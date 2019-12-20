Apple Pencil çizim hissiyatını daha da geliştirecek

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Apple’ın iPad Pro serisi ile birlikte hayata geçirdiği Apple Pencil ekran kalemi gelişmeye devam ediyor. Apple yakın zamanda ekran kaleminin çizim hissiyatını daha gerçekçi hale getirmek için çalışıyor.

Daha hissiyatlı

Apple’ın uzun yıllardır ekran kalemi ile ilgili çalışmalar yaptığı ve patantler aldığı biliniyor. Bu patentlere bakarak gelecek dönemde Apple Pencil kaleminin kullanıcıya daha hissiyatlı bir çizim sunacağı ifade ediliyor.

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Teknolojinin ilk dönemlerine kadar çizimler bilindiği üzere kağıt üzerinde yapılıyordu ve grafik tabletleri ile birlikte gerçek kağıt hissiyatı aranır oldu. Apple bu noktada yoğunlaşıyor.

Apple bu hissiyatı geliştirmek amacıyla ekran kalemini çeşitli sensörlerle donatacak. Manyetik sensörler, baskı sensörleri ve titreşim sensörleri birlikte çalışarak kağıt gibi desenli bir yüzeyde sanki zorlanıyormuşcasına bir hissiyat oluşturacak.

Patentler Apple bünyesinde çalışan çeşitli mühendislere ait. Patentlerin pek çok kısmının Apple Pencil kalemine uygulandığı görülüyor. Muhtemelen bir veya iki yıl sonra hissiyat özelliği de kaleme eklenecektir.

https://appleinsider.com/articles/19/12/19/apple-pencil-could-better-simulate-drawing-on-paper-with-haptic-feedback