iOS 18.2.1 geliyor: iPhone'lar için yılın son güncellemesi olabilir

iOS 18.2.1 güncellemesi neler getiriyor?
iOS 18.2.1’in hataları düzelten ve güvenlik açıklarını kapatan ufak bir güncelleme olması bekleniyor. Şu anda iOS 18.2 sürümünde pil sorunu dışında bazı iPhone 16 Pro kullanıcıları kamera ve ekranda çeşitli sorunlar yaşadıklarını söylüyor. Bu hatalar giderilecek mi göreceğiz. Güncelleme Aralık ayı sonu gibi yayınlanabilir.
Apple, Nisan ayında yayınlanması planlanan iOS 18.4 sürümüne kadar yapay zeka özelliklerini vermeye devam edecek. Şu anda, Apple Intelligence hem sınırlı sayıda cihazda kullanılabiliyor hem de Türkçe dili desteklemiyor. Apple Intelligence, şirketin iOS 19 geliştirme sürecini de etkilemiş durumda. Mühendislerin tamamen iOS 19’a yoğunlaşamadığı söyleniyor. Bu arada iOS 18 alan tüm cihazların iOS 19 güncellemesini alması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bana çok korkutucu geliyor bunlar.