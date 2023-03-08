Apple uydu iletişimi 6 ülkeye daha gidiyor

Tam Boyutta Gör iPhone 14 serisinin en dikkat çekici özelliklerinden birisi olan acil durum uydu iletişimi yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlıyor. Toplamda 12 ülkede uydu üzerinden acil durum iletişimi kurmak mümkün olacak.

Apple uydu iletişimi 12 ülkede

Sarı renkli iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modellerinin duyurusu sırasında acil durum uydu iletişiminin de ay içerisinde 6 yeni ülkeye açılacağı bildirildi. Bunlar Avusturya, Belçika, İtalya, Lüksemburg, Hollanda ve Portekiz şeklinde sıralanıyor.

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ABD, Kanada, İngiltere, Almanya, İrlanda ve Fransa ile birlikte toplamda 12 ülkeye ulaşmış oldu. Uydu iletişimi ilk 2 yıl ücretsiz iken sonrasında belirli bir abonelik ücreti ödemek gerekiyor.

Acil durum uydu iletişimi için kullanıcının havanın açık olduğu bir yerde ve dış mekânda olması gerekiyor. Cihazın uydu konumunu net bir şekilde tespit etmesi ve kullanıcının acil durum mesajını göndermesi haliyle biraz zaman alabiliyor.

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Apple uydu iletişimi toplam 12 ülkede