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    Apple, iOS 17.4 betayı yayınladı: İşte iPhone'lara gelen yenilikler

    Apple, iOS 17.4'ün ilk beta sürümünü yayınladı. iOS 17.4 ile gelen büyük değişikliklerin çoğu yalnızca AB kullanıcılarını etkiliyor ancak herkes için yenilikler de mevcut.
    apple ios 17.4 yayınlandı iphone yenilikleri neler Tam Boyutta Gör
    Apple, Dijital Pazarlar Yasasına uyum sağlamak amacıyla App Store ve uygulamaların Avrupa Birliği'ndeki çalışma biçiminde birkaç önemli değişiklik yaptı. Bu değişiklikler iOS 17.4'te yer alıyor ancak Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki ülkelerle sınırlı. İşte detaylar ve iOS 14 ile iPhone’lara gelen diğer yenilikler:

    Alternatif uygulama mağazaları ve Yeni App Store koşulları

    AB'deki uygulama geliştiricileri, alternatif uygulama mağazaları sunmayı veya uygulamalarını alternatif mağazalara yüklemeyi tercih edebiliyor. Apple’ın bu değişikliğe uygun tamamen yeni bir ücret yapısı var. Geliştiricilerin seçebileceği, hem "App Store"da dağıtılan uygulamalar hem de alternatif yollarla dağıtılan uygulamalar için geçerli olan yeni bir iş yapısı var.

    Yeni sistemi kullanan uygulama geliştiricilerinin ilk bir milyon yüklemenin ücretsiz olarak sunulmasıyla birlikte, kullanıcı başına yıllık 0.50 Eurotutarında bir ücret ödemesi gerekiyor. Alternatif uygulama mağazaları aracılığıyla dağıtılan uygulamaların komisyonu yok. App Store aracılığıyla dağıtılan uygulamalar için yüzde 17 indirimli komisyon veya küçük işletme programındakiler yüzde 10 oranında bir komisyon ödemesi olacak.

    Geliştiriciler yeni sisteme dahil olmak zorunda değil. Mevcut sistemi yüzde 15/30 komisyonla kullanabilecek. Apple'ın, geliştiricilerin mevcut kurulumla, yeni kurulumla, alternatif uygulama mağazalarını kullanan yeni kurulumla ve "App Store"u kullanan yeni kurulumla ne kadar ödeyeceklerini belirlemelerine yardımcı olacak bir ücret hesaplayıcısı var. Kullanıcılar isterlerse tercih ettikleri alternatif uygulama mağazasını cihazlarında varsayılan uygulama mağazası olarak ayarlayabilecek. AB kullanıcıları Ayarlar uygulamasında bunun için bir seçenek görecek.

    AB'deki kullanıcılar, alternatif uygulama mağazasındaki bir uygulama kötü amaçlı yazılım içeriyorsa bir uyarı ekranıyla karşılaşacak. Ekran Süresi ayarı, ebeveynlerin, çocuklarının cihazlarının alternatif uygulama mağazalarından uygulama yükleyip yükleyemeyeceğine karar vermelerine olanak tanıyacak.

    Alternatif ödeme seçenekleri

    Apple ayrıca geliştiricilerin, uygulamalarında alternatif ödeme seçeneklerini kullanmasına da izin veriyor ve artık uygulama içi satın alma zorunluluğu bulunmuyor. Uygulamaları "App Store" aracılığıyla dağıtan ve alternatif bir ödeme seçeneği kullanan geliştiriciler, "App Store" ücretlerinde yüzde 3 oranında indirim görecek.

    Alternatif uygulamalar aracılığıyla dağıtım yapan ve aynı zamanda alternatif bir ödeme seçeneği kullanan geliştiriciler, kullanıcı başına belirlenen 0.50 Euro ücretin dışında Apple'a hiçbir ücret ödemeyecek. Alternatif ödemelerle, dijital ürün ve hizmet satın alımları doğrudan uygulamada yapılabilecek veya geliştirici, kullanıcının ödeme yapmasını sağlamak için web sitesine bağlantı vermeyi seçebilecek. Apple, geliştiricilerin bilinen, güvenli bir ödeme sağlayıcısını kullanmasını şart koşuyor.

    Üçüncü parti tarayıcı güncellemeleri

    iOS 17.4 güncellemesinden sonra AB kullanıcıları, Safari tarayıcıyı açtıktan sonra iOS'taki popüler tarayıcılar listesinden yeni bir varsayılan tarayıcı seçebilecek. Apple ayrıca alternatif tarayıcı motorlarına da izin veriyor ve Chrome gibi tarayıcıları WebKit motoruyla sınırlamıyor.

    NFC erişimi

    Üçüncü parti ödeme uygulamaları ve bankalar, iOS 17.4 ile iPhone'daki NFC çipine erişebiliyor. Kullanıcılar, Apple Pay veya Cüzdan uygulamasını kullanmadan doğrudan iPhone üzerinden temassız ödeme yapılabilecek. Varsayılan temassız ödeme sağlayıcısı belirleme seçeneği AB'deki Ayarlar uygulamasında mevcut ve bu bölüm aynı zamanda temassız ödeme erişimi isteyen ve bu erişime izin verilen tüm uygulamalara ilişkin ayrıntılar da sağlıyor. AB kullanıcıları ayrıca ‌iPhone‌'daki varsayılan Cüzdan uygulamasını da değiştirebiliyor.

    Oyun uygulamalarında değişiklikler

    Artık oyun akışı uygulamalarına App Store’da izin veriliyor. Bu, Xbox Cloud Gaming ve Nvidia GeForce NOW gibi hizmetlerin bağımsız "iPhone" ve "iPad" uygulamaları olarak sunulabileceği anlamına geliyor. Apple daha önce yalnızca bulut oyun hizmetlerinin web üzerinden sunulmasına izin veriyordu ancak kullanıcıların sunucular üzerinden oyun oynamasına olanak tanıyan özel uygulamalara artık izin verecek. Mini uygulama, mini oyunlar, sohbet botları ve eklentiler de artık uygulama içi satın alma sistemini kullanabiliyor.

    Yeni emojiler

    iOS 17.4 beta, misket limonu, yenilebilir kahverengi mantar, anka kuşu, kırık zincir, başını dikey ve yatay olarak sallayan yüz gibi yeni emoji karakterleri ekliyor.

    Podcast transkriptleri

    Podcast'ler uygulaması artık Apple Müzik uygulamasındaki şarkı sözlerinin işleyişine benzer şekilde transkriptler sunuyor.

    Çalınan Aygıt Koruması (yeni seçenekler)

    Ayarlar’da Çalınan Aygıt Koruması bölümünde artık her zaman veya yalnızca bilindik konumlardan uzaktayken güvenlik gecikmesi talep etme seçeneği var.

    Apple, iOS 17.4 beta sürümünü ilk olarak geliştirici profili yüklü cihazlar için sundu. iOS 17.4 public beta sürümü de çok geçmeden yayınlanacaktır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 3 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 5 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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