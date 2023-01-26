Apple, Avrupa’da yenilenmiş iPhone 13 satışlarına başladı

Tam Boyutta Gör İkinci el cihazlarını, yenileyerek uygun fiyata tekrar satışa sunmak isteyen Apple, seçili ülkelerde Refurbished programı sürdürüyor. Firma, Avrupa’da bu programa iPhone 13 serisini de ekledi.

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%15 indirimli iPhone 13

Apple; Birleşik Krallık, İtalya, Almanya ve İspanya’da yenilenmiş iPhone 13 modellerinin satışına başladı. Sıfır ürünlere göre %15 daha ucuza satılan bu ürünler, Apple’ın yenilenme programından geçerek tekrar hayat kazanıyor. Apple, yenilediği ürünlere yeni batarya ve yeni arka kapak ekliyor ve her ürün, USB-C to Lightning kablo içeren bir kutu ile geliyor. Ayrıca cihazlar, Apple’ın bir yıllık garantisine sahip ve AppleCare+ programına katılabiliyor.

2021 yılının sonunda tanıtılan iPhone 13 serisi, A15 Bionic işlemcisinin muhteşem performansı ve Apple’ın güncelleme desteği hala oldukça çekici bir cihaz olarak dikkat çekiyor. Umarız Apple, yakında Refurbished programını ülkemizde de hayata geçirir.

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Apple Refurbished programına iPhone 13 serisini ekledi