Tam Boyutta Gör Geliştiricilere sunulan iPadOS 17.4 sürümünde yatay Face ID kameralı yeni iPad Pro modelinin yanı sıra yeni Apple Pencil 3’e referanslara rastlandı. Yeni Apple Pencil, Bul özelliği ile gelecek. İlk defa bir Apple kalemi diğer Apple cihazlarda olduğu gibi Bul özelliğine sahip olacak.

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Apple Pencil 3, Bul özelliği ile gelecek

Apple’ın Find My (Bul) uygulamasıyla çalışan yeni Apple Pencil modelini tanıtması bekleniyor. Apple Pencil 3’ün yeni özelliği kullanıcıların AirPods ve AirTags ile yapabildiklerine benzer şekilde kaybolan kalemlerini bulmalarına yardımcı olacak. Bu noktada yeni Apple Pencil’ın hassas bulma için UWB teknolojisine sahip olup olmayacağı veya uygulamanın yalnızca haritada son konumunu gösterip göstermeyeceği bilinmiyor ancak Bul ağıyla bir tür entegrasyona sahip yeni Apple Pencil’ın tanıtılacağı kesin.

iPadOS 17.4 beta, geliştiricilerin uygulamalarını Apple Pencil ile uyumlu hale getirmek için kullanabileceği PencilKit API’nin yeni sürümünü sunuyor. Sürüm 2, iPadOS 17 ile gelmişti ve monoline, dolma kalem, sulu boya, pastel boya gibi yeni araçlar getirmişti ancak PencilKit 3 ile gelen yenilikler hakkında hiçbir bilgi yok. PencilKit 3, yeni donanım gerektiren yeni özellikler kazanabilir.

Yeni iPad Pro ve aksesuarları geliyor

Bu arada Apple, yeni nesil iPad Pro için yeniden tasarlanan aksesuarlar üzerinde çalışıyor. Geçen yıl, Apple Pencil 3’ün değiştirilebilir manyetik uçlara sahip olacağına dair söylentiler ortaya çıkmıştı. Apple, ayrıca OLED ekran, M3 çip, MagSafe teknolojisine sahip yeni iPad Pro modeli üzerinde çalışıyor. Yeni geliştirici betasına göre yeni iPad Pro’nun Face ID kamerası yatay düzende olacak. Yeni iPad’leri muhtemelen Mart ayı etkinliğinde göreceğiz.

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Apple Pencil 3'ün kilit özelliği ortaya çıktı: Bir ilk olacak!