Yeni Apple Pencil, Vision Pro karma gerçeklik gözlüğüyle kullanılabilecek

Tam Boyutta Gör Apple’ın visionOS desteğine sahip yeni Apple Pencil’ı test ettiği söyleniyor. Bu, Apple kalemin Vision Pro’daki çizim uygulamalarıyla (Freeform, Pixelmator gibi) kullanılabileceği anlamına geliyor.

Tim Cook onayladı: Apple Vision Pro, ABD dışında satışa çıkıyor 1 gün önce eklendi

Apple Pencil’ın visionOS desteği kazanmasıyla birlikte, kullanıcılar Apple Pencil ile bir masa veya başka bir yüzey üzerinde çizim yaptığında bunu karma gerçeklik gözlüğünde açık çizim uygulamasında görecek. Yani, kişinin çevresi dev bir tuvale dönüşecek.

Apple Pencil’ın Vision Pro ile uyumlu olması için bir yazılım güncellemesi gerekiyor ancak hangi sürümde bu destek eklenecek belli değil. Bu arada şu anda Apple Vision Pro için güncel sürüm visionOS 1.1. ve bu hafta visionOS 1.2 geliştirici beta sürümü yayınlanacak. Haziran’da gerçekleşecek WWDC24 etkinliğinde visionOS 2 ile gelen yeniliklerin tanıtılması bekleniyor.

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Yeni Apple Pencil, Vision Pro gözlük ile kullanılabilecek