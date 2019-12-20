Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple Pencil çizim hissiyatını daha da geliştirecek

    Yakın gelecekte Apple Pencil ile çizim yaparken bir kağıt üzerinde kalem oynatıyor hissiyatı yaşayacaksınız. Apple bunun çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.
    2 sa.
    418
    19
    4
    iPad
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Apple Pencil çizim hissiyatını daha da geliştirecek
    Tam Boyutta Gör

    Apple’ın iPad Pro serisi ile birlikte hayata geçirdiği Apple Pencil ekran kalemi gelişmeye devam ediyor. Apple yakın zamanda ekran kaleminin çizim hissiyatını daha gerçekçi hale getirmek için çalışıyor.

    Daha hissiyatlı

    Apple’ın uzun yıllardır ekran kalemi ile ilgili çalışmalar yaptığı ve patantler aldığı biliniyor. Bu patentlere bakarak gelecek dönemde Apple Pencil kaleminin kullanıcıya daha hissiyatlı bir çizim sunacağı ifade ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "Broadcom kablosuz yonga birimini satıyor"

    Teknolojinin ilk dönemlerine kadar çizimler bilindiği üzere kağıt üzerinde yapılıyordu ve grafik tabletleri ile birlikte gerçek kağıt hissiyatı aranır oldu. Apple bu noktada yoğunlaşıyor.

    Apple bu hissiyatı geliştirmek amacıyla ekran kalemini çeşitli sensörlerle donatacak. Manyetik sensörler, baskı sensörleri ve titreşim sensörleri birlikte çalışarak kağıt gibi desenli bir yüzeyde sanki zorlanıyormuşcasına bir hissiyat oluşturacak.

    Patentler Apple bünyesinde çalışan çeşitli mühendislere ait. Patentlerin pek çok kısmının Apple Pencil kalemine uygulandığı görülüyor. Muhtemelen bir veya iki yıl sonra hissiyat özelliği de kaleme eklenecektir.



    https://appleinsider.com/articles/19/12/19/apple-pencil-could-better-simulate-drawing-on-paper-with-haptic-feedback Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    murad_123 45 dk. yeni yorumcu
    tr.link/... fiyata bak sen daha.. Laf yok
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    orhanyaltir 45 dk. nightsoldier
    Çok teşekkürler :))
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    orhanyaltir 1 sa.
    Bilmediğim için soruyorum

    çizim yapmayı seviyorum bunu elektronik ortama taşımayı düşünüyorum

    Başlangıcı Apple ile mi yoksa Samsung ile mi yapmak mantıklı?

    Şu procreate denilen programın dengi yok mu androidde

    Ve kalem fiyatları arasında dağlar var

    Samsung kalem ile çizim yapılır mı

    Biri cevaplarsa çok sevinirim
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    nightsoldier 1 sa. orhanyaltir
    Apple pencil hassasiyet olarak çok iyi durumda. İpad ile mükemmel uyumluluğundan da bahsetmeye bile gerek yok diye düşünüyorum. Ayrıca İos markette kalem uyumlu uygulamaların kalitesi, andoridden bariz üstün bir durumda. Pencilın kaleminin şarj süresi de gayet iyi gidiyor. Üstelik tablet üzerinden manyetik olarak ( 2. nesil ) veya lightning üzerinden ( 1. nesil ) şarj olabilmesi ve bunun için de ayrı adaptöre ihtiyaç duymaması kullanışlı kılıyor.

    Samsung tab a with s pen de kullanıyorum, onun kalemi çok ince olduğu için kısa süreli notlar almak için iyi olsa da hassasiyeti ve uzun süreli kullanıma pek gelemeyecek bir tasarıma sahip.

    Sonuç olarak, başlangıcı ipad pro modellerinden biri ile yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. Son jenerasyon bir pro ve 2. nesil pencil ile gayet mutlu olacağınızı düşünüyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 13 dk. iPhone SE 2 olduğu iddia edilen cihazın videosu yayınlandı 38 dk. IEEFA: Türkiye enerji bağımsızlığına çok yakın, ancak ek teşvike ihtiyaç var 1 sa. Google, Stadia'nın kütüphanesini güçlendirmek için Typhoon Studios'u satın aldı 1 sa. THY, iyice derinleşen 737 MAX krizi sonrası Boeing’e dava açıyor 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Apple Pencil çizim hissiyatını daha da geliştirecek Sonraki Avrupa'nın 'ötegezegen avcısı' Cheops uzaya fırlatıldı: İşte teleskobun hedefi 13 sa. Broadcom kablosuz yonga birimini satıyor 14 sa. Steam Kış İndirimleri başladı: İşte dikkat çekenler 14 sa. Epic Store, 79.99 TL ve üzeri oyunlarda geçerli 60 TL değerinde indirim kuponu veriyor 15 sa. Dünyanın en çok kullanılan sanal asistanı Siri oldu 15 sa. Christopher Nolan’ın yeni filmi Tenet’tan müthiş ilk fragman 15 sa. Twitter’ın iPad uygulaması sonunda yeni arayüzüne kavuşuyor 16 sa. AnTuTu'ya göre en güçlü orta sınıf telefon: Redmi Note 8 Pro 16 sa. Baidu yapay zekâ yongalarını Samsung üretiyor 16 sa. MacBook Pro 16" kutusundan çıkıyor | Bize ne sunuyor? 17 sa. Samsung, Galaxy Home Mini'yi CES 2020'de sahneye çıkaracak 17 sa. Samsung Galaxy Note10+ Star Wars Edition ön siparişe başladı 17 sa. Google’dan kesinti açıklaması 18 sa. Spotify’dan sosyalliği artıracak ‘Tastebuds’ özelliği geliyor 18 sa. Bu da 600TL’lik oyuncu çorabı 18 sa. HMD Global, 28 dolarlık tuşlu telefonunu piyasaya sürdü: Nokia 150 18 sa. 3 milyon dolar ödüllü Apex Legends turnuvası başlıyor 19 sa. HTC akıllı telefon pazarından çekilmeyecek 19 sa. Ninja artık spor ayakkabılarınızda 20 sa. Apple'ın iş ortağı Foxconn dolandırıldı ve piyasaya milyonlarca hatalı iPhone sürüldü Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    2020 Volkswagen Golf'ün de dahil olduğu yeni çarpışma testi so...
    DonanımHaber
    Google servisleri çöktü! Bakan Yardımcısından açıklama geldi
    DonanımHaber
    50 milyar dolarlık anlaşmada imzalar atıldı: PSA ve FCA birleşti
    DonanımHaber
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Çanın 70 olduğu bir derste benim aldığım 80-85 Hangi harf oluyor
    DH Forum
    kampana frenli araba kullanmak gücüme gidiyor
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim