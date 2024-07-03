Apple, OpenAI’ın yönetim kuruluna katılıyor

Apple, OpenAI ile yakınlaşıyor
Güvenilir kaynaklara dayandırılan bir rapora göre Apple’ın App Store başkanı Phil Schiller, bu rol için seçildi. Schiller, yapay zekanın en büyük şirketi OpenAI’ın yönetim kurulunda “gözlemci” rolünü üstlenecek. Dolayısıyla Apple, OpenAI’ın yönetim kurulu toplantılarına katılarak kendisini temsil edebilecek ancak herhangi bir oy hakkı veya yönetici rolü bulunmayacak.
OpenAI'ın en büyük destekçisi ve ana yapay zeka teknolojisi sağlayıcısı olan Microsoft da geçtiğimiz yıl şirketin yönetim kurulunda gözlemci koltuğuna oturmuştu. Microsoft ve Apple'ın yönetim kurulu toplantılarına katılması iki şirket için sorunlar oluşturabilir. Resmiyette olmasa da Microsoft’un OpenAI üzerindeki kontrolü azımsanmayacak boyutta. Dolayısıyla bazı yönetim kurulu toplantılarında OpenAI ve Microsoft arasındaki gelecekteki yapay zeka girişimlerinin konuşulması muhtemel. Apple’ın burada olması ise işleri daha hassas hale getirebilir.
Apple ve OpenAI anlaşması
Geçtiğimiz ay düzenlenen WWDC kapsamında Apple, OpenAI ile bir ortaklık kurduğunu açıkladı. OpenAI’ın yapay zeka teknolojilerini iOS ve macOS gibi işletim sistemlerine entegre eden Apple, bu sayede daha üstün Siri yetenekleriyle birlikte gelişmiş yapay zeka özelliklerine erişebildi. Apple, OpenAI’ın yapay zekalarını kendi yapay zeka modelleri ile harmanlayarak hem cihaz üstü hem de bulut tabanlı özellikleri kullanıcılara sunacak.
Bu anlaşma için herhangi bir maddi sözleşme imzalanmadı. OpenAI, yüz milyonlarca potansiyel kullanıcıya erişim elde ederken Apple ise pek çok tüketicinin talep ettiği bir sohbet robotu özelliğine kavuşuyor. Kullanıcılar ayrıca Apple cihazlarında ChatGPT'nin ücretli bir sürümüne yükseltme yapabilecek. Bu da hem Apple hem de OpenAI için gelir anlamına geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.