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    Anlık Bildirim

    Apple Music Classical ay sonunda geliyor

    Apple Music Classical uygulaması, ana uygulamada klasik müzik arayan ancak kaybolmak istemeyen kullanıcılar için bu ayın sonunda indirmeye sunulacak. Normal abonelik geçerli olacak.
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    Apple Music Classical Tam Boyutta Gör
    Sektörün ikinci büyük müzik oynatma servisi olan Apple Music, milyonlarca parçaya ev sahipliği yapan bir kataloğa sahip. Yine de Apple klasik müzik türünü bu kataloğun içerisinde kaybetmek istemedi ve ayrı bir uygulama geliştirdi.

    Apple Music Classical nedir?

    Apple Music Classical uygulaması klasik müzik hayranlarına hitap ediyor. 2021 yılında satın alınan ve sonrasında kapatılan Primephonic müzik servisinin altyapısını kullanıyor. Apple toplamda 5 milyondan fazla klasik müzik parçası sunuyor ve kütüphane sürekli yenilecek.

    192 kHz/24 bit seviyesine kadar kayıpsız ses kalitesi, mekânsal sesi destekleyen yüzlerce parça, uygulamaya özel binlerce klasik müzik albümü kullanıcılara sunulacak. Ayrıca bestecilerin hayatı, çalışmalarının anlatımı ve farklı rehberler gibi yazılı içerikler de olacak.

    Apple Music Classical uygulaması iOS 15.4 ve sonrası iPhone modelleri için 28 Mart tarihinde indirmeye sunulacak. Ön kayıtlar ise başladı. Android uygulaması daha sonra gelecek. Apple Music abonelerinin başka herhangi bir işlem yapmasına gerek yok.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    4S14N_HUNT3R 22 saat önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 2 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 2 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 2 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 3 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 3 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 4 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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