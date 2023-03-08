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    Anlık Bildirim

    Apple uydu iletişimi 6 ülkeye daha gidiyor

    Apple yaptığı açıklamada acil durum uydu iletişiminin 6 yeni ülkeye daha açılacağını duyurdu. Böylece toplam ülke sayısı 12’ye çıkmış oldu. Yıl içerisinde yeni ülkeler gelecek. 
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    Apple Tam Boyutta Gör
    iPhone 14 serisinin en dikkat çekici özelliklerinden birisi olan acil durum uydu iletişimi yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlıyor. Toplamda 12 ülkede uydu üzerinden acil durum iletişimi kurmak mümkün olacak.

    Apple uydu iletişimi 12 ülkede

    Sarı renkli iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modellerinin duyurusu sırasında acil durum uydu iletişiminin de ay içerisinde 6 yeni ülkeye açılacağı bildirildi. Bunlar Avusturya, Belçika, İtalya, Lüksemburg, Hollanda ve Portekiz şeklinde sıralanıyor.

    ABD, Kanada, İngiltere, Almanya, İrlanda ve Fransa ile birlikte toplamda 12 ülkeye ulaşmış oldu. Uydu iletişimi ilk 2 yıl ücretsiz iken sonrasında belirli bir abonelik ücreti ödemek gerekiyor.

    Acil durum uydu iletişimi için kullanıcının havanın açık olduğu bir yerde ve dış mekânda olması gerekiyor. Cihazın uydu konumunu net bir şekilde tespit etmesi ve kullanıcının acil durum mesajını göndermesi haliyle biraz zaman alabiliyor.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    CoreXXX 4 saat önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 1 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 1 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 1 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 1 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 2 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 5 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 5 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 6 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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