Apple, 'One More Thing' etkinliğinin tarihini belirledi: Apple Silicon'lu ilk Mac geliyor

Tam Boyutta Gör

Apple, son üç aydaki üçüncü etkinliğe hazırlanıyor. Teknoloji devi Apple, 10 Kasım'da 'One More Thing' isimli bir etkinlik düzenleyecek. Önceki iki etkinlikte tanıtılan yeni iPad, Apple Watch ve iPhone ürünlerine bakıldığında, yapılacak olan 'One More Thing' etkinliğinde başrol Mac olacak gibi duruyor.

Eylül ayındaki 'Time Flies' etkinliğinde, iPad Air 4, iPad 8, Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE; Ekim ayındaki 'Hi, Speed' etkinliğinde ise, HomePod mini, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max tanıtılmıştı. 10 Kasım'da yapılacak olan 'One More Thing' etkinliğinin, ARM tabanlı Apple Silicon çalıştıran bir Mac, AirPods Studio ve AirTags gibi ürünlere ev sahipliği yapması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir

Apple M1 watt başına en performanslı işlemci olma iddiasında

Ayrıca Bkz. "Mahkeme kararını verdi: Apple, VirnetX'e 503 milyon dolar ödeyecek"

Apple Silicon'lu ilk Mac tanıtılabilir

WWDC sırasında Apple, geliştiricilere Intel işlemci yerine kendi tasarımı olan Apple Silicon'a geçeceğini açıklamış ve geçiş için iki yıllık bir zaman çizelgesi belirlemişti. Teknoloji devi ayrıca ARM tabanlı Apple Silicon kullanan ilk Mac'in 2020 bitmeden ortaya çıkacağını da duyurmuştu.

Söylentilere göre ilk Apple Silicon tarafından güçlendirilen Mac konusu kafa karıştırıyor. Konuya dair ortaya çıkan ilk raporda, ilk ARM tabanlı Mac'lerden birinin 12 inç MacBook'un yenilenmiş bir sürümü olacağını öne sürüldü. Diğer raporlar ise ilk Apple Silicon kullanan Mac'in 13 inçlik bir MacBook Pro olabileceğini gösterdi.

Yeni cihazların yanı sıra etkinlikte, WWDC'de de duyurulan ve aylardır beta sürümünde olan macOS 11 Big Sur'un genel kullanıma sunulması ya da kesin bir tarihin verilmesi bekleniyor.

https://www.engadget.com/apple-mac-event-november-10th-171053706.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.