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    Apple, Avrupa’da yenilenmiş iPhone 13 satışlarına başladı

    Elektronik atıkları azaltmak ve ürünleri uygun fiyata satmak için Refurbished programını başlatan Apple, Avrupa’da bu programa iPhone 13 serisini dahil etmeye başladı.
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    Apple Refurbished programına iPhone 13 serisini ekledi Tam Boyutta Gör
    İkinci el cihazlarını, yenileyerek uygun fiyata tekrar satışa sunmak isteyen Apple, seçili ülkelerde Refurbished programı sürdürüyor. Firma, Avrupa’da bu programa iPhone 13 serisini de ekledi.

    %15 indirimli iPhone 13

    Apple; Birleşik Krallık, İtalya, Almanya ve İspanya’da yenilenmiş iPhone 13 modellerinin satışına başladı. Sıfır ürünlere göre %15 daha ucuza satılan bu ürünler, Apple’ın yenilenme programından geçerek tekrar hayat kazanıyor. Apple, yenilediği ürünlere yeni batarya ve yeni arka kapak ekliyor ve her ürün, USB-C to Lightning kablo içeren bir kutu ile geliyor. Ayrıca cihazlar, Apple’ın bir yıllık garantisine sahip ve AppleCare+ programına katılabiliyor. 

    2021 yılının sonunda tanıtılan iPhone 13 serisi, A15 Bionic işlemcisinin muhteşem performansı ve Apple’ın güncelleme desteği hala oldukça çekici bir cihaz olarak dikkat çekiyor. Umarız Apple, yakında Refurbished programını ülkemizde de hayata geçirir.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

    V
    vixx 2 saat önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 21 saat önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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