iOS 18.2.1 geliyor: iPhone'lar için yılın son güncellemesi olabilir

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 18.2 final sürümünü yayınladıktan sonra geliştiriciler için iOS 18.3 beta 1'i yayınladı. iOS 18.3’ün ilk betası, iPhone 15 Pro ve daha yeni modeller için Image Playground, ChatGPT Siri entegrasyonu, Genmoji gibi yeni Apple Intelligence özellikleri getirdi. iOS 18.3'ün kararlı sürümünün önümüzdeki ay yayınlanması bekleniyor ancak ondan önce Apple’ın iOS 18.2.1 güncellemesini yayınlaması bekleniyor.

iOS 18.2.1 güncellemesi neler getiriyor?

iOS 18.2.1’in hataları düzelten ve güvenlik açıklarını kapatan ufak bir güncelleme olması bekleniyor. Şu anda iOS 18.2 sürümünde pil sorunu dışında bazı iPhone 16 Pro kullanıcıları kamera ve ekranda çeşitli sorunlar yaşadıklarını söylüyor. Bu hatalar giderilecek mi göreceğiz. Güncelleme Aralık ayı sonu gibi yayınlanabilir.

iOS 19 güncellemesi eski iPhone'ları da kapsayabilir 8 sa. önce eklendi

Apple, Nisan ayında yayınlanması planlanan iOS 18.4 sürümüne kadar yapay zeka özelliklerini vermeye devam edecek. Şu anda, Apple Intelligence hem sınırlı sayıda cihazda kullanılabiliyor hem de Türkçe dili desteklemiyor. Apple Intelligence, şirketin iOS 19 geliştirme sürecini de etkilemiş durumda. Mühendislerin tamamen iOS 19’a yoğunlaşamadığı söyleniyor. Bu arada iOS 18 alan tüm cihazların iOS 19 güncellemesini alması bekleniyor.

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iPhone'lar için yılın son güncellemesi: iOS 18.2.1 geliyor