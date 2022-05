Apple Music canlı konser yayınlarına başlıyor

Tam Boyutta Gör

Çevrim içi müzik pazarında daha fazla kişiye ulaşmak isteyen Apple Music platformu canlı konser yayınlarına başlıyor. Apple Music Live adı verilen yeni özellik ilk olarak Harry Styles konserini yayınlayacak.

Apple Music platformunda konser dönemi

iTunes platformunu öne çıkarabilmek adına bir süre iTunes Festival etkinlikleri düzenleyen Apple şimdi bunu dijital dünyaya taşıyor. Apple haricinde YouTube, Hulu, Amazon Prime gibi platformlar da konser organizasyonları ile özel anlaşmalar yapıyor. Yani bu tarafta sıkı bir rekabet var.

Apple Music Live programının ilk konuğu ise Harry Styles olacak. 20 Mayıs tarihinde düzenlenecek One Night Only in New York adındaki etkinlikte Harry Styles sahneye çıkacak ve aynı gün piyasaya süreceği Harry's House albümünün de tanıtımını yapacak. Albüm konser esnasında ön izleme şeklinde hesaplara kaydedilebilecek.

Ülkemizde 21 Mayıs günü sabah erken saatlerde yayınlanacak konser kütüphaneye eklenmeyecek. 22 Mayıs ve 26 Mayıs tarihlerinde birer kez daha banttan yayınlanacağı belirtiliyor. Yani konseri yakalamak gerekiyor. Yaz döneminde Apple Music Live daha fazla konsere ev sahipliği yapacak.

