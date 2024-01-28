Apple Pencil 3'ün kilit özelliği ortaya çıktı: Bir ilk olacak!

Apple Pencil 3, Bul özelliği ile gelecek
Apple’ın Find My (Bul) uygulamasıyla çalışan yeni Apple Pencil modelini tanıtması bekleniyor. Apple Pencil 3’ün yeni özelliği kullanıcıların AirPods ve AirTags ile yapabildiklerine benzer şekilde kaybolan kalemlerini bulmalarına yardımcı olacak. Bu noktada yeni Apple Pencil’ın hassas bulma için UWB teknolojisine sahip olup olmayacağı veya uygulamanın yalnızca haritada son konumunu gösterip göstermeyeceği bilinmiyor ancak Bul ağıyla bir tür entegrasyona sahip yeni Apple Pencil’ın tanıtılacağı kesin.
iPadOS 17.4 beta, geliştiricilerin uygulamalarını Apple Pencil ile uyumlu hale getirmek için kullanabileceği PencilKit API’nin yeni sürümünü sunuyor. Sürüm 2, iPadOS 17 ile gelmişti ve monoline, dolma kalem, sulu boya, pastel boya gibi yeni araçlar getirmişti ancak PencilKit 3 ile gelen yenilikler hakkında hiçbir bilgi yok. PencilKit 3, yeni donanım gerektiren yeni özellikler kazanabilir.
Yeni iPad Pro ve aksesuarları geliyor
Bu arada Apple, yeni nesil iPad Pro için yeniden tasarlanan aksesuarlar üzerinde çalışıyor. Geçen yıl, Apple Pencil 3’ün değiştirilebilir manyetik uçlara sahip olacağına dair söylentiler ortaya çıkmıştı. Apple, ayrıca OLED ekran, M3 çip, MagSafe teknolojisine sahip yeni iPad Pro modeli üzerinde çalışıyor. Yeni geliştirici betasına göre yeni iPad Pro’nun Face ID kamerası yatay düzende olacak. Yeni iPad’leri muhtemelen Mart ayı etkinliğinde göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.