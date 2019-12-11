Apple Pro Display XDR için Logitech webcam

Apple’ın üst seviye fiyat etiketli harici ekranının satışa çıkmasının ardından uyumlu aksesuarlar da boy göstermeye başladı. Logitech 4K Pro Magnetic Webcam kamerası Pro Display XDR için geliştirildi.

4K Pro Magnetic Webcam özellikleri ve fiyatı

50000TL seviyelerine çıkan Apple Pro Display XDR ekranı tatmin edici görüntü kalitesi sunuyor olsa da herhangi bir web kamerası entegre değil. Logitech de bu açığı kendi ürünü ile kapatmayı amaçlamış.

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4K Pro Magnetic Webcam kamera modeli mıknatıslı bir yapıya sahip ve bu sayede kolay bir şekilde monitöre tutturuluyor. Monitörü dikey olarak çevirseniz bile kamera sahne ayarlamalarını buna göre yapıyor.

4K 30 fps görüntü yakalama özelliğine sahip olan kamera ayrıca çift mikrofon ile gürültü engelleme de yapabiliyor. HDR ve ışık ayarlamalarını otomatik olarak yapabilen kamera nispeten daha düşük ışık koşullarında da başarılı bir performans veriyor.

Mac Pro başta olmak üzere diğer Mac bilgisayarları ile de çalışan 4K Pro Magnetic Webcam için 200$ fiyat etiketi belirlenmiş. Bir web kamera için oldukça yüksek fiyat etiketi olsa da Apple Pro Display XDR yanında bu çok önemli olmuyor.

https://www.engadget.com/2019/12/10/logitech-4k-pro-magnetic-webcam-for-pro-display-xdr/