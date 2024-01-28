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    Anlık Bildirim

    Apple Pencil 3'ün kilit özelliği ortaya çıktı: Bir ilk olacak!

    Apple, geçtiğimiz günlerde iOS 17.4 ile birlikte iPadOS 17.4'ün ilk betasını yayınladı. Kodlarda yakında tanıtılacağı söylenen iPad Pro aksesuarlarından Apple Pencil 3'ün kilit özelliği ortaya çıktı.
    Apple Pencil 3 cihazımı bul özelliği ile geliyor Tam Boyutta Gör
    Geliştiricilere sunulan iPadOS 17.4 sürümünde yatay Face ID kameralı yeni iPad Pro modelinin yanı sıra yeni Apple Pencil 3’e referanslara rastlandı. Yeni Apple Pencil, Bul özelliği ile gelecek. İlk defa bir Apple kalemi diğer Apple cihazlarda olduğu gibi Bul özelliğine sahip olacak.

    Apple Pencil 3, Bul özelliği ile gelecek

    Apple’ın Find My (Bul) uygulamasıyla çalışan yeni Apple Pencil modelini tanıtması bekleniyor. Apple Pencil 3’ün yeni özelliği kullanıcıların AirPods ve AirTags ile yapabildiklerine benzer şekilde kaybolan kalemlerini bulmalarına yardımcı olacak. Bu noktada yeni Apple Pencil’ın hassas bulma için UWB teknolojisine sahip olup olmayacağı veya uygulamanın yalnızca haritada son konumunu gösterip göstermeyeceği bilinmiyor ancak Bul ağıyla bir tür entegrasyona sahip yeni Apple Pencil’ın tanıtılacağı kesin.

    iPadOS 17.4 beta, geliştiricilerin uygulamalarını Apple Pencil ile uyumlu hale getirmek için kullanabileceği PencilKit API’nin yeni sürümünü sunuyor. Sürüm 2, iPadOS 17 ile gelmişti ve monoline, dolma kalem, sulu boya, pastel boya gibi yeni araçlar getirmişti ancak PencilKit 3 ile gelen yenilikler hakkında hiçbir bilgi yok. PencilKit 3, yeni donanım gerektiren yeni özellikler kazanabilir.

    Yeni iPad Pro ve aksesuarları geliyor

    Bu arada Apple, yeni nesil iPad Pro için yeniden tasarlanan aksesuarlar üzerinde çalışıyor. Geçen yıl, Apple Pencil 3’ün değiştirilebilir manyetik uçlara sahip olacağına dair söylentiler ortaya çıkmıştı. Apple, ayrıca OLED ekran, M3 çip, MagSafe teknolojisine sahip yeni iPad Pro modeli üzerinde çalışıyor. Yeni geliştirici betasına göre yeni iPad Pro’nun Face ID kamerası yatay düzende olacak. Yeni iPad’leri muhtemelen Mart ayı etkinliğinde göreceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 5 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 4 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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