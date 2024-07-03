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    Anlık Bildirim

    Apple, OpenAI’ın yönetim kuruluna katılıyor

    Son yayınlanan rapora göre Apple ile OpenAI birbirlerine daha da yaklaşacak. Aktarılanlara göre Apple, ChatGPT geliştiricisi OpenAI’ın yönetim kuruluna katılmaya hazırlanıyor.
    Apple, OpenAI’ın yönetim kuruluna katılıyor Tam Boyutta Gör
    Apple, geçtiğimiz ay açıklanan önemli bir ortaklık kapsamında OpenAI’ın yönetim kuruluna katılmaya hazırlanıyor. OpenAI, ikili anlaşma sayesinde ChatGPT ve yapay zeka teknolojilerini Apple’ın iOS 18 ve yeni işletim sistemlerini desteklemek için kullanmıştı. Yönetim kurulu hamlesi ile iki şirketin birbirlerine daha fazla yaklaşması bekleniyor.

    Apple, OpenAI ile yakınlaşıyor

    Güvenilir kaynaklara dayandırılan bir rapora göre Apple’ın App Store başkanı Phil Schiller, bu rol için seçildi. Schiller, yapay zekanın en büyük şirketi OpenAI’ın yönetim kurulunda “gözlemci” rolünü üstlenecek. Dolayısıyla Apple, OpenAI’ın yönetim kurulu toplantılarına katılarak kendisini temsil edebilecek ancak herhangi bir oy hakkı veya yönetici rolü bulunmayacak.

    Apple, OpenAI’ın yönetim kuruluna katılıyor Tam Boyutta Gör
    Schiller ve dolayısıyla Apple’ın şirketin yönetim kuruluna katılmasıyla birlikte OpenAI’ın iç işleyişi hakkında daha fazla bilgi edinilecek. Belirtilenlere göre OpenAI’ın yönetim kurulu düzenlemesi bu yılın sonlarına doğru açıklanacak ancak süreç içerisinde takvim değişebilir.

    OpenAI'ın en büyük destekçisi ve ana yapay zeka teknolojisi sağlayıcısı olan Microsoft da geçtiğimiz yıl şirketin yönetim kurulunda gözlemci koltuğuna oturmuştu. Microsoft ve Apple'ın yönetim kurulu toplantılarına katılması iki şirket için sorunlar oluşturabilir. Resmiyette olmasa da Microsoft’un OpenAI üzerindeki kontrolü azımsanmayacak boyutta. Dolayısıyla bazı yönetim kurulu toplantılarında OpenAI ve Microsoft arasındaki gelecekteki yapay zeka girişimlerinin konuşulması muhtemel. Apple’ın burada olması ise işleri daha hassas hale getirebilir.

    Apple ve OpenAI anlaşması

    Geçtiğimiz ay düzenlenen WWDC kapsamında Apple, OpenAI ile bir ortaklık kurduğunu açıkladı. OpenAI’ın yapay zeka teknolojilerini iOS ve macOS gibi işletim sistemlerine entegre eden Apple, bu sayede daha üstün Siri yetenekleriyle birlikte gelişmiş yapay zeka özelliklerine erişebildi. Apple, OpenAI’ın yapay zekalarını kendi yapay zeka modelleri ile harmanlayarak hem cihaz üstü hem de bulut tabanlı özellikleri kullanıcılara sunacak.

    Bu anlaşma için herhangi bir maddi sözleşme imzalanmadı. OpenAI, yüz milyonlarca potansiyel kullanıcıya erişim elde ederken Apple ise pek çok tüketicinin talep ettiği bir sohbet robotu özelliğine kavuşuyor. Kullanıcılar ayrıca Apple cihazlarında ChatGPT'nin ücretli bir sürümüne yükseltme yapabilecek. Bu da hem Apple hem de OpenAI için gelir anlamına geliyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 20 saat önce

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    H
    Halilcv 2 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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