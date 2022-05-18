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    Anlık Bildirim

    Apple Music canlı konser yayınlarına başlıyor

    Apple Music platformu canlı konser yayınlarına başlıyor. Harry Styles’ın yeni albüm konserini canlı yayınlayacak olan Apple Music ilerleyen dönemde daha fazla etkinliğe imza atacak.
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    Apple Music Live
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    Çevrim içi müzik pazarında daha fazla kişiye ulaşmak isteyen Apple Music platformu canlı konser yayınlarına başlıyor. Apple Music Live adı verilen yeni özellik ilk olarak Harry Styles konserini yayınlayacak.

    Apple Music platformunda konser dönemi

    iTunes platformunu öne çıkarabilmek adına bir süre iTunes Festival etkinlikleri düzenleyen Apple şimdi bunu dijital dünyaya taşıyor. Apple haricinde YouTube, Hulu, Amazon Prime gibi platformlar da konser organizasyonları ile özel anlaşmalar yapıyor. Yani bu tarafta sıkı bir rekabet var.

    Apple Music Live programının ilk konuğu ise Harry Styles olacak. 20 Mayıs tarihinde düzenlenecek One Night Only in New York adındaki etkinlikte Harry Styles sahneye çıkacak ve aynı gün piyasaya süreceği Harry's House albümünün de tanıtımını yapacak. Albüm konser esnasında ön izleme şeklinde hesaplara kaydedilebilecek.

    Ülkemizde 21 Mayıs günü sabah erken saatlerde yayınlanacak konser kütüphaneye eklenmeyecek. 22 Mayıs ve 26 Mayıs tarihlerinde birer kez daha banttan yayınlanacağı belirtiliyor. Yani konseri yakalamak gerekiyor. Yaz döneminde Apple Music Live daha fazla konsere ev sahipliği yapacak.

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    supervisorberk 2 saat önce

    Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun

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    Sarı Mucit 1 gün önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 2 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 2 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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