Apple Music Classical ay sonunda geliyor

Tam Boyutta Gör Sektörün ikinci büyük müzik oynatma servisi olan Apple Music, milyonlarca parçaya ev sahipliği yapan bir kataloğa sahip. Yine de Apple klasik müzik türünü bu kataloğun içerisinde kaybetmek istemedi ve ayrı bir uygulama geliştirdi.

Apple Music Classical nedir?

Apple Music Classical uygulaması klasik müzik hayranlarına hitap ediyor. 2021 yılında satın alınan ve sonrasında kapatılan Primephonic müzik servisinin altyapısını kullanıyor. Apple toplamda 5 milyondan fazla klasik müzik parçası sunuyor ve kütüphane sürekli yenilecek.

Apple uydu iletişimi toplam 12 ülkede 2 gün önce eklendi

192 kHz/24 bit seviyesine kadar kayıpsız ses kalitesi, mekânsal sesi destekleyen yüzlerce parça, uygulamaya özel binlerce klasik müzik albümü kullanıcılara sunulacak. Ayrıca bestecilerin hayatı, çalışmalarının anlatımı ve farklı rehberler gibi yazılı içerikler de olacak.

Apple Music Classical uygulaması iOS 15.4 ve sonrası iPhone modelleri için 28 Mart tarihinde indirmeye sunulacak. Ön kayıtlar ise başladı. Android uygulaması daha sonra gelecek. Apple Music abonelerinin başka herhangi bir işlem yapmasına gerek yok.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Apple Music Classical duyuruldu