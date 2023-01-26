Apple, Avrupa’da yenilenmiş iPhone 13 satışlarına başladı

%15 indirimli iPhone 13
Apple; Birleşik Krallık, İtalya, Almanya ve İspanya’da yenilenmiş iPhone 13 modellerinin satışına başladı. Sıfır ürünlere göre %15 daha ucuza satılan bu ürünler, Apple’ın yenilenme programından geçerek tekrar hayat kazanıyor. Apple, yenilediği ürünlere yeni batarya ve yeni arka kapak ekliyor ve her ürün, USB-C to Lightning kablo içeren bir kutu ile geliyor. Ayrıca cihazlar, Apple’ın bir yıllık garantisine sahip ve AppleCare+ programına katılabiliyor.
2021 yılının sonunda tanıtılan iPhone 13 serisi, A15 Bionic işlemcisinin muhteşem performansı ve Apple’ın güncelleme desteği hala oldukça çekici bir cihaz olarak dikkat çekiyor. Umarız Apple, yakında Refurbished programını ülkemizde de hayata geçirir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?