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    Hindistan da içerik platformlarının yayın çözünürlüğünü düşürmesini istiyor

    Koronavirüs salgını nedeniyle toplu kullanım alanlarını yasaklamaya başlayan Hindistan’da halk evlerine çekiliyor. Haliyle artan internet trafiğinde içerik platformları da başrol oynuyor.
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    Web Siteleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Hindistan da içerik platformlarının yayın çözünürlüğünü düşürmesini istiyor
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    Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 1.7 milyar insanın evine hapsolduğu tahmin edilirken internet kullanımı da müthiş bir artış gösterdi. Eğitim veya acil konularda bant genişliğinin yetmesi adına içerik platformlarının bir miktar tasarrufta bulunması önem taşıyor.

    Şimdi Hindistan’da aynı durum var

    Avrupa Birliği bir süre önce içerik platformlarından yayın kalitesini düşürmesini istemişti. Netflix, YouTube, Amazon, Apple gibi platformların yanı sıra Facebook ve Instagram da videoların çözünürlük sınırını düşürmüştü.

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    Ayrıca Bkz. "Facebook ve Instagram da yayın kalitesini düşürüyor"

    Aynı durum Hindistan’da da geçerli. 1.3 milyarı geçen nüfusuyla Hindistan’da da koronavirüs salgını artmaya başladı. Henüz bir aşısı olmadığı için de insanlar evlerine kapanıyor. Bu da haliyle internet omurgasına büyük bir baskı yapıyor.

    Hintli operatörler Netflix, Amazon Prime ve YouTube gibi dev içerik platformlarına çağrı yaparak yayın kalitesini düşürmesi talebinde bulundu. Böylece eğitim, bankacılık, sağlık gibi alanlarda bant genişliği daha verimli kullanılabilecek. Ayrıca bant genişliğini meşgul eden reklam ve pop-up içeriklerin de kısıtlanması isteniyor.

    Diğer ülkelerde olduğu gibi Hindistan’da da bu talebin karşılanacağı tahmin ediliyor. Bazı bölgesel firmaların ise yayın kalitesini düşürmeden bant genişliğinde tasarruf edecek teknolojiler uyguladığı ifade ediliyor. Muhtemelen önümüzdeki günlerde tüm dünya ülkelerinde böyle bir ihtiyaç oluşacak.



    https://www.gizmochina.com/2020/03/23/coronavirus-affect-indian-telcos-request-netflix-prime-video-hotstar-and-others-to-limit-streams-to-sd-quality/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    alemburda34 8 sa.
    interneti veren altyapı sağlayıcı bunu kendiside yapabilir.
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    Jon_Kar 10 sa.
    Bunlari adam yerine koyan yok
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