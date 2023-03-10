Apple Music Classical ay sonunda geliyor

Apple Music Classical nedir?
Apple Music Classical uygulaması klasik müzik hayranlarına hitap ediyor. 2021 yılında satın alınan ve sonrasında kapatılan Primephonic müzik servisinin altyapısını kullanıyor. Apple toplamda 5 milyondan fazla klasik müzik parçası sunuyor ve kütüphane sürekli yenilecek.
192 kHz/24 bit seviyesine kadar kayıpsız ses kalitesi, mekânsal sesi destekleyen yüzlerce parça, uygulamaya özel binlerce klasik müzik albümü kullanıcılara sunulacak. Ayrıca bestecilerin hayatı, çalışmalarının anlatımı ve farklı rehberler gibi yazılı içerikler de olacak.
Apple Music Classical uygulaması iOS 15.4 ve sonrası iPhone modelleri için 28 Mart tarihinde indirmeye sunulacak. Ön kayıtlar ise başladı. Android uygulaması daha sonra gelecek. Apple Music abonelerinin başka herhangi bir işlem yapmasına gerek yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez