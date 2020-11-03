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    Apple, 'One More Thing' etkinliğinin tarihini belirledi: Apple Silicon'lu ilk Mac geliyor

    Teknoloji devi Apple, son zamanlardaki etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor. 'One More Thing' etkinliğinde Apple'ın, kendi geliştirdiği işlemciye sahip ilk Mac'i tanıtması bekleniyor
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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Apple, 'One More Thing' etkinliğinin tarihini belirledi: Apple Silicon'lu ilk Mac geliyor
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    Apple, son üç aydaki üçüncü etkinliğe hazırlanıyor. Teknoloji devi Apple, 10 Kasım'da 'One More Thing' isimli bir etkinlik düzenleyecek. Önceki iki etkinlikte tanıtılan yeni iPad, Apple Watch ve iPhone ürünlerine bakıldığında, yapılacak olan 'One More Thing' etkinliğinde başrol Mac olacak gibi duruyor.

    Eylül ayındaki 'Time Flies' etkinliğinde, iPad Air 4, iPad 8, Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE; Ekim ayındaki 'Hi, Speed' etkinliğinde ise, HomePod mini, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max tanıtılmıştı. 10 Kasım'da yapılacak olan 'One More Thing' etkinliğinin, ARM tabanlı Apple Silicon çalıştıran bir Mac, AirPods Studio ve AirTags gibi ürünlere ev sahipliği yapması bekleniyor.

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    Ayrıca Bkz. "Mahkeme kararını verdi: Apple, VirnetX'e 503 milyon dolar ödeyecek"

    Apple Silicon'lu ilk Mac tanıtılabilir

    WWDC sırasında Apple, geliştiricilere Intel işlemci yerine kendi tasarımı olan Apple Silicon'a geçeceğini açıklamış ve geçiş için iki yıllık bir zaman çizelgesi belirlemişti. Teknoloji devi ayrıca ARM tabanlı Apple Silicon kullanan ilk Mac'in 2020 bitmeden ortaya çıkacağını da duyurmuştu.

    Söylentilere göre ilk Apple Silicon tarafından güçlendirilen Mac konusu kafa karıştırıyor. Konuya dair ortaya çıkan ilk raporda, ilk ARM tabanlı Mac'lerden birinin 12 inç MacBook'un yenilenmiş bir sürümü olacağını öne sürüldü. Diğer raporlar ise ilk Apple Silicon kullanan Mac'in 13 inçlik bir MacBook Pro olabileceğini gösterdi.

    Yeni cihazların yanı sıra etkinlikte, WWDC'de de duyurulan ve aylardır beta sürümünde olan macOS 11 Big Sur'un genel kullanıma sunulması ya da kesin bir tarihin verilmesi bekleniyor.



    https://www.engadget.com/apple-mac-event-november-10th-171053706.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    33 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    50 dakika önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    symbiat (symbiat karalama) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    yada herseyin insanin kafasinda oldugunu farkedip, mutlu olmak haz almak icin illede tuketmek gerekmedigini aziyla yetinerek daha sakin ve yavas yasayarak, bol bol okuyarak, belki kendimize ve etrafimiza daha faydali olarak, kendimiz disindakileri de daha cok sevmeye anlamaya calisarak da mutlu olunabilir kim bilir.... gunun sonunda tarhana corbasida karin doyuruyor istakozda, demiyorum ki hep surunelim diyorum ki ozunde hersey ayni sekillerin arasinda kaybolup zati cehennem dunyada ikinci kere yanmayalim.....
    yada herseyin insanin kafasinda oldugunu farkedip, mutlu olmak haz almak icin illede tuketmek gerekmedigini aziyla yetinerek daha sakin ve yavas yasayarak, bol ...
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Videoyu bitiriyormuş gibi gösterip, sonra CEO "wait, there is one more thing" diyecek herhalde
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    The Brand Planet 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Performansı gerçekten merak ettiriyor. Apple tarafından yayınlanan sonuçlardan çok satışa çıktığı zaman kullanıcı testleri daha doğru sonuçlar verebilir.



    Merakla bekliyoruz.
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    drjacob (... ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Big Sur'u yayınlayın artık be :D
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    symbiat (symbiat karalama) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    yada herseyin insanin kafasinda oldugunu farkedip, mutlu olmak haz almak icin illede tuketmek gerekmedigini aziyla yetinerek daha sakin ve yavas yasayarak, bol bol okuyarak, belki kendimize ve etrafimiza daha faydali olarak, kendimiz disindakileri de daha cok sevmeye anlamaya calisarak da mutlu olunabilir kim bilir.... gunun sonunda tarhana corbasida karin doyuruyor istakozda, demiyorum ki hep surunelim diyorum ki ozunde hersey ayni sekillerin arasinda kaybolup zati cehennem dunyada ikinci kere yanmayalim.....
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    DonanımdanBihaber (C R) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) symbiat
    Bahsettiğiniz nokta iyi güzel ancak bana sorarsanız teknolojinin amacı konfor, rahatlık ve zaman getirmek. Mesela bi bilgisayar müh. öğrencisi olarak konuşuyorum eğer kötü pc de 3 saatte yaptığım işi iyi pc de 1.5 saatte yapıyorsam bu teknoloji iyidir. Veya ders kitabını okurken masada iki büklüm oturmak yerine ipadden okuyabiliyorsam iyidir. Benim ipadim yok bütçem de el vermez ama bir tane kullanıyor olmanın nekadar konforlu olabileceğini tahmin ediyorum okulda da gördüğüm kadarıyla kullanan ve memnun olan çok kişi var. Mesele son teknolojiyi hızlıca tüketmek değil de işe yarayan aletleri gerektiği gibi kullanmak. PC de 2. bi ekran bi çok kişiye "consumerism" olarak gelir ancak bu ekran benim hergün 5dk mi bile kurtarıyorsa bunun adı lüks değil ihtiyaçtır bence.
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    ultra sonic 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    xbox ın yapacağı gün ile aynı gün hangisi geri adım atcak yada ikisi birlikte mi
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    th9 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    o değilde teknoloji çok hızlı be.3 yıl son çıkan ürünleri almak istesen cebinde paran kalmıyor
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    cand. 1 hf. ( Mesaj Silindi ) th9
    Çalış tüket biriktir yine tüket
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