarj etme imkanı doğal olarak var ancak bazı kısıtlamalar mecut.

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MagSafe kablosuz şarj adaptörü iPhone 12 modellerini 15W seviyesine kadar şarj edebiliyor. Android tarafında ise bunun 7.5W ile sınırlı olduğu tespit edilmiş. Yine de iyi bir değer sayılabilir.

Diğer taraftan MagSafe özel çember şeklindeki manyetik hatlar ile sağlam bir şekilde iPhone 12 modellerinin arkasına yapışıyor. Android tarafında Galaxy Z Fold 2, Galaxy S20 FE ve Pixel 5 gibi belirli telefonların arkasına tam olarak oturduğu görülmüş ancak sağlam bir şekilde yapışmamış.

Özellikle kablosuz şarj uyumlu Android cihazları taşıyan bireylerin olduğu ailelerde MagSafe şarj aksesuarları ortak bir kullanım sunabilir gibi görünüyor. Son olarak MagSafe cüzdan tutturulduğu zaman iPhone 12 modellerinin kablosuz şarj olamadığı belirtilmiş.

https://wccftech.com/apples-magsafe-charger-will-wirelessly-charge-any-android-phone-but-wont-attach-on-all/

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