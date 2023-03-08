Apple uydu iletişimi 6 ülkeye daha gidiyor

Apple uydu iletişimi 12 ülkede
Sarı renkli iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modellerinin duyurusu sırasında acil durum uydu iletişiminin de ay içerisinde 6 yeni ülkeye açılacağı bildirildi. Bunlar Avusturya, Belçika, İtalya, Lüksemburg, Hollanda ve Portekiz şeklinde sıralanıyor.
ABD, Kanada, İngiltere, Almanya, İrlanda ve Fransa ile birlikte toplamda 12 ülkeye ulaşmış oldu. Uydu iletişimi ilk 2 yıl ücretsiz iken sonrasında belirli bir abonelik ücreti ödemek gerekiyor.
Acil durum uydu iletişimi için kullanıcının havanın açık olduğu bir yerde ve dış mekânda olması gerekiyor. Cihazın uydu konumunu net bir şekilde tespit etmesi ve kullanıcının acil durum mesajını göndermesi haliyle biraz zaman alabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez