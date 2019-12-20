Apple Pencil çizim hissiyatını daha da geliştirecek

Apple’ın iPad Pro serisi ile birlikte hayata geçirdiği Apple Pencil ekran kalemi gelişmeye devam ediyor. Apple yakın zamanda ekran kaleminin çizim hissiyatını daha gerçekçi hale getirmek için çalışıyor.
Daha hissiyatlı
Apple’ın uzun yıllardır ekran kalemi ile ilgili çalışmalar yaptığı ve patantler aldığı biliniyor. Bu patentlere bakarak gelecek dönemde Apple Pencil kaleminin kullanıcıya daha hissiyatlı bir çizim sunacağı ifade ediliyor.
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Teknolojinin ilk dönemlerine kadar çizimler bilindiği üzere kağıt üzerinde yapılıyordu ve grafik tabletleri ile birlikte gerçek kağıt hissiyatı aranır oldu. Apple bu noktada yoğunlaşıyor.
Apple bu hissiyatı geliştirmek amacıyla ekran kalemini çeşitli sensörlerle donatacak. Manyetik sensörler, baskı sensörleri ve titreşim sensörleri birlikte çalışarak kağıt gibi desenli bir yüzeyde sanki zorlanıyormuşcasına bir hissiyat oluşturacak.
Patentler Apple bünyesinde çalışan çeşitli mühendislere ait. Patentlerin pek çok kısmının Apple Pencil kalemine uygulandığı görülüyor. Muhtemelen bir veya iki yıl sonra hissiyat özelliği de kaleme eklenecektir.
https://appleinsider.com/articles/19/12/19/apple-pencil-could-better-simulate-drawing-on-paper-with-haptic-feedback Yorum Yaz Paylaş Tweetle
çizim yapmayı seviyorum bunu elektronik ortama taşımayı düşünüyorum
Başlangıcı Apple ile mi yoksa Samsung ile mi yapmak mantıklı?
Şu procreate denilen programın dengi yok mu androidde
Ve kalem fiyatları arasında dağlar var
Samsung kalem ile çizim yapılır mı
Biri cevaplarsa çok sevinirim
Samsung tab a with s pen de kullanıyorum, onun kalemi çok ince olduğu için kısa süreli notlar almak için iyi olsa da hassasiyeti ve uzun süreli kullanıma pek gelemeyecek bir tasarıma sahip.
Sonuç olarak, başlangıcı ipad pro modellerinden biri ile yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. Son jenerasyon bir pro ve 2. nesil pencil ile gayet mutlu olacağınızı düşünüyorum.