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    Apple, App Store dışından uygulama yüklenmesine izin vermek zorunda kalacak

    Avrupa Komisyonu belgelerine göre Apple, Dijital Piyasalar Yasası (DMA) uyarınca kullanıcıların üçüncü taraf uygulama mağazalarını ve ödeme sistemlerini kullanmasına izin vermek zorunda kalacak.
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    Apple, App Store dışından uygulama yüklenmesine izin verecek
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    Apple, kullanıcıların üçüncü taraf uygulama mağazalarını ve ödeme sistemlerini kullanmasına izin vermeye mecbur kalacak. MacRumors internet sitesi bu konuyla ilgili Avrupa Komisyonu belgelerine atıfta bulunan bir haber yayınladı.

    Apple markalı cihaz sahipleri şu anda sadece App Store'dan uygulama yükleyebiliyor. Avrupa Komisyonu'na göre Apple, büyük bir uygulama mağazasına ve ödeme sistemine sahip olmaktan faydalanıyor. Dolayısı ile Cupertinolu dev, eşik bekçisi (gatekeeper) olarak anılan dijital mecranın büyük şirketlerine yönelik Dijital Piyasalar Yasası'nı (DMA) ihlal ediyor.

    Apple, App Store dışından uygulama yüklenmesine izin verecek
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    iMessage diğer mesajlaşma hizmetleriyle uyumlu olacak

    Şirket, Avrupa Komisyonu'nun kararına uymadığı takdirde, toplam yıllık cirosunun %10'una kadar para cezasına çarptırılacak. İhlallerin tekrarlanması durumunda ceza oranı %20'ye kadar çıkabilecek. Ayrıca Apple'ın iMessage'ı diğer mesajlaşma hizmetleriyle çalışabilir hale getirmesi de gerekecek.

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    marto1 4 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 5 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 5 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 5 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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